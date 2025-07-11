Челестини: «Кубки созданы для того, чтобы их выигрывать»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Краснодара».
Это мой первый Суперкубок. Но я много играл финалов как игрок и как тренер. И все эти финалы созданы для того, чтобы их выигрывать. Мы работали две недели плодотворно и качественно. Очень важно как можно лучше сыграть и выиграть в первом же турнире.
Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля. Вчера стало известно, какие арбитры будут работать на этой встрече.
Здоровья, удачи однополчанин.
Здоровья, удачи однополчанин.
.Пусть Суперкубок будет твоим первым трофеем в России.
.Пусть Суперкубок будет твоим первым трофеем в России.