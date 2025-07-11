Челестини: «Кубки созданы для того, чтобы их выигрывать»

Главный тренер ЦСКА высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Краснодара».

Это мой первый Суперкубок. Но я много играл финалов как игрок и как тренер. И все эти финалы созданы для того, чтобы их выигрывать. Мы работали две недели плодотворно и качественно. Очень важно как можно лучше сыграть и выиграть в первом же турнире.