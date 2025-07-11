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Челестини: «Кубки созданы для того, чтобы их выигрывать»

вчера, 16:46
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА18:00 Не начался

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался о предстоящем матче за Суперкубок России против «Краснодара».

Это мой первый Суперкубок. Но я много играл финалов как игрок и как тренер. И все эти финалы созданы для того, чтобы их выигрывать. Мы работали две недели плодотворно и качественно. Очень важно как можно лучше сыграть и выиграть в первом же турнире.

Матч между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля. Вчера стало известно, какие арбитры будут работать на этой встрече.

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Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 19:14
Дай Бог.
Здоровья, удачи однополчанин.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 18:01
Кубок будет наш)
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 17:41
То, что кто-то выиграет, это непременно!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:04
Удачи тебе Фабио!
.Пусть Суперкубок будет твоим первым трофеем в России.
Гость
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