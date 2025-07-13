Глава РФС Дюков отреагировал на драку с участием Смолова

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о драке с участием бывшего нападающего сборной России Фёдора Смолова.
Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.
Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС.
У мну есть предложение!
Провести выездное заседание Исполкома РФС в "Кофемании"!
Нам пожалуйста стенограмму !
У мну есть предложение!
Провести выездное заседание Исполкома РФС в "Кофемании"!
Нам пожалуйста стенограмму !