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Глава РФС Дюков отреагировал на драку с участием Смолова

вчера, 16:47

Глава РФС Александр Дюков поделился мнением о драке с участием бывшего нападающего сборной России Фёдора Смолова.

Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.

Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС.

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Все комментарии
Asper
Asper
вчера в 20:02
В Кофеманию на Никитской заходят футболисты.
Все:
112910415
112910415
вчера в 19:51
Замяли, короче
z2c84wjkbapy
z2c84wjkbapy
вчера в 19:38
Больше проблем в футбольном хозяйстве как будто нет, кроме Кофемании
Аксинья
Аксинья
вчера в 18:34
Драка Кокорина это случайность, драка Смолова это совпадение, а следующая драка кого-нибудь из футболистов в Кофемании станет уже традицией))
9hwdmpdyvh7v
9hwdmpdyvh7v
вчера в 18:00
Если все драки футболистов разбирать, то и на футбол времени не останется.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 17:54
Драка с участием Смолова в Кофемании? Дюков всем видом показал, своё равнодушие к этому эпизоду. Даже нашел возможность проявить иронию. В целом отделался общими фразами.
lotsman
lotsman
вчера в 17:41
Для "Кофемания" сейчас задача заманить к себе и спровоцировать ещё кого нибудь. В идеале, Дзюбу. Вот тогда точно будет реклама на всю оставшуюся. От посетителей отбоя не будет. Места за полгода раскупаться будут.)
Шуня771
Шуня771
вчера в 17:39
Дюков: "Запретить футболистам ходить в «Кофеманию»? Интересное предложение. Обсудим на ближайшем Исполкоме РФС."

У мну есть предложение!
Провести выездное заседание Исполкома РФС в "Кофемании"!

Нам пожалуйста стенограмму !
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:28
Ну здесь же без стульев обошлось... А так компания рецидивистов неплохая подбирается...
jRest
jRest
вчера в 16:53
Не знаю, кто во всём этом проиграл, но Кофемания на седьмом небе от счастья должна быть. Лучшей рекламы не придумаешь. Причём, бесплатно. Им теперь вместо пиарщиков нужно просто периодически футболистов приглашать и бесплатно их угощать. Сломали рекламный бизнес. 😁
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