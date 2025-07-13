Глава РФС Дюков отреагировал на драку с участием Смолова

Глава РФС поделился мнением о драке с участием бывшего нападающего сборной России .

Драка Смолова? Неприятный эпизод, который не красит любого человека. Дерутся не только футболисты, но и люди других профессий. Но не могу сказать, что я это приветствую. Лучше избегать таких ситуаций.