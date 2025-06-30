Тимощук — о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об отношении к молодым игрокам в команде.
Мы на каждый сбор берём молодых, мы хотим их использовать, смотрим на них. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы: дать молодому больше времени развиваться. Результат работы клубной академии — это её выпускники, и если взять в целом РПЛ, воспитанников «Зенита» в ней играет достаточно много. Но не всегда они подходят «Зениту», потому что для нас важен максимальный результат.
Вчера петербуржцы проводили товарищеский матч с «Црвеной Звездой» из Сербии и победили со счётом 3:0.
Кстати обратил внимание на интересную философию того же протона и его друзей.
Мы говорят любим сайт, но писать комментарии это работа, мы зарабатываем очки.
Получается нет никакой любви, а есть только любов к призам, випам и к собственному самолюбию.
Для меня такая философия точно не приемлема.
Я уже не раз заявлял и не поменял своего мнения!!!
Для меня сайт прежде всего новости футбола, а конкурс это своеобразный бонус.
Победы и призы в конкурсе приятны, но я никогда не кичился ими, наоборот считаю хваставство неприемлемым. А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла.
Не будет конкурса я так же буду сюда заходить, для меня это не работа.
Так же за много лет наблюдаю, как многие включают шантаж, мол мы уйдём и сайт "вымрет". Многие кстати уходили, а потом возвращались.
Кто то возвращался через большой промежуток времени, кто то сразу, но под другим аккаунтом, а были случаи когда прощались каждую неделю, но хватало максимум на пару дней.
Думаю кому сайт интересен по настоящему, в смысле футбольных новостей, никуда не уйдёт, а остальное всё пустое
Да и если человек реально хочет иуйти, то он делает это молча, а не на показуху.
Но и самое главное конкурс проводить сайт и правила их, предложения приветствуются, которые в общих интересах, но только не диктовка правил исключительно под себя.
Кстати обратил внимание на интересную философию того же протона и его друзей.
Мы говорят любим сайт, но писать комментарии это работа, мы зарабатываем очки.
Получается нет никакой любви, а есть только любов к призам, випам и к собственному самолюбию.
Для меня такая философия точно не приемлема.
Я уже не раз заявлял и не поменял своего мнения!!!
Для меня сайт прежде всего новости футбола, а конкурс это своеобразный бонус.
Победы и призы в конкурсе приятны, но я никогда не кичился ими, наоборот считаю хваставство неприемлемым. А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла.
Не будет конкурса я так же буду сюда заходить, для меня это не работа.
Так же за много лет наблюдаю, как многие включают шантаж, мол мы уйдём и сайт "вымрет". Многие кстати уходили, а потом возвращались.
Кто то возвращался через большой промежуток времени, кто то сразу, но под другим аккаунтом, а были случаи когда прощались каждую неделю, но хватало максимум на пару дней.
Думаю кому сайт интересен по настоящему, в смысле футбольных новостей, никуда не уйдёт, а остальное всё пустое
Да и если человек реально хочет иуйти, то он делает это молча, а не на показуху.
Но и самое главное конкурс проводить сайт и правила их, предложения приветствуются, которые в общих интересах, но только не диктовка правил исключительно под себя.
воспитанники воспитываются в другой стране, затем вводятся в состав ...
всё как надо
воспитанники воспитываются в другой стране, затем вводятся в состав ...
всё как надо