Тимощук — о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес»

Тренер «Зенита» высказался об отношении к молодым игрокам в команде.

Мы на каждый сбор берём молодых, мы хотим их использовать, смотрим на них. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы: дать молодому больше времени развиваться. Результат работы клубной академии — это её выпускники, и если взять в целом РПЛ , воспитанников «Зенита» в ней играет достаточно много. Но не всегда они подходят «Зениту», потому что для нас важен максимальный результат.