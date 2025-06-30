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Тимощук — о воспитанниках «Зенита»: «У нас нет времени ждать от них чудес»

сегодня, 08:43

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук высказался об отношении к молодым игрокам в команде.

Мы на каждый сбор берём молодых, мы хотим их использовать, смотрим на них. Но времени на то, чтобы ждать от них каких-то чудес, у нас нет. Потому что мы заложники результата, и мы не можем позволить себе то, что могут позволить себе другие клубы: дать молодому больше времени развиваться. Результат работы клубной академии — это её выпускники, и если взять в целом РПЛ, воспитанников «Зенита» в ней играет достаточно много. Но не всегда они подходят «Зениту», потому что для нас важен максимальный результат.

Вчера петербуржцы проводили товарищеский матч с «Црвеной Звездой» из Сербии и победили со счётом 3:0.

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Все комментарии
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
сегодня в 14:57
Всё в точку. Я в своих прежних комментариях придерживался точно такого же мнения, в том числе и по воспитанникам других клубов. Результат - вот главнокомандующий клуба, а также спонсоров, вкладывающих в него деньги. Никто из них не захочет ждать, и правильно, что какой - то подающий надежды юноша, не нюхавший пороха в серьёзных баталиях, заиграет так. как нужно тренеру и команде. А то, что он может наделать решающих ошибок, вероятность большая.
sv_1969
sv_1969 ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 14:13
Ничего!Новый назначат юбилей))
Palex
Palex
сегодня в 13:42
Время нет? А куда ты спешишь, ЛЧ выиграть или ЛЕ? Вы там не играете и можете вполне готовить молодежь и доверять ей. Ничего страшного не случится, если вы не выиграете пару- тройку чемпионатов.
4RT
4RT
сегодня в 13:15
Конечно,нужно срочно выигрывать чемпионство! А то столетие клуба так никогда и не наступит!
cqu7z76hbyrj
cqu7z76hbyrj
сегодня в 12:46
Зато в спартаке ждут, уже 25 лет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 4mc65vt955up (раскрыть)
сегодня в 12:23
Это ресурсы государства, а не их
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 12:22
Если коротко, то Деньги есть ума не надо. Тем более деньги из бюджета
Сп62
Сп62 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:14
Это философия всего нынешнего футбола. Есть результат - ты герой, нет результата - ищи работу. Бытие определяет сознание.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 10:11
Вот и вся миллеровская философия ....)
Vilar
Vilar
сегодня в 10:07
Во даёт "новый русский", пригрелся и лапочит херотень, наверное, учится у семака. С таким подходом и баба Маня может тренировать реал, барсу, баварию, псж, не говоря уже, про провинциальную команду зенит.
4mc65vt955up
4mc65vt955up
сегодня в 09:59
С их ресурсами можно и не воспитывать своих, есть бразильцы готовын
STVA 1
STVA 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:31
Думаю ничего не закончится. Будет еще больше клонов)))
STVA 1
STVA 1 ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 09:30
Только вот вопрос, а деньги чьи? Вот в чем дело. Понятно когда такой человек как Галицкий вкладывает в свой клуб. Но тут другое.
Байкал-38
Байкал-38 ответ агентСмит (раскрыть)
сегодня в 09:17, ред.
Полностью согласен с вами!!!
Кстати обратил внимание на интересную философию того же протона и его друзей.
Мы говорят любим сайт, но писать комментарии это работа, мы зарабатываем очки.
Получается нет никакой любви, а есть только любов к призам, випам и к собственному самолюбию.
Для меня такая философия точно не приемлема.
Я уже не раз заявлял и не поменял своего мнения!!!
Для меня сайт прежде всего новости футбола, а конкурс это своеобразный бонус.
Победы и призы в конкурсе приятны, но я никогда не кичился ими, наоборот считаю хваставство неприемлемым. А побеждал очень много раз, даже считать нет смысла.
Не будет конкурса я так же буду сюда заходить, для меня это не работа.
Так же за много лет наблюдаю, как многие включают шантаж, мол мы уйдём и сайт "вымрет". Многие кстати уходили, а потом возвращались.
Кто то возвращался через большой промежуток времени, кто то сразу, но под другим аккаунтом, а были случаи когда прощались каждую неделю, но хватало максимум на пару дней.
Думаю кому сайт интересен по настоящему, в смысле футбольных новостей, никуда не уйдёт, а остальное всё пустое
Да и если человек реально хочет иуйти, то он делает это молча, а не на показуху.
Но и самое главное конкурс проводить сайт и правила их, предложения приветствуются, которые в общих интересах, но только не диктовка правил исключительно под себя.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:09
Плевать на своих, когда можно бразилам гражданства раздавать)
Futurista
Futurista ответ Bator (раскрыть)
сегодня в 09:06
Всё верно)...интересно...если все наберут клонов и сыграют как вы то битва клонов закончится ничьей или нет?)...просветите...
112910415
112910415
сегодня в 09:00
да нормально же !
воспитанники воспитываются в другой стране, затем вводятся в состав ...
всё как надо
Bator
Bator ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:49
Простите, а в чем издевательство над админами и другими пользователями? Да, я стал победителем в пяти группах, но я при этом ничего не нарушил. В чём же я виноват, если честно, согласно правилам конкурса, ничего не нарушая, победил.
Wolverhampton
Wolverhampton
сегодня в 08:47
Когда есть деньги, какие воспитанники!
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