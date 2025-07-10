От бренда академии «Спартака» ничего не осталось. Нет футболистов для основы сборной России

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10 июля 2025, 15:44

Не воспитывают будущих легенд.

Некогда великая школа в плачевном состоянии

Дзюба не великий футболист, но это результативный нападающий. Памятники ему не нужно ставить, но этот воспитанник школы «Спартака» хотя бы может попасть мячом в ворота. Теперь нет никого на замену. Станкович поддержал трансфер Заболотного, воспитанника ЦСКА . Также показательным стал уход свободным агентом Михаила Игнатова. В «Спартаке» при тренере Абаскале делали вид, будто свой футболист подходит для основы. Наставник Станкович оценил Михаила намного ниже, с плеймейкером не продлили контракт.

Игнатов перебрался в «Сочи», сыграет за новичка РПЛ . В составе середняка высшей лиги у атакующего хавбека больше шансов проявить себя. В «Спартаке» разучились готовить выдающихся мастеров в школе клуба. У «Краснодара» больше крутых воспитанников на позиции голкипера – Сафонов, Агкацев, Латышонок, Кокарев и Адамов, чем у «красно-белых» любых воспитанников для основы сборной России. Максименко точно не лучший голкипер страны. Он и не воспитанник с пеленок, вратарь пришел в 15 лет.

Литвинову сложно попасть в основу «Спартака», а в сборной Руслан не первый выбор в опорной зоне и в центре обороны. Латераля Денисова никто не посоветует Карпину в основу. «Спартак» в лице спортивного директора ищет команде другого правого латераля. Умяров и Пруцев не из школы «Спартака». В составе Станковича нет людей, которые проведут в основе национальной команды хотя бы столько матчей, как Дзюба. Хотя у Артёма тоже были проблемы поначалу, на ЧМ -2018 он ехал в качестве дублера Фёдора Смолова.

Спустя много лет после того сказочного лета Дзюба готовится к последним рывкам в линии атаки «Акрона», а «Спартак» довольствуется джокером Заболотным. Верный трансфер, но только с поправкой на плачевное состояние академии «Спартака». Позиции джокеров должны закрывать воспитанники клуба. У «Спартака» могут появиться талантливые ребята в будущем, есть доступ ко многим талантам. Но в московской школе отвергли группу талантливых детей, которые выросли и стали основными в «Динамо», «Локомотиве» и ЦСКА .

Не готовят мощных детских и юношеских тренеров

На поверхности самый дешевый и действенный метод развития футбольной школы «Спартака» – массовая подготовка наставников. Оплатите качественное обучение тренерам – получите персонал для сети школ. Можно подписать контракт, чтобы специалист не убежал после оплаченной клубом учебы к другим. Он должен будет отработать определенное время в академии «Спартака», прежде чем уйти. Но нет, тренеры никому не нужны. Проще выбросить сотни миллионов рублей в пустоту, словно в клубе их печатают.

Именно сотни миллионов рублей. В последнем годовом отчете РФС указано, что «Спартак» потратил 442 миллиона рублей на развитие молодежного футбола. Речь о 5 миллионах евро, немалые деньги для футбольной школы. Впрочем, в самом «Спартаке» видят неудачи академии. На подготовку московских детей тратят на миллиард рублей меньше, чем «Краснодар» на свою школу. При Федуне расходы на молодежный футбол были выше, теперь в клубе начали экономить. Но за 5 миллионов евро не купить звезду.

Выгодно уметь воспитывать игроков. Академия «Спартака» была известным брендом, а сейчас школа переживает темные времена. Ставка на иностранных наставников значит, что Тедеско, Абаскаля и Станковича волнует только успех первой команды. Системной работы на всех уровнях в клубе не будет. Наставники меняются часто, как и менеджеры. «Спартак» не «Бенфика». У них не припрятан в школе российский Жоау Невеш из идеальной тройки хавбеков ПСЖ . Станкович не связывает надежды с академией.

«Спартак» из воспитанников стал бы середняком РПЛ

Даже у «Краснодара», хотя у них продуктивная школа, нет шансов занять первое место в РПЛ без легионеров. Нормальная практика. «Барселона» не смогла бы выжить лишь за счет игры воспитанников академии в основе первой команды. Но испанцы работают системно, что видно по уровню подготовки женской команды каталонцев. Любая воспитанница «Барселоны» может час объяснять тактику футбола, у девушек уровень тренеров академий РПЛ . Успехи не на пустом месте. А вот высокий класс юных Ямаля и Кубарси – банальная удача.

Академия не гарантирует поток футболистов для основы, что доказывает и «Спартак». Команде их воспитанников не светило бы высокое место в РПЛ . Из звезд лиги там Максименко и старина Дзюба. Братья Шитовы, защитники Денисов и Маслов, ветеран Семенов из «Ахмата», Тимофеев из «Локомотива» и братья Бакаевы не потянут серию побед, которую в прошлом сезоне собрали подопечные Станковича. Толковый голкипер Максименко оставил позади сложнейший отрезок в карьере и умеет спасти. Но оборона из россиян его бы точно подвела.

«Спартак», составленный из воспитанников клуба, мог идти в середине таблицы ниже «Рубина» и «Ростова». Конечно, у «Зенита» тоже ничего бы не получилось, но проблемы врагов московского клуба не согреют тех, кто помнит успехи академии «Спартака» и его воспитанников. Погребняк, Самедов, Шишкин и Торбинский не всегда были стабильными, как и долгоиграющий в «Рубине» Иванов, один из главных ветеранов российского футбола. Зато те воспитанники «Спартака» выше классом, чем выпускники последних лет.

Символом неудач стал не только «российский Месси» Денис Давыдов, который в 30 лет в любительской команде, а и молодой Михаил Игнатов. У «Спартака», помимо неудач первого состава в Кубке и чемпионате России, есть системные просчеты в организации работы клуба. Всегда много платят агентам, на что должны обратить внимание спонсоры клуба, но легионеры готовы убежать при первой возможности. Угальде и Барко рассматривают предложения, а свои ребята пока не показали чемпионский футбол.