«Сеара» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

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16 июля 2025, 16:32

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче считается «Сеара», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Выбрать победителем «Коринтианс» можно по коэффициенту 3.35 а выбрать в линии ничью предлагают за 2.85.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.7.

Форма команд

«Сеара» на данный момент находится в десятке лучших, а именно на девятом месте, с 18 заработанными баллами. Такое положение в турнирной таблице помогает команде пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Два последних матча «Сеары» завершились победами над «Спорт Ресифи» (1:0), и «Форталезой» (1:0)

«Коринтианс» расположился не на много ниже своего сегодняшнего оппонента. Команда находится на 11 месте, с 16 заработанными очками, что на два меньше, чем у соперника. Две предыдущие встречи «Коринтианса» завершились ничьёй с «Гремио» (1:1), и поражением от «Багрантино» (1:2).

Информация для ставок

«Сеара» проиграла четыре матча из десяти последних

«Коринтианс» не выигрывает на протяжении пяти игр

Пять последних игр «Сеары» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем поверить в нерезультативный матч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.