«Сеара» — «Коринтианс». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (17.07.2025)

Ставки букмекеров
Фаворитом в матче считается «Сеара», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 2.5. Выбрать победителем «Коринтианс» можно по коэффициенту 3.35 а выбрать в линии ничью предлагают за 2.85.
|
0 : 1
завершен
17 июля 2025, 01:30
четверг
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2 забитых мячей составил 2.15, а низовой исход ТМ 2 можно взять за 1.7.
Форма команд
«Сеара» на данный момент находится в десятке лучших, а именно на девятом месте, с 18 заработанными баллами. Такое положение в турнирной таблице помогает команде пройти в групповой этап Южноамериканского кубка. Два последних матча «Сеары» завершились победами над «Спорт Ресифи» (1:0), и «Форталезой» (1:0)
«Коринтианс» расположился не на много ниже своего сегодняшнего оппонента. Команда находится на 11 месте, с 16 заработанными очками, что на два меньше, чем у соперника. Две предыдущие встречи «Коринтианса» завершились ничьёй с «Гремио» (1:1), и поражением от «Багрантино» (1:2).
Информация для ставок
- «Сеара» проиграла четыре матча из десяти последних
- «Коринтианс» не выигрывает на протяжении пяти игр
- Пять последних игр «Сеары» завершились с тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива не блещут результатами и предсказать победителя в этой паре довольно сложно. Рекомендуем поверить в нерезультативный матч и сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Пари.