IFAB планирует расширить полномочия VAR при вторых жёлтых карточках

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вчера, 20:47

Международный совет футбольных ассоциаций ( IFAB ) рассматривает расширение функций VAR , включая вмешательство в ситуации с вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Также обсуждается изменение правила исполнения пенальти: если вратарь отражает удар, эпизод считается завершённым, и команда не может добивать мяч.

Внедрение этих изменений вызывает споры, особенно по поводу вмешательства VAR в ситуации с желтыми карточками, так как решения арбитров зачастую зависят от личного мнения.