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IFAB планирует расширить полномочия VAR при вторых жёлтых карточках

вчера, 20:47

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает расширение функций VAR, включая вмешательство в ситуации с вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.

Также обсуждается изменение правила исполнения пенальти: если вратарь отражает удар, эпизод считается завершённым, и команда не может добивать мяч.

Внедрение этих изменений вызывает споры, особенно по поводу вмешательства VAR в ситуации с желтыми карточками, так как решения арбитров зачастую зависят от личного мнения.

Если новые правила будут приняты, они могут вступить в силу без предварительного тестирования, а предложения по изменениям должны быть представлены на заседании IFAB в ноябре, с голосованием в марте.

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Перевод с thetimes.com
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Все комментарии
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 02:30
Думаю, много изменений не требуется все-таки футбол - это консервативный вид спорта.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
вчера в 23:21
Есть ли другие изменения которые бы Вы поддержали?
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:20
Без них всё равно не выйдет, даже при дальнейшем развитии и внедрении соответствующих технологий.
Georgy Cherdantsev
Georgy Cherdantsev
вчера в 23:01
Думаю, что этот вопрос назрел давно ведь вторая желтая карточка - это тоже удаление, то есть это серьезная ошибка арбитра, влияющая на ход матча. ВАР должен иметь возможность устранять такие значительные ошибки судей. По поводу пенальти я тоже поддерживаю эту идею, а то бывает голкипер отражает удар, но его дают перебить. Нужно дать вратарям больше возможностей, они итак находятся в заведомо проигрышном положении при одиннадцатиметровых. Но насчет угловых считаю, что не стоит беспокоить ВАР, это малозначительная ошибка.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:33
Скоро и судьи на поле будут не нужны похоже
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