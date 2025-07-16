IFAB планирует расширить полномочия VAR при вторых жёлтых карточках

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает расширение функций VAR, включая вмешательство в ситуации с вторыми желтыми карточками и ошибочно назначенными угловыми.
Также обсуждается изменение правила исполнения пенальти: если вратарь отражает удар, эпизод считается завершённым, и команда не может добивать мяч.
Внедрение этих изменений вызывает споры, особенно по поводу вмешательства VAR в ситуации с желтыми карточками, так как решения арбитров зачастую зависят от личного мнения.
Если новые правила будут приняты, они могут вступить в силу без предварительного тестирования, а предложения по изменениям должны быть представлены на заседании IFAB в ноябре, с голосованием в марте.