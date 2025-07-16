«Штутгарт» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Вольтемаде

«Бавария» направила второе предложение «Штутгарту» в размере 50 млн евро и дополнительные 5 млн евро в виде бонусов за 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде.
В сделку также входил пункт, по которому «швабы» получат 10% от суммы при будущей перепродаже игрока.
Тем не менее эти условия не удовлетворили «Штутгарт», и клуб отклонил предложение сегодня утром.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы предлагали 40+5 млн евро за игрока, на что «швабы» также ответили отказом.
Кроме всего, Баварии нужен, и срочно- подвижный, резкий форвард, способный рвать оборону неприятеля, обострять и забивать. Вольтемаде- игрок совершенно иного плана. Даже, временно заменить Мусиалу, он не сможет, в силу отсутствия должного креатива и фантазии. Вольтемаде, в отличие от Мусиалы- игрок флегматичный и статичный, не способный к мгновенному принятию решений, как это делает обычно Мусиала. Поэтому, даже 50млн., слишком много за игрока. И сколько бы Штутгарт не торговался, и как бы Маттеус не требовал от Баварии купить Вольтемаде за 100млн., в данном случае, решение Баварии считаю верным. Ну а Штутгарт, пусть попытается спихнуть своё сокровище за бОльшие деньги...
Кроме всего, Баварии нужен, и срочно- подвижный, резкий форвард, способный рвать оборону неприятеля, обострять и забивать. Вольтемаде- игрок совершенно иного плана. Даже, временно заменить Мусиалу, он не сможет, в силу отсутствия должного креатива и фантазии. Вольтемаде, в отличие от Мусиалы- игрок флегматичный и статичный, не способный к мгновенному принятию решений, как это делает обычно Мусиала. Поэтому, даже 50млн., слишком много за игрока. И сколько бы Штутгарт не торговался, и как бы Маттеус не требовал от Баварии купить Вольтемаде за 100млн., в данном случае, решение Баварии считаю верным. Ну а Штутгарт, пусть попытается спихнуть своё сокровище за бОльшие деньги...