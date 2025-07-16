«Штутгарт» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Вольтемаде

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вчера, 20:08

«Бавария» направила второе предложение «Штутгарту» в размере 50 млн евро и дополнительные 5 млн евро в виде бонусов за 23-летнего нападающего .

В сделку также входил пункт, по которому «швабы» получат 10% от суммы при будущей перепродаже игрока.

Тем не менее эти условия не удовлетворили «Штутгарт», и клуб отклонил предложение сегодня утром.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы предлагали 40+5 млн евро за игрока, на что «швабы» также ответили отказом.