Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиГермания. Бундеслига 2025/2026

«Штутгарт» отклонил второе предложение «Баварии» по трансферу Вольтемаде

вчера, 20:08

«Бавария» направила второе предложение «Штутгарту» в размере 50 млн евро и дополнительные 5 млн евро в виде бонусов за 23-летнего нападающего Ника Вольтемаде.

В сделку также входил пункт, по которому «швабы» получат 10% от суммы при будущей перепродаже игрока.

Тем не менее эти условия не удовлетворили «Штутгарт», и клуб отклонил предложение сегодня утром.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы предлагали 40+5 млн евро за игрока, на что «швабы» также ответили отказом.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиТрансфер Мбеумо в МЮ находится под угрозой срыва
Вчера, 19:57
Хаби Алонсо высказался о возможном переходе Николаса Джексона в «Реал»
Вчера, 19:13
СлухиЛукман дал устное согласие на переход в «Интер»
Вчера, 19:12
СлухиЛуис Диас готов покинуть «Ливерпуль»
Вчера, 18:59
Слухи«Баварии» были предложены услуги нападающего «Реала» Родриго
Вчера, 17:16
Слухи«Милан» решил купить лучшего бомбардира чемпионата Бельгии
Вчера, 16:32
 
Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:25, ред.
Не нужен он Баварии. Не того плана игрок, который может усилить мюнхенский клуб. После некоторых матчей Вольтемаде, показалось, что парень действительно разноплановый, способный играть широким фронтом, выдать длинный пас, обострить ситуацию у ворот соперника или собрать на себе конкурентов в центре поля... Но оказалось, что при плотной опеке и против жесткой, дисциплинированной команды, немец меркнет и теряется, как было в финале против Англии.
Кроме всего, Баварии нужен, и срочно- подвижный, резкий форвард, способный рвать оборону неприятеля, обострять и забивать. Вольтемаде- игрок совершенно иного плана. Даже, временно заменить Мусиалу, он не сможет, в силу отсутствия должного креатива и фантазии. Вольтемаде, в отличие от Мусиалы- игрок флегматичный и статичный, не способный к мгновенному принятию решений, как это делает обычно Мусиала. Поэтому, даже 50млн., слишком много за игрока. И сколько бы Штутгарт не торговался, и как бы Маттеус не требовал от Баварии купить Вольтемаде за 100млн., в данном случае, решение Баварии считаю верным. Ну а Штутгарт, пусть попытается спихнуть своё сокровище за бОльшие деньги...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 