Трансфер Мбеумо в МЮ находится под угрозой срыва

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вчера, 19:57

«Брентфорд» отклонил второе предложение «Манчестер Юнайтед» в 62,5 млн фунтов за вингера , требуя около 70 млн. Однако МЮ не планирует платить за игрока больше 65 млн.

Это изменение в запросах вызвало недовольство среди владельца «Юнайтед» Джима Рэтклиффа и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые решили не торопиться со сделкой.

«Брентфорд» уверенно держит свою позицию, учитывая, что контракт игрока заканчивается следующим летом, хотя клуб имеет возможность его продления на год.