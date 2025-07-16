Трансфер Мбеумо в МЮ находится под угрозой срыва

«Брентфорд» отклонил второе предложение «Манчестер Юнайтед» в 62,5 млн фунтов за вингера Брайана Мбеумо, требуя около 70 млн. Однако МЮ не планирует платить за игрока больше 65 млн.
Это изменение в запросах вызвало недовольство среди владельца «Юнайтед» Джима Рэтклиффа и спортивного директора Джейсона Уилкокса, которые решили не торопиться со сделкой.
«Брентфорд» уверенно держит свою позицию, учитывая, что контракт игрока заканчивается следующим летом, хотя клуб имеет возможность его продления на год.
Проще и дешевле уже купить Тринкао, с которым Аморим знаком по Спортингу, а пол состава по игре за сборную, ну или Диблинга. А на оставшиеся деньги усиливать другие проблемные позиции, которых в МЮ немало...
Проще и дешевле уже купить Тринкао, с которым Аморим знаком по Спортингу, а пол состава по игре за сборную, ну или Диблинга. А на оставшиеся деньги усиливать другие проблемные позиции, которых в МЮ немало...
Вообще позиция правого вингера не выглядит проблемной: есть Амад, в качестве замены там могут сыграть Маунт, Майну или Антони, если не продадут. Правыми латералями могут сыграть Далот и Мазрауи.
А вот позиция левого латераля беспокоит. По факту есть только молодой Доргу и Шоу, который большую часть времени проводит в лазарете. Еще нужен центральный полузащитник в пару к Бруно. Каземиро, все-таки, все чаще испытывает спады в форме, а Угарте все-таки очень узкоспециализированный. Да и у Бруну уже тот возраст, что не факт, что сможет вытянуть весь сезон без замен, а из альтернатив остался лишь Кольер.
Еще хотелось бы все-таки заменить Онану на Шевалье или Кошту, но тут все зависит от того, уйдет ли Андре. Ну и хотелось бы иметь форварда про запас: есть ощущение, что с Куньей и Диалло в атаке Зиркзе будет куда полезнее, чем в прошлом сезоне. На худой конец, Чидо можно использовать как альтернативу, но все же лучше отправить его куда-нибудь в аренду набираться опыта, ибо потенциал - огромный, но нужна практика. Но в идеале лучше бы купить Уоткинса.
Поэтому если все-таки подпишем Мбемо - будет хорошо, но все же зацикливаться на нем не стоит
Вообще позиция правого вингера не выглядит проблемной: есть Амад, в качестве замены там могут сыграть Маунт, Майну или Антони, если не продадут. Правыми латералями могут сыграть Далот и Мазрауи.
А вот позиция левого латераля беспокоит. По факту есть только молодой Доргу и Шоу, который большую часть времени проводит в лазарете. Еще нужен центральный полузащитник в пару к Бруно. Каземиро, все-таки, все чаще испытывает спады в форме, а Угарте все-таки очень узкоспециализированный. Да и у Бруну уже тот возраст, что не факт, что сможет вытянуть весь сезон без замен, а из альтернатив остался лишь Кольер.
Еще хотелось бы все-таки заменить Онану на Шевалье или Кошту, но тут все зависит от того, уйдет ли Андре. Ну и хотелось бы иметь форварда про запас: есть ощущение, что с Куньей и Диалло в атаке Зиркзе будет куда полезнее, чем в прошлом сезоне. На худой конец, Чидо можно использовать как альтернативу, но все же лучше отправить его куда-нибудь в аренду набираться опыта, ибо потенциал - огромный, но нужна практика. Но в идеале лучше бы купить Уоткинса.
Поэтому если все-таки подпишем Мбемо - будет хорошо, но все же зацикливаться на нем не стоит