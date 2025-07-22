Идеальный ветеран для «Интера». Главные события после 30 лет – боролся с «Манчестер Сити» за титул, остановил «Баварию»

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22 июля 2025, 12:52

Поздно раскрылся.

У Гранита Джаки складывается необычная карьера. Лет до 30 это была карьера не самого яркого игрока-трудяги – минимум трофеев, не так много знаковых матчей. Просто крепкий футболист, лидер кризисного гранда. Но с наступлением 30 лет жизнь стала намного насыщеннее. Чемпионские гонки, исторические победы, даже борьба за требл. А теперь напрашивается очередной шаг, который добавит в эту карьеру новых красок.

«Арсенал» пока главный клуб для Джаки, он рисковал стать забытым героем «тёмной эпохи»

Лучший пример – Мемфис Депай, Пьер-Эмерик Обамеянг и Люк де Йонг для «Барселоны». Они пришли в худшее для клуба время, но удержали команду на плаву. Да, не отметились горой титулов и быстро забылись. Но это часть той эпохи.

Со швейцарцем похожая история. Он приходил в «Арсенал», когда это был проект Венгера, вице-чемпион Англии. Но на последнем издыхании, поэтому проблемы начались в первый же год полузащитника в клубе. С того момента задачей-максимум стала борьба за пятое место, дважды «канониры» вообще финишировали восьмыми, Арсен Венгер покинул команду.

Джака рисковал стать тем дядькой-наставником, заставшим тёмные времена и наводящим страх на молодёжь. Предпосылок для этого достаточно – тяжёлый характер, периодические конфликты, история с лишением капитанской повязки (сам футболист тяжело переживал тот момент). Микель Артета постепенно преобразил «Арсенал» и дал новую жизнь хавбеку.

Может, капитаном его и не сделали, зато статус лидера стал неоспорим, конфликты прекратились. Джака был среди лидеров «Арсенала», когда лондонцы неожиданно включились в чемпионскую гонку. Вплоть до весны команда лидировала в таблице, но не хватило чемпионского опыта, пропустили «Сити» вперёд. В то же время Джака, которому осенью только стукнуло 30, решил сменить обстановку.

Рискнул перебраться в только оправившийся от кризиса «Байер»

Попрощаться с «Арсеналом», который навязал бой «Сити» и был готов продолжить гонку, чтобы перейти в «Байер» — команду, которую лихорадило весь предшествующий сезон, а Алонсо пришлось поднимать её из зоны вылета — это не просто смело, это очень смело. И ведь каким-то образом получилось, что Джака угадал с выбором!

«Арсенал», конечно, выступил лучше по сравнению с предыдущим сезоном, но всё так же остался без трофеев (за исключением Суперкубка). А Гранит стал частью команды-открытия того сезона. Джака, который в «Арсенале» попрощался с надеждой на крупные титулы, вдруг чуть не собрал требл в первый же год в новом клубе. Молодой и дерзкий «Байер» Алонсо вдруг подвинул «Баварию» и удерживал лидерство, пока не оформил титул. Мало того, параллельно «фармацевты» боролись за Кубок Германии и Лигу Европы.

На этом пути парни из Леверкузена убедили всех, что взломали футбол. Они забивали на последних минутах, камбэки оформляли всё чаще и чаще, пока это не начало выглядеть как издевательство. Гранита от атаки, конечно, отодвинули, в голах он участвовал редко. Да и какая разница, если ты регулярно играешь в старте? В тот год хавбеку не хватило только победы в ЛЕ . Чуть позже ещё взял Суперкубок Германии.

Теперь нужен Киву из-за проблем с другим ветераном

Впрочем, эта глава для полузащитника тоже подходит к концу. С «Байером» вышло дикое попадание, награда за годы ожидания. На следующий сезон всё же остались без трофеев, да и главные лица проекта разбрелись кто куда – Алонсо ушёл на повышение в «Реал», Вирц и Фримпонг получили предложение от «Ливерпуля», Та перебрался в «Баварию». Джаке просто не было смысла тут задерживаться.

Недавно интерес к Джаке проявил «Интер». Для уже 32-летнего Гранита это очередной шаг вперёд – речь о команде, которая недавно брала чемпионство, а на следующий год снова боролась за титул с «Наполи» и дважды за предыдущие три сезона добиралась до финала Лиги чемпионов. Попасть в такую команду – это новый оборот для стремительно развивающейся карьеры возрастного футболиста.

Понятно, что есть свои оговорки – «нерадзурри» были цельным проектом при Индзаги, но теперь Симоне ушёл, а у руля неопытный Киву. Наслаивается разочарование минувшим сезоном, скомканная подготовка из-за Клубного ЧМ , так что у «Интера» довольно смутные перспективы. Но трансфер Гранита имеет для миланцев большое значение. Есть большая угроза расставания с Хаканом Чалханоглу – полузащитник хочет вернуться на родину и играть за «Галатасарай», на этом фоне развернулся конфликт с Лаутаро Мартинесом. Киву пришлось вмешаться, при этом уверенности ситуация не добавляет. При этом «нерадзурри» предпочитают сохранять в составе опытных лидеров, так что для Чалханоглу ищут сопоставимую альтернативу. В этом плане Гранит отлично подходит – у него много опыта, плюс это игрок с характером, который способен поддерживать необходимую атмосферу в команде.

Возможно, это главный трансфер в карьере швейцарца

В 30 лет уходить из «Арсенала», который включился в борьбу за трофеи, ради перспективного, но неустойчивого проекта – это большой риск. Но трансфер стал спусковым крючком для коренных изменений в карьере Джаки. Потенциальный трансфер в «Интер» может поднять возрастного игрока ещё выше.

Понятно, что «Интеру» ничего не гарантировано. У команды Индзаги были перспективы, это был выстроенный годами проект. Теперь его вдохновитель ушёл, так ещё и на замену позвали тренера с минимальным опытом на взрослом уровне. Но это специалист из системы, который хорошо знает команду и обладает определённым авторитетом. Так что может получиться. Тогда это будет уже второе попадание в 100 из 10.