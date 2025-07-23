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«Сьон» может продать Антона Миранчука

вчера, 09:17

Российский полузащитник Антон Миранчук может покинуть швейцарский «Сьон».

Журналист швейцарской газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье, сославшись на спортивного директора клуба Бартоломеу Константена, сообщил, что у «Сьона» есть несколько предложений по поводу перехода Миранчука.

Российский футболист перебрался в Швейцарию в прошлом году на правах свободного агента. Его контракт истекает летом 2026-го.

За «Сьон» Миранчук сыграл 24 официальных матча, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи. Его команда в минувшем сезоне заняла девятое место в чемпионате Швейцарии.

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Все комментарии
Sergo81
Sergo81
вчера в 21:39
Сьон клуб не богатый. А Антон пришёл свободным агентом и в 2026 уйдёт таким же свободным. Судя по результатам его не выдающейся игры. Поэтому решили привезти его на смотрины в Россию, срубили денег за матч и хотят поиметь ещё за трансфер Антона в один из клубов рпл. Это, конечно, фиаско для Антона и рпл в целом.
5ggb673awrmc
5ggb673awrmc
вчера в 12:59
9 место в чемпионате ? Да кому он нужен с такими показателями . Только разве что в Россию и то пойдет в команды ниже середины таблицы
.Не понимаю почему постоянно столько шумихи вокруг него. Полно российских игроков более молодых и хотя бы перспективных в чемпионате
Kostya-515
Kostya-515
вчера в 11:23
Сьон продать конечно может...и скорее всего даже очень хочет.
Вопрос в том, кому бы продать?))
112910415
112910415
вчера в 10:49
в топ-клуб, наверное
или нет ?
lazzioll
lazzioll
вчера в 10:16
швейцарский чемп слишком силен для такого мастера, значит поедет на Кипр или в Грецию, Польшу, Сербию. там уровень примерно как в российском футболе
Capral
Capral
вчера в 09:58
Я бы продал обоих братьев. Старший, в МЛС, только ослабил Атланту своим появлением, а младший, вообще, непонятно, чем занимается. Два гола в 24 играх- это не уровень даже для Сьона...
lotsman
lotsman
вчера в 09:42
Так его уже давно пытаются продать. Есть несколько предложений, но ни одного конкретного.)
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 09:41
Интересно, кому Антон нужен?
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:31
Вот уж не знают что с Антохой делать
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:26
Об этом напомнили... Ждём новостей от Захаряна и Сперцяна... Заждались..
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