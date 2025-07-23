«Сьон» может продать Антона Миранчука

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вчера, 09:17

Российский полузащитник может покинуть швейцарский «Сьон».

Журналист швейцарской газеты La Nuovelliste Стефан Фурнье, сославшись на спортивного директора клуба Бартоломеу Константена, сообщил, что у «Сьона» есть несколько предложений по поводу перехода Миранчука.

Российский футболист перебрался в Швейцарию в прошлом году на правах свободного агента. Его контракт истекает летом 2026-го.

За «Сьон» Миранчук сыграл 24 официальных матча, забив 2 гола и сделав 3 результативные передачи. Его команда в минувшем сезоне заняла девятое место в чемпионате Швейцарии.