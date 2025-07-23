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Шатов: «Уровень футбола в Российской Премьер-Лиге падает»

вчера, 13:18

Бывший главный тренер «Урала» Олег Шатов считает, что российский футбол стал хуже, но зато появляются молодые футболисты.

Чего греха таить, уровень РПЛ падает. Иностранцы приезжают ниже уровнем, чем раньше. Радует только то, что появляется много сильных молодых игроков, таких как Батраков и Кисляк. Много качественных российских футболистов. При должном отношении у них есть шанс вырасти. Если бы сейчас были сильные иностранцы и не было лимита, то не факт, что наша молодёжь получала бы игровое время.

Напомним, что по итогам сезона-2024/25 Алексей Батраков был официально признан лучшим молодым игроком чемпионата России.

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Все комментарии
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:28
А ведь же Олег сказал умную вещь:Если бы сейчас были сильные иностранцы и не было лимита, то не факт, что наша молодёжь получала бы игровое время.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1413098/shatov-oleg-lokomotiv 23.07.2025
Но её нужно развивать дальше! Вводить запрет и потолок зарплат и так далее!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:59
Моё мнение причина это перекорм огромными бюджетными деньгами. И засилье легионеров.. бДаже в Совете Федерации об этом говорят.
6r8aygyc7824
6r8aygyc7824
вчера в 14:12
Согласен, падает уже который год
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 14:07
Ребята, без вас понятно, что уровень футбола в России значительно упал и продолжает снижаться. Почему же вы все - и ветераны футбола, и тренеры, и рядовые специалисты, и руководители, вспоминаете об этом так редко.. А нужно не только вспоминать, а что если пробовать влиять на ситуацию? Посмотрите, кто и как руководит нашим футболом. А кто стоит над ними? Одно дело когда мы тут шлёпаем свои комментарии, другое, когда заговорите об этом вы, заслуженные люди,
Шуня771
Шуня771 ответ nubom (раскрыть)
вчера в 13:51
Да просто напомнил о себе...
nubom
nubom
вчера в 13:47
Мысль глубокая, но можно короче: - Чем меньше, тем больше...
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:42
Селюк обещал качественных легов завести)))
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 13:30
Не так уж и много сейчас весьма классных молодых российских футболистов как те упомянутые.
Гость
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