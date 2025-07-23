Шатов: «Уровень футбола в Российской Премьер-Лиге падает»

Бывший главный тренер «Урала» считает, что российский футбол стал хуже, но зато появляются молодые футболисты.

Чего греха таить, уровень РПЛ падает. Иностранцы приезжают ниже уровнем, чем раньше. Радует только то, что появляется много сильных молодых игроков, таких как Батраков и Кисляк. Много качественных российских футболистов. При должном отношении у них есть шанс вырасти. Если бы сейчас были сильные иностранцы и не было лимита, то не факт, что наша молодёжь получала бы игровое время.