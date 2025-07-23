Защитник «Челси» Кукурелья рассказал, как испугался Трампа на награждении

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вчера, 13:46

Защитник «Челси» признался, что его напугало поведение президента США во время церемонии награждения после финала Клубного чемпионата мира.

О своих эмоциях испанец рассказал в интервью:

Нам сказали, что протокол будет такой: Дональд Трамп должен вручить нам трофей, и никто не должен его поднимать, пока президент не уйдет. И, конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдет, да только уходить он и не собирался. Мы смотрим на него, а он и говорит: «Поднимайте, а я останусь тут. Ничего страшного». И ему ведь ничего не скажешь, сами понимаете… Я, честно говоря, очень сильно испугался.