Защитник «Челси» Кукурелья рассказал, как испугался Трампа на награждении

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признался, что его напугало поведение президента США Дональда Трампа во время церемонии награждения после финала Клубного чемпионата мира.
О своих эмоциях испанец рассказал в интервью:
Нам сказали, что протокол будет такой: Дональд Трамп должен вручить нам трофей, и никто не должен его поднимать, пока президент не уйдет. И, конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдет, да только уходить он и не собирался.
Мы смотрим на него, а он и говорит: «Поднимайте, а я останусь тут. Ничего страшного». И ему ведь ничего не скажешь, сами понимаете… Я, честно говоря, очень сильно испугался.
За свою победу в Клубном чемпионате мира «Челси» получил от ФИФА 114,6 млн долларов США.