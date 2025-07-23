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Защитник «Челси» Кукурелья рассказал, как испугался Трампа на награждении

вчера, 13:46
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признался, что его напугало поведение президента США Дональда Трампа во время церемонии награждения после финала Клубного чемпионата мира.

О своих эмоциях испанец рассказал в интервью:

Нам сказали, что протокол будет такой: Дональд Трамп должен вручить нам трофей, и никто не должен его поднимать, пока президент не уйдет. И, конечно, мы все стояли и ждали, когда он уйдет, да только уходить он и не собирался.

Мы смотрим на него, а он и говорит: «Поднимайте, а я останусь тут. Ничего страшного». И ему ведь ничего не скажешь, сами понимаете… Я, честно говоря, очень сильно испугался.

За свою победу в Клубном чемпионате мира «Челси» получил от ФИФА 114,6 млн долларов США.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 14:39
замечательный эпизод, вызывающий улыбку !
jRest
jRest
вчера в 14:33, ред.
Да всё нормально, ты не один испугался, неделю потом со стадиона грузовики кирпичи вывозили.
Comentarios
Comentarios ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:59, ред.
Желающих много подергать его кучеряшки )
adekvat
adekvat
вчера в 13:56
Какой протокол, где Трамп там протоколы не работают.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:52
А ещё Марку намекнули , что если что пойдёт не по протоколу - Дональд может и за волосы оттаскать...)
Гость
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