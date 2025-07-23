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Лоськов назвал главную проблему молодых российских футболистов

вчера, 14:03

Лучший бомбардир в истории московского «Локомотива» и советник генерального директора клуба по спортивным вопросам Дмитрий Лоськов считает отсутствие возможности выступать в еврокубках одной из главных проблем молодых российских футболистов.

По словам бывшего полузащитника «железнодорожников», уровень РПЛ не сравнить с европейскими соревнованиями:

Они не видят уровень, куда, к чему стремиться. В еврокубках он совсем другой, чем у нас в РПЛ.

До сих пор иногда вспоминаю эти ощущения: Лига чемпионов, гимн играет. Там другой уровень футбола – не передать словами. Поначалу-то мы оказались не готовы к этому темпу, ритму игры. Но когда освоились, уже сами в чемпионате России забивали в первые 15 минут пару голов и спокойно докатывали игру. Это все опыт. Еврокубки – совсем другое.

Напомним, что российские клубы и сборные лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.

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Все комментарии
unz25aqxk2ag
unz25aqxk2ag
вчера в 15:20
Главная причина неоправданно высокие зарплаты за их труд.
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:34
Одной из главных проблем нашего футбола Лоськов считает отсутствие возможности выступать в европейских клубных турнирах. Как же тогда понять, почему в СССР футбол прекрасно развивался в условиях мировой изоляции. Победа в страшной в*йне только была одержана, страна лежала в руинах... В этих суровых условиях команда Динамо Москва отправилась в турне по Великобритании и произвела там настоящий фурор. А какая была Сборная СССР по футболу? В этой команде играли настоящие мужчины.
Гость
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