Лоськов назвал главную проблему молодых российских футболистов

1753268610

вчера, 14:03

Лучший бомбардир в истории московского «Локомотива» и советник генерального директора клуба по спортивным вопросам считает отсутствие возможности выступать в еврокубках одной из главных проблем молодых российских футболистов.

По словам бывшего полузащитника «железнодорожников», уровень РПЛ не сравнить с европейскими соревнованиями:

Они не видят уровень, куда, к чему стремиться. В еврокубках он совсем другой, чем у нас в РПЛ . До сих пор иногда вспоминаю эти ощущения: Лига чемпионов, гимн играет. Там другой уровень футбола – не передать словами. Поначалу-то мы оказались не готовы к этому темпу, ритму игры. Но когда освоились, уже сами в чемпионате России забивали в первые 15 минут пару голов и спокойно докатывали игру. Это все опыт. Еврокубки – совсем другое.

Напомним, что российские клубы и сборные лишены возможности принимать участие в международных соревнованиях с февраля 2022 года.