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Сычёв — о ставках игроков на футбольные матчи: «Нужно думать головой»

вчера, 14:05

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о проблеме ставок футболистов на матчи.

Клубам нужно проводить работу с футболистами по таким вопросам. И молодым игрокам нужно самим думать о том, что они делают. Это очень важный момент. И дисквалификация Писарского будет ярким примером. Какие-то глупые действия могут лишить тебя карьеры. Тут вопрос интеллекта. Нужно же не только в футбол играть, тренироваться, но и думать головой о том, что ты делаешь за пределами футбольного поля.

Напомним, что форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года (3 из них являются условными) после ставки на матч команды «Сочи», за которую он играл в аренде.

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Все комментарии
k7mgqpzjp47u
k7mgqpzjp47u
вчера в 20:48
Нужно быть крайне осторожным и предвидеть результат содеянного.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 14:37
Сычёв — о ставках игроков на футбольные матчи: «Нужно думать головой.
По любому головой надо думать иначе не выиграть!
112910415
112910415
вчера в 14:28
шифроваться лучше надо
Шуня771
Шуня771
вчера в 14:28
Вот хорошо, что подсказал чем думать, а мну возложил эту обязанность на оппу...)
Теперь понятно почему мну не в первых рядах КП...)
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:12
По аналогии с анекдотом про боксёра :
- "А зачем тебе голова?"
- "Чтобы в мяч играть!"...)
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