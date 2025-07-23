Сычёв — о ставках игроков на футбольные матчи: «Нужно думать головой»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв высказался о проблеме ставок футболистов на матчи.
Клубам нужно проводить работу с футболистами по таким вопросам. И молодым игрокам нужно самим думать о том, что они делают. Это очень важный момент. И дисквалификация Писарского будет ярким примером. Какие-то глупые действия могут лишить тебя карьеры. Тут вопрос интеллекта. Нужно же не только в футбол играть, тренироваться, но и думать головой о том, что ты делаешь за пределами футбольного поля.
Напомним, что форварда «Крыльев Советов» Владимира Писарского дисквалифицировали на 4 года (3 из них являются условными) после ставки на матч команды «Сочи», за которую он играл в аренде.
По любому головой надо думать иначе не выиграть!
По любому головой надо думать иначе не выиграть!
Теперь понятно почему мну не в первых рядах КП...)
Теперь понятно почему мну не в первых рядах КП...)
- "А зачем тебе голова?"
- "Чтобы в мяч играть!"...)
- "А зачем тебе голова?"
- "Чтобы в мяч играть!"...)