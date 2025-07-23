Сычёв — о ставках игроков на футбольные матчи: «Нужно думать головой»

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России высказался о проблеме ставок футболистов на матчи.

Клубам нужно проводить работу с футболистами по таким вопросам. И молодым игрокам нужно самим думать о том, что они делают. Это очень важный момент. И дисквалификация Писарского будет ярким примером. Какие-то глупые действия могут лишить тебя карьеры. Тут вопрос интеллекта. Нужно же не только в футбол играть, тренироваться, но и думать головой о том, что ты делаешь за пределами футбольного поля.