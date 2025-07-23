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«Флуминенсе» — «Палмейрас». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (24.07.2025)

23 июля 2025, 13:16
Флуминенсе

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7. В случае победы «Флуминенсе», зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать за 2.95.

Бразилия. Серия A 2025
Флуминенсе
Палмейрас
ПроигрышПроигрышВыигрышВыигрышНичья
1 : 2
завершен
24 июля 2025, 01:00
четверг
ВыигрышНичьяПроигрышПроигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Марафон 2.92 2.90 2.75
Pinnacle 2.94 2.96 2.80

Также в линии букмекеры предлагают 2.08 за ТБ 2 и ТМ 2 по 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.35.

Форма команд

«Флуминенсе» на данный момент занимает восьмое место в турнирной таблице, что позволяет команде выйти в групповой этап Южноамериканского кубка. У клуба 20 очков, и чтобы попасть в топ-6, ему необходимо ещё пять баллов. Два последних матча «Флуминенсе» завершились поражениями от «Крузейро» (0:2), и «Фламенго» (0:1).

«Палмейрас» располагается выше своего соперника. Команда занимает четвертое место, с 26 заработанными очками. Такое положение в турнирной таблице предоставляет команде проход в групповой этап Кубка Либертадорес. Два последних матча «Палмейраса» завершились ничьёй с «Мирассолом» (1:1), и победой над «Атлетик» Минейро (3:2).

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних встреч «Флуминенсе» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Палмейрас» проиграл всего один раз за пять последних игр
  • 15 из 20 выездных матчей «Палмейраса» завершились победой

Прогноз

Исходя из статистики, предлагаем сделать ставку на победу «Палмейраса» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.7.

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