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«Шальке-04» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

31 июля 2025, 23:24
«Шальке-04» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Шальке-04» – «Герта», который состоится 1 августа 2025 года.

«Шальке-04»

Команде из Гельзенкирхена никак не удается вернуться в Бундеслигу и очередной сезона команда начинает во втором дивизионе. Уже в первом туре хозяева сыграют с «Гертой», с которой много раз играли в элитном дивизионе, но сейчас у клубов другие цели. «Шальке-04» намерен начать с победы и сделает все, чтобы порадовать болельщиков хорошим началом нового сезона.

26 июля «Шальке-04» проиграл в товарищеском матче «Севилье» (2:4), а ранее обыграл «Рот-Вайсс Аллен» (3:0).

«Герта»

«Герта» также не смогла наскоком вернуться в Бундеслигу и очередной сезон начинает во втором по силе дивизионе Германии. Клуб из Берлина готов бороться за лидирующие позиции и тем интереснее будет смотреться их стычка с «Шальке-04», который имеет подобные цели. Матч станет открытием нового сезона и наверняка порадует зрителей интересным футболом.

25 июля «Герта» сыграла товарищеский поединок с «Мотеруэллом» (1:1), а 18 числа на выезде выиграла у «Аустрии» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Шальке-04» – 2.9
  • Ничья – 3.35
  • Победит «Герта» – 2.45
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.57
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

  • «Шальке-04» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести выездных матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Семь последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команды имеют примерно одинаковые шансы на победу в этом матче, но наверняка смогут обменяться забитыми мячами.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
01 августа в 04:42
Ставлю согласно статистике очных матчей - обе забьют - ОЗ.
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