«Шальке-04» – «Герта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 23:24

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Шальке-04» – «Герта», который состоится 1 августа 2025 года.

«Шальке-04»

Команде из Гельзенкирхена никак не удается вернуться в Бундеслигу и очередной сезона команда начинает во втором дивизионе. Уже в первом туре хозяева сыграют с «Гертой», с которой много раз играли в элитном дивизионе, но сейчас у клубов другие цели. «Шальке-04» намерен начать с победы и сделает все, чтобы порадовать болельщиков хорошим началом нового сезона.

26 июля «Шальке-04» проиграл в товарищеском матче «Севилье» (2:4), а ранее обыграл «Рот-Вайсс Аллен» (3:0).

«Герта»

«Герта» также не смогла наскоком вернуться в Бундеслигу и очередной сезон начинает во втором по силе дивизионе Германии. Клуб из Берлина готов бороться за лидирующие позиции и тем интереснее будет смотреться их стычка с «Шальке-04», который имеет подобные цели. Матч станет открытием нового сезона и наверняка порадует зрителей интересным футболом.

25 июля «Герта» сыграла товарищеский поединок с «Мотеруэллом» (1:1), а 18 числа на выезде выиграла у «Аустрии» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Шальке-04» – 2.9

Ничья – 3.35

Победит «Герта» – 2.45

Тотал больше 2.5 мячей – 1.57

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.4

Статистика

«Шальке-04» выиграл лишь три поединка из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести выездных матчей «Герты» завершились исходом «обе забьют — нет»

Семь последних матчей между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на вариант «обе забьют», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.5. Команды имеют примерно одинаковые шансы на победу в этом матче, но наверняка смогут обменяться забитыми мячами.