«Дармштадт» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 июля 2025, 23:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Дармштадт» – «Бохум», который состоится 2 августа 2025 года.

«Дармштадт»

«Дармштадт» неплохо провел межсезонье и выиграл практически все товарищеские поединки, поэтому к новому сезону подходит в отличном настроении. Команда в первой игре принимает «Бохум», который не смог удержаться в Бундеслиге и является еще одним фаворитом на возвращение. Тем не менее и хозяева не хотят оставаться во втором дивизионе, поэтому принципиальная встреча ждет зрителей уже на самом старте сезона.

26 июля «Дармштадт» проиграл товарищеский поединок «Хоффенхайму» (1:3), а ранее разгромил «Вейлер» (9:0).

«Бохум»

«Бохум» закономерно в прошлом сезоне стал последней команды Бундеслиги и теперь свой путь продолжит во втором дивизионе. Тем не менее, некоторые важные игроки остались в обойме и клуб будет сходу бороться за повышение в классе. Уже в первом туре гостей ждет непростой соперник, однако при должной дисциплине в обороне и хорошей реализации, шансы на победу они точно будут иметь.

27 июля «Бохум» проиграл в товарищеской игре «Байеру» (0:2), а 19 числа сыграл вничью с «Металлист 1925» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Дармштадт» – 2.2

Ничья – 3.6

Победит «Бохум» – 3.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.63

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3

Статистика

«Бохум» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

«Дармшадт» выиграл восемь поединков из десяти последних на своем стадионе

Четыре последних матча между клубами завершились вариантом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что гости максимально мотивированы и это поможет им одержать первую победу в сезоне, хоть и непростую.