«Дармштадт» – «Бохум»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Дармштадт» – «Бохум», который состоится 2 августа 2025 года.
«Дармштадт»
«Дармштадт» неплохо провел межсезонье и выиграл практически все товарищеские поединки, поэтому к новому сезону подходит в отличном настроении. Команда в первой игре принимает «Бохум», который не смог удержаться в Бундеслиге и является еще одним фаворитом на возвращение. Тем не менее и хозяева не хотят оставаться во втором дивизионе, поэтому принципиальная встреча ждет зрителей уже на самом старте сезона.
26 июля «Дармштадт» проиграл товарищеский поединок «Хоффенхайму» (1:3), а ранее разгромил «Вейлер» (9:0).
«Бохум»
«Бохум» закономерно в прошлом сезоне стал последней команды Бундеслиги и теперь свой путь продолжит во втором дивизионе. Тем не менее, некоторые важные игроки остались в обойме и клуб будет сходу бороться за повышение в классе. Уже в первом туре гостей ждет непростой соперник, однако при должной дисциплине в обороне и хорошей реализации, шансы на победу они точно будут иметь.
27 июля «Бохум» проиграл в товарищеской игре «Байеру» (0:2), а 19 числа сыграл вничью с «Металлист 1925» (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Дармштадт» – 2.2
- Ничья – 3.6
- Победит «Бохум» – 3.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.63
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.3
Статистика
- «Бохум» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Дармшадт» выиграл восемь поединков из десяти последних на своем стадионе
- Четыре последних матча между клубами завершились вариантом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Бохума», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.05. Предполагаем, что гости максимально мотивированы и это поможет им одержать первую победу в сезоне, хоть и непростую.