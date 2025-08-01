«Вестерло» – «Зюльте-Варегем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Зюльте-Варегем», который состоится 2 августа 2025 года.
«Вестерло»
«Вестерло» неудачно начал нынешний сезон, однако впереди еще много матчей и команде нужно собраться уже на предстоящую встречу с «Зюльте-Варегем». Коллектив сыграет на своем поле и постарается набрать первые очки, а букмекерские конторы также отдают предпочтение хозяевам. В случае победы хозяева не только наберут важные три пункта, но и получат заряд уверенности на предстоящие поединки.
27 июля «Вестерло» проиграл крупно на выезде «Андерлехту» (2:5), а ранее выиграл в товарищеской игре у «Самсунспор» (3:1).
«Зюльте-Варегем»
«Зюльте-Варегем» также не добился победы в первом туре чемпионата Бельгии, но смог набрать один балл. От команды вряд ли ожидают высоких результатов по итогу сезона, однако она может создать проблемы в отдельном туре практически любому сопернику. Гостей наверняка устроит даже ничейный результат в предстоящей игре, а победа и вовсе станет небольшой неожиданностью.
26 июля «Зюльте-Варегем» сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1), а 19 числа сыграл вничью с «Новричем» в товарищеской встрече (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вестерло» – 1.8
- Ничья – 4.05
- Победит «Зюльте-Варегем» – 3.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45
Статистика
- Восемь последних матчей «Вестерло» завершились исходом «обе забьют»
- «Зюльте-Варегем» выиграл шесть из семи последних выездных поединков во всех турнирах
- Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.05. Команды очень часто играют между собой вничью и в этот раз наверняка не решатся сильно рисковать уже во втором туре чемпионата Бельгии.