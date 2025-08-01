«Вестерло» – «Зюльте-Варегем»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 15:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Вестерло» – «Зюльте-Варегем», который состоится 2 августа 2025 года.

«Вестерло»

«Вестерло» неудачно начал нынешний сезон, однако впереди еще много матчей и команде нужно собраться уже на предстоящую встречу с «Зюльте-Варегем». Коллектив сыграет на своем поле и постарается набрать первые очки, а букмекерские конторы также отдают предпочтение хозяевам. В случае победы хозяева не только наберут важные три пункта, но и получат заряд уверенности на предстоящие поединки.

27 июля «Вестерло» проиграл крупно на выезде «Андерлехту» (2:5), а ранее выиграл в товарищеской игре у «Самсунспор» (3:1).

«Зюльте-Варегем»

«Зюльте-Варегем» также не добился победы в первом туре чемпионата Бельгии, но смог набрать один балл. От команды вряд ли ожидают высоких результатов по итогу сезона, однако она может создать проблемы в отдельном туре практически любому сопернику. Гостей наверняка устроит даже ничейный результат в предстоящей игре, а победа и вовсе станет небольшой неожиданностью.

26 июля «Зюльте-Варегем» сыграл вничью с «Мехеленом» (1:1), а 19 числа сыграл вничью с «Новричем» в товарищеской встрече (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вестерло» – 1.8

Ничья – 4.05

Победит «Зюльте-Варегем» – 3.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.55

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.45

Статистика

Восемь последних матчей «Вестерло» завершились исходом «обе забьют»

«Зюльте-Варегем» выиграл шесть из семи последних выездных поединков во всех турнирах

Три из пяти последних матчей между клубами завершились ничьими

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.05. Команды очень часто играют между собой вничью и в этот раз наверняка не решатся сильно рисковать уже во втором туре чемпионата Бельгии.