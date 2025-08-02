«Коринтианс» – «Форталеза»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 07:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч бразильской Серии А «Коринтианс» – «Форталеза», который состоится 3 августа 2025 года.

«Коринтианс»

Команда играет очень нестабильно, ведь ничьи сменяются победами, которые потом перетекают в поражения. Такие результаты позволяют «Коринтиансу» занимать сейчас лишь 11 место с 21 баллом, но клуб уступает двум соперникам лишь по дополнительным показателям. Чтобы не покинуть зону международных турниров, хозяевам обязательно обыгрывать «Форталезу» в этом поединке.

31 июля «Коринтианс» минимально обыграл на своем поле «Палмейрас» (1:0). А 27 июля поделил очки с «Ботафого» (1:1).

«Форталеза»

«Форталеза» является одним из неудачников нынешнего сезона, особенно играя выездные поединки, где давно не было побед. Команда занимает лишь 18 место с 14 баллами, но имеет реальные шансы в ближайшее время покинуть зону вылета, в отличие от позади идущих конкурентов. В игре с «Коринтианс» гостей устроит любой результат кроме поражения, ведь каждый балл может пригодиться.

30 июля «Форталеза» проиграла на выезде «Гремио» (1:2), а 27 числа смогла на своем поле переиграть «Брагантино» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коринтианс» – 1.92

Ничья – 3.3

Победит «Форталеза» – 4.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.45

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.55

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Коринтианса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Форталеза» проиграла пять последних выездных поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Коринтианс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.92. Хозяева не показывают блестящей игры в нынешнем сезоне, но наверняка смогут собраться на домашнюю игру с одним из аутсайдеров чемпионата, чтобы добыть победу.