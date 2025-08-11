Soccer.ru
Флик: «У „Барселоны“ нет намерения подписывать центрального защитника»

вчера, 10:28

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уходе в «Аль-Наср» Иньиго Мартинеса и заявил, что клуб не собирается приглашать нового центрального защитника:

Иньиго внес очень серьезный вклад в наши успехи в прошлом сезоне. Но он получил выгодное предложение и обратился к нам с просьбой об уходе. Я думаю, что он заслужил такое право.

Тем не менее, его уход – это возможность проявить себя для других игроков. Сейчас у нас нет намерения подписывать другого центрального защитника.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:45
пора наигрывать Фермина в основу, так шикарно отыграл вчера.
Дани Ольмо тожехорош, но посмотрим по сезону.
защитник нужен узнаем по ходу сезона.
первая задача - вернуться на Камп Ноу.
Capral
Capral
вчера в 10:47
А разве у Флика есть понятие ЦЗ? Он же играет в другой футбол, в футбол без обороны, без опорной зоны, у него всё в одном флаконе. Флик не играет в классический вариант футбола, потому что не умеет и не знает что это такое, поэтому и получил пинка от хитрого и грамотного Индзаги, поэтому и был позорно изгнан из сборной... Весь его колхоз пасется на половине поля соперника, понятия не имея, что значит ЦЗ. Этот термин, чисто номинально используется в понятии обороны Барселоны, потому что, как такового, его в игре команды не существует.
Флик конечно не дурак. Надо признать, что учтя ошибки прошлого, а именно- неумение выстраивать грамотную оборону, Флик, всю мощь сосредоточил на атакующих действиях и не прогадал. Благо, в команде сильнейшая атака, которая, пока, приносит игровое преимущество.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 10:43, ред.
Ну Флик это ещё не Барселона. Там есть ещё Лапорта и Деку, у которых может быть иное мнение.
