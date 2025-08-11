Флик: «У „Барселоны“ нет намерения подписывать центрального защитника»

Главный тренер «Барселоны» высказался об уходе в «Аль-Наср» и заявил, что клуб не собирается приглашать нового центрального защитника:

Иньиго внес очень серьезный вклад в наши успехи в прошлом сезоне. Но он получил выгодное предложение и обратился к нам с просьбой об уходе. Я думаю, что он заслужил такое право.

Тем не менее, его уход – это возможность проявить себя для других игроков. Сейчас у нас нет намерения подписывать другого центрального защитника.