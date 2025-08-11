Флик: «У „Барселоны“ нет намерения подписывать центрального защитника»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался об уходе в «Аль-Наср» Иньиго Мартинеса и заявил, что клуб не собирается приглашать нового центрального защитника:
Иньиго внес очень серьезный вклад в наши успехи в прошлом сезоне. Но он получил выгодное предложение и обратился к нам с просьбой об уходе. Я думаю, что он заслужил такое право.
Тем не менее, его уход – это возможность проявить себя для других игроков. Сейчас у нас нет намерения подписывать другого центрального защитника.
Дани Ольмо тожехорош, но посмотрим по сезону.
защитник нужен узнаем по ходу сезона.
первая задача - вернуться на Камп Ноу.
Дани Ольмо тожехорош, но посмотрим по сезону.
защитник нужен узнаем по ходу сезона.
первая задача - вернуться на Камп Ноу.
Флик конечно не дурак. Надо признать, что учтя ошибки прошлого, а именно- неумение выстраивать грамотную оборону, Флик, всю мощь сосредоточил на атакующих действиях и не прогадал. Благо, в команде сильнейшая атака, которая, пока, приносит игровое преимущество.
Флик конечно не дурак. Надо признать, что учтя ошибки прошлого, а именно- неумение выстраивать грамотную оборону, Флик, всю мощь сосредоточил на атакующих действиях и не прогадал. Благо, в команде сильнейшая атака, которая, пока, приносит игровое преимущество.