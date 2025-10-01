«Динамо» Киев – «Кристал Пэлас»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1759315911

сегодня, 13:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги конференций «Динамо» Киев – «Кристал Пэлас», который состоится 2 октября 2025 года.

«Динамо» Киев

Как и все другие клубы «Динамо» Киев только начинает свой путь в Лиге конференций, куда оно скатилось с Лиги чемпионов, уступив «Пафосу», который в итоге пробился в основной этап. Команде из Украины будет противостоять обладатель кубка Англии и команда, которая за два последних месяца обыграла дважды «Ливерпуль». Матч пройдет на нейтральном поле и для киевского клуба важно набрать первые очки уже в первой игре.

28 сентября «Динамо» Киев сыграло вничью со львовскими «Карпатами» (3:3), а ранее поделило очки с «Александрией» (2:2).

«Кристал Пэлас»

Лондонская команда очень сильно прогрессирует за два последние годы и даже выиграла внутренний трофей, который стал первым в ее истории. В поединке в Люблине представитель АПЛ постарается стартовать с победы, если исключит недооценку соперника и не будет делать глупых ошибок на протяжении всего поединка. Матч будет напряженным и интересным как для футболистов, так и для болельщиков.

27 сентября «Кристал Пэлас» в чемпионате обыграл «Ливерпуль» (2:1), а ранее одолел на выезде «Кристал Пэлас» (2:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Динамо» Киев – 5.3

Ничья – 4.15

Победит «Кристал Пэлас» – 1.6

Статистика

«Кристал Пэлас» не проигрывает уже десять поединков подряд во всех турнирах

Четыре из шести номинально домашних матчей «Динамо» завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных встречах

Прогноз

Поставить на победу «Кристал Пэлас», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что лондонская команда первой откроет счет и в целом добьется победы, набрав первые три очка.