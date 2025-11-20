Top.Mail.Ru
 
 
 
«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:47
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Бавария»

Мюнхенский клуб впервые потерял очки лишь в прошлом туре, но это не ставит под сомнение его лидерство в Бундеслиге. Коллектив на данный момент занимает первое место с 28 баллами и на шесть пунктов опережает «РБ Лейпциг», который идет следом. В домашней игре с «Фрайбургом» команде стоит подойти ответственно, чтобы не жалеть о потерянных баллах и упущенных возможностях.

8 ноября «Бавария» сыграла вничью с «Унион Берлин» (2:2), а четвертого числа одолела «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» является крепким представителем Бундеслиги и довольно успешно играет в Лиге Европы. Команда идет лишь на десятом месте с 13 баллами и уступает 15 пунктов лидеру Бундеслиги. Тем не менее, гости могут создать проблемы «Баварии», особенно если им удастся открыть счет. Любые набранные баллы в Мюнхене будут хорошим достижением для гостей.

9 ноября «Фрайбург» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:1), а шестого числа на выезде обыграл «Ниццу» (3:1) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Бавария» – 1.19
  • Ничья – 7
  • Победят «Фрайбург» – 15

Статистика

  • «Фрайбург» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Бавария» выиграла более десяти домашних поединков во всех турнирах за последнее время
  • «Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фрайбурга»

Прогноз

Поставить, на победу хозяев в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «Бавария» уже в первом тайме добьется преимущества над «Фрайбургом», забив 1-2 мяча.

 
