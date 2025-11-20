«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 22 ноября 2025 года.
«Бавария»
Мюнхенский клуб впервые потерял очки лишь в прошлом туре, но это не ставит под сомнение его лидерство в Бундеслиге. Коллектив на данный момент занимает первое место с 28 баллами и на шесть пунктов опережает «РБ Лейпциг», который идет следом. В домашней игре с «Фрайбургом» команде стоит подойти ответственно, чтобы не жалеть о потерянных баллах и упущенных возможностях.
8 ноября «Бавария» сыграла вничью с «Унион Берлин» (2:2), а четвертого числа одолела «ПСЖ» в Лиге чемпионов (2:1).
«Фрайбург»
«Фрайбург» является крепким представителем Бундеслиги и довольно успешно играет в Лиге Европы. Команда идет лишь на десятом месте с 13 баллами и уступает 15 пунктов лидеру Бундеслиги. Тем не менее, гости могут создать проблемы «Баварии», особенно если им удастся открыть счет. Любые набранные баллы в Мюнхене будут хорошим достижением для гостей.
9 ноября «Фрайбург» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:1), а шестого числа на выезде обыграл «Ниццу» (3:1) в Лиге Европы.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Бавария» – 1.19
- Ничья – 7
- Победят «Фрайбург» – 15
Статистика
- «Фрайбург» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Бавария» выиграла более десяти домашних поединков во всех турнирах за последнее время
- «Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фрайбурга»
Прогноз
Поставить, на победу хозяев в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «Бавария» уже в первом тайме добьется преимущества над «Фрайбургом», забив 1-2 мяча.