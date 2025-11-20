«Бавария» – «Фрайбург»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1763671665

вчера, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бавария» – «Фрайбург», который состоится 22 ноября 2025 года.

«Бавария»

Мюнхенский клуб впервые потерял очки лишь в прошлом туре, но это не ставит под сомнение его лидерство в Бундеслиге. Коллектив на данный момент занимает первое место с 28 баллами и на шесть пунктов опережает «РБ Лейпциг», который идет следом. В домашней игре с «Фрайбургом» команде стоит подойти ответственно, чтобы не жалеть о потерянных баллах и упущенных возможностях.

8 ноября «Бавария» сыграла вничью с «Унион Берлин» (2:2), а четвертого числа одолела « ПСЖ » в Лиге чемпионов (2:1).

«Фрайбург»

«Фрайбург» является крепким представителем Бундеслиги и довольно успешно играет в Лиге Европы. Команда идет лишь на десятом месте с 13 баллами и уступает 15 пунктов лидеру Бундеслиги. Тем не менее, гости могут создать проблемы «Баварии», особенно если им удастся открыть счет. Любые набранные баллы в Мюнхене будут хорошим достижением для гостей.

9 ноября «Фрайбург» обыграл на своем поле «Санкт-Паули» (2:1), а шестого числа на выезде обыграл «Ниццу» (3:1) в Лиге Европы.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Бавария» – 1.19

Ничья – 7

Победят «Фрайбург» – 15

Статистика

«Фрайбург» проиграл лишь один матч из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бавария» выиграла более десяти домашних поединков во всех турнирах за последнее время

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей у «Фрайбурга»

Прогноз

Поставить, на победу хозяев в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.5. Предполагаем, что «Бавария» уже в первом тайме добьется преимущества над «Фрайбургом», забив 1-2 мяча.