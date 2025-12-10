«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1765318730

сегодня, 01:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» не лучшим образом играет в последний месяц и часто теряет очки, но в Лиге чемпионов команда набрала уже 12 баллов. Коллектив принимает «Манчестер Сити» на фоне проблем внутри коллектива и этот матч будет особенно сложным и вполне может подсветить все проблемы «королевского» клуба, да и отсутствие Мбаппе не добавляет уверенности.

7 декабря «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Сельте» (0:2), а третьего числа обыграл на выезде «Атлетик» Бильбао (3:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит на данный момент более стабильный сезон, чем прошлый и даже сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ практически до минимума. В Лиге чемпионов команда имеет в активе 10 очков и очень хочет обойти «Реал», ведь в случае победы у «горожан» станет на одно очко больше, чем у подопечных Хаби Алонсо. Центральная встреча игрового дня не должна разочаровать болельщиков своей зрелищностью.

6 декабря «Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» (3:0), а ранее справился с «Фулхэмом» (5:4).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Реал» Мадрид – 2.85

Ничья – 3.85

Победит «Манчестер Сити» – 2.3

Статистика

«Реал» выиграл только два матча из пяти последних во всех турнирах

«Манчестер Сити» выиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что проблемы «Реала» внутри коллектива и отсутствие Мбаппе вряд ли пройдут бесследно, а «горожане» воспользуются ситуацией и одержат победу на выезде и обойдут «сливочных» в турнирной таблице.