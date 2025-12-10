«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 10 декабря 2025 года.
«Реал» Мадрид
Мадридский «Реал» не лучшим образом играет в последний месяц и часто теряет очки, но в Лиге чемпионов команда набрала уже 12 баллов. Коллектив принимает «Манчестер Сити» на фоне проблем внутри коллектива и этот матч будет особенно сложным и вполне может подсветить все проблемы «королевского» клуба, да и отсутствие Мбаппе не добавляет уверенности.
7 декабря «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Сельте» (0:2), а третьего числа обыграл на выезде «Атлетик» Бильбао (3:0).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» проводит на данный момент более стабильный сезон, чем прошлый и даже сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ практически до минимума. В Лиге чемпионов команда имеет в активе 10 очков и очень хочет обойти «Реал», ведь в случае победы у «горожан» станет на одно очко больше, чем у подопечных Хаби Алонсо. Центральная встреча игрового дня не должна разочаровать болельщиков своей зрелищностью.
6 декабря «Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» (3:0), а ранее справился с «Фулхэмом» (5:4).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Реал» Мадрид – 2.85
- Ничья – 3.85
- Победит «Манчестер Сити» – 2.3
Статистика
- «Реал» выиграл только два матча из пяти последних во всех турнирах
- «Манчестер Сити» выиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что проблемы «Реала» внутри коллектива и отсутствие Мбаппе вряд ли пройдут бесследно, а «горожане» воспользуются ситуацией и одержат победу на выезде и обойдут «сливочных» в турнирной таблице.