«Реал» Мадрид – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 01:18
Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Манчестер Сити», который состоится 10 декабря 2025 года.

«Реал» Мадрид

Мадридский «Реал» не лучшим образом играет в последний месяц и часто теряет очки, но в Лиге чемпионов команда набрала уже 12 баллов. Коллектив принимает «Манчестер Сити» на фоне проблем внутри коллектива и этот матч будет особенно сложным и вполне может подсветить все проблемы «королевского» клуба, да и отсутствие Мбаппе не добавляет уверенности.

7 декабря «Реал» Мадрид проиграл на своем поле «Сельте» (0:2), а третьего числа обыграл на выезде «Атлетик» Бильбао (3:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проводит на данный момент более стабильный сезон, чем прошлый и даже сократил отставание от «Арсенала» в АПЛ практически до минимума. В Лиге чемпионов команда имеет в активе 10 очков и очень хочет обойти «Реал», ведь в случае победы у «горожан» станет на одно очко больше, чем у подопечных Хаби Алонсо. Центральная встреча игрового дня не должна разочаровать болельщиков своей зрелищностью.

6 декабря «Манчестер Сити» крупно обыграл «Сандерленд» (3:0), а ранее справился с «Фулхэмом» (5:4).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Реал» Мадрид – 2.85
  • Ничья – 3.85
  • Победит «Манчестер Сити» – 2.3

Статистика

  • «Реал» выиграл только два матча из пяти последних во всех турнирах
  • «Манчестер Сити» выиграл пять из десяти последних встреч на выезде во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что проблемы «Реала» внутри коллектива и отсутствие Мбаппе вряд ли пройдут бесследно, а «горожане» воспользуются ситуацией и одержат победу на выезде и обойдут «сливочных» в турнирной таблице.

 
