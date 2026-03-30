«Айнтрахт» — «Кельн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 15:44

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Айнтрахт» — «Кельн», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» вряд ли этот сезон отнесет к удачным, как бы он не закончился, ведь команда полностью провалилась в середине, как в Бундеслиге, так и Лиге чемпионов. Сейчас коллектив располагается на седьмом месте с 38 баллами и на восемь пунктов отстает от ближайшего соперника за шесть туров до конца чемпионата Германии, а это говорит о том, что попасть в еврокубки будет крайне сложно.

Два последних матча «Айнтрахта» завершились поражением от «Майнца» на выезде (1:2) и победой над «Хайденхаймом» (1:0).

«Кельн»

«Кельн» еще пару месяцев назад находился ближе к середине турнирной таблицы Бундеслиги, но сейчас команда уже близка к зоне вылета. Коллектив идет на 15 месте с 26 баллами и опережает ближайшего соперника на два очка. Если клуб не начнет побеждать, то может вновь вернуться во вторую Бундеслигу, что будет большим ударом для болельщиков и руководства.

Два последних матча «Кельна» завершились ничьими с «Боруссией» М (3:3) и «Гамбургом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Айнтрахт» – 2.2

Ничья – 3.5

Победа «Кельн» – 3.25

Статистика

«Айнтрахт» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

«Кельн» выиграл только одну игру на выезде из десяти последних

«Кельн» выиграл две из пяти встречи с «Айнтрахтом» за последнее время при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Айнтрахта», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.65. Любому спаду в результатах у клуба приходит конец, и мы предполагаем, что этот момент у хозяев настал. Прогнозируем победу клуба из Франкфурта.