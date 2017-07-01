Пять трансферов для «Спартака» Карреры

«Соккер.ру» оценивает трансферные цели «красно-белых». Каррера бережет бюджет в надежде на Смолова, но не только Федор готов сыграть с «ромбиком» на груди.

Незаметно-полезный трансфер. Марко Петкович («Црвена Звезда»)

Не секрет, какие позиции «Спартаку» надо усилить – правый защитник, парень с российским паспортом для смены Зобнина – скорее в атаку с креном на левый фланг, чем в центр поля. И непосредственно хавбек в помощь Фернандо и Глушакову. Если учесть слухи о Смолове и настойчивости «Спартака» - возможно, хавбек даже иностранный, Федор ведь закроет еще одно лимитное место.

Но в ограничения впишутся, даже если поставят иностранца справа в оборону, что доказывают переговоры с сербом Марко Петковичем. Бесплатный новичок – отказался подмахнуть новый контракт с дружественной «Звездой». Двадцать четыре года отроду, неприметный – не из сборной. Берут как конкурента для Ещенко и Тигиева, и Марко может раскрыться у Карреры. Смелый средний футболист с отличным пасом – для манеры игры «Спартака» подходит.

Вынужденный лимитный переход. Максим Канунников («Рубин»)

В мире фантазий было бы забавно воскресить карьеру Черышева. Вдруг в России не было бы травм и пришли успехи? Но в реальности, независимо от того, сорвутся переговоры по Смолову из-за позиции Галицкого, или будут успешными, «Спартаку» с учетом сложной травмы Зобнина остро нужен российский игрок. Даже если Роман вернется раньше намеченного срока – трудолюбивый парень пашет по шесть часов в зале каждый день, летом прикупят россиянина. Не случайно ведь Миранчука вели раньше.

Выбор из атакующей обоймы ограничен, поэтому теперь часто говорят о Канунникове. Тот же Полоз подошел бы «Спартаку» лучше? Вероятно, ведь Максим скорее как Луис Адриано, только без опыта голов в Лиге чемпионов. Зато с теми же проблемами при тонкой игре. Канунников – Ярмоленко для бедных в том смысле, что мог бы, но не забивает. И за не раскрывшегося до конца в 25 лет воспитанника «Зенита» спартаковцам придется отдать немалые деньги. Не потому что конкурентов в борьбе за игрока много или он крутой, а потому что лимит.

Покупка для подстраховки. Йозо Шимунович («Селтик»)

У Таски есть привычка – раз в полгода уходит в «Трабзонспор». Чтобы потом вернуться обратно. Конечно, Джикия и Кутепов вполне могут быть центральными защитниками «Спартака» в новом сезоне, но и уход универсала Маурисио, и пешая прогулка Боккетти в Италию в честь чемпионства «Спартака» - вдруг Сальваторе не туда повернет в итоге, намекают на необходимость покупки еще одного центрального защитника. В конце концов, в ЛЧ и в три центральных могут играть.

Российский рынок ограничен – разве что Семенова у «Ахмата» выкупить, но «Спартак» не «Зенит», грозненцы им вряд ли уступят при переговорах. Так что не случайно клуб экс-защитника из Италии Карреры связывают с оборонцами из Серии А. Пока ходят по низам – вспоминают средних беков Джанмарко Феррари и Федерико Чеккерини, игравших в прошлом чемпионате за «Кротоне». Но куда интереснее повоевать за хорвата Шимуновича из «Селтика». Двадцать два года, хороший пас, крепкий – Йозо интереснее как ставка на перспективу на случай продажи Таски и хандры Кутепова. Посмотрите, как он соперников встречает без нарушения правил:

Попытка повторить успех. Милан Бадель («Фиорентина»)

«Фиорентина» - восьмая команда Серии А, но «Сампдория» годом ранее финишировала на пятнадцатом месте, что не помешало звезде генуэзцев Фернандо стать боссом в РФПЛ и одной из главных причин чемпионства «Спартака». Другими словами, если Каррера найдет новичка в Серии А, и даже если придется переплатить – трансфер может оказаться удачным. Тем более, конкретно хорват Бадель может подвинуть Глушакова в атаку, от греха подальше.

Вот только Милан – странный игрок. Ему уже двадцать восемь лет, умеет выступать круто, там культура паса, которая только снится многим россиянам – тому же Денису Глушакову. Но хорватский хавбек играет менее монотонно и стабильно, чем крутой толстячок Фернандо. Якобы Бадель нужен также «Милану», «Интеру» и «Зениту», а в Россию ехать не хочет. Каррера попробует его убедить, ведь игрок интересный. К тому же, контракт с «Фиорентиной» до 2018 года, хорвата не смогут оценить нереально дорого даже для москвичей.

ВИДЕО

Трансфер мечты. Федор Смолов («Краснодар»)

Без кислорода кора головного мозга сразу страдает. А без людей, способных взять игру на себя, страдает качество футбола и не создают успешные команды. Дефицит сильных россиян за рубежом заставил нас оценивать Смолова по меркам «Боруссии», «Севильи» и «Эвертона». Но не стоит забывать о том, каков он в РФПЛ. Профессионален и успешен. Не путайте со сборной, где все печально. Федор умеет брать игру на себя – вот что важно.

Причем делает это лучше, чем Луис Адриано или Зе Луиш. Мнение доказывает хотя бы его привычка постоянно бить по воротам в «Краснодаре». Причем не сказать, что «быки» играют строго на Смолова, он сам порой пасы неплохие вырезал. «Спартак» с Зе Луишем на пике формы был хорош, но весной к форвардам было больше вопросов. Результативность у них так себе, Зе в «Порту» сватали, так что Смолов «красно-белым» объективно не помешает. Лимит, опять же, надо чтить, как Остап Бендер чтил уголовный кодекс.

Почему ожидаем точечное усиление?

У «Спартака» есть 30 миллионов евро на трансферы – еще весной называли сумму, и уже тогда Каррера мечтал именно о пяти новичках. Достаточно и денег, и людей для точечного усиления. В защите можно ставить двух иностранцев, в центре поля – тоже двух, в атаке – снова двух. Лимит подталкивает к подписанию или российского правого защитника – выбор скудный, раз Петковича нашли, или к новому россиянину впереди, что теперь вероятнее. В любом случае, замены старого состава на новый старт не будет.

Громких иностранных покупок, о которых мечтает «Зенит», не будет. И это скорее правильно, чем ошибка. Нынешний состав себя не исчерпал и сработался. Одновременно «Спартаку» не стоит повторять привычную ошибку ЦСКА – жить на фоне усталости без кадрового кислорода. Новых правого защитника, сильного центрхава и двух игроков группы атаки может хватить для решения трансферных задач Карреры. Конечно, никто не отказался бы от именитых новичков, но еще не осень - покупки будут, и даже имена многих целей известны. Кого-то добавят, кто-то сорвется, но в клубе с весны определились с направлением поисков.