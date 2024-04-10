Нападающий Чалов покидает ЦСКА. Но момент для отъезда подобран неудачно

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вчера, 20:50

Зато трансфер принесет «армейцам» деньги.

Федор подарит ЦСКА несколько миллионов евро

Поскольку прямым текстом сказано, что Чалов мечтает уехать в Европу – слова директора ЦСКА Бабаева, то вывод напрашивается сам. Федор не передумал уезжать, но при этом согласился добавить ЦСКА козырь на летних переговорах с покупателями, продлив контракт на полгода. Если бы не изменили соглашение, то сам мог бы выбрать клуб без согласования с «армейцами», а затем ближайшей зимой уехать свободным агентом.

Теперь ЦСКА получил больше денег, а задача представителей футболиста не меняется – найти Чалову новый клуб. Смешной контракт стал компромиссом, чтобы не ссориться с воспитанником клуба. А вот исторический шанс заработать большие деньги на расставании с Чаловым руководители ЦСКА давно потеряли. Гинер не взял миллионы «Кристал Пэлас», а теперь переход российского футболиста в АПЛ маловероятен.

Но во Франции, Италии и Испании играют россияне. Головин – лидер «Монако», лучший игрок команды. В задачу Александра входит борьба за возвращение клуба в Лигу чемпионов. Кузяева раздает интервью на французском языке, адаптируется в Лиге 1, стал одним из вожаков середняка «Гавра». У Захаряна дебют не такой легкий, но и задачи намного сложнее. Арсен просыпается время от времени, ищет правильную позицию в «Реале Сосьедад».

Алексей Миранчук едва не уснул на скамейке «Аталанты», но зимой собрался, заявился в основу и помогает клубу из Бергамо в Серии А и Лиге Европы, где прошли в четвертьфинал. Как видите, бедными и несчастными российские футболисты в Европе себя не чувствуют. Вот и Чалов хочет испытать подобный позитивный опыт, ведь даже игра за середняка Серии А или клуб второй волны в Ла Лиге это гарантия встреч с «Интером» или «Реалом».

Тренер Федотов активно готовится к потере Чалова

Федора убирали из основы, поскольку переговоры о новом контракте были сложными. Чалова даже отправляли на аудиенцию к крестному отцу ЦСКА Гинеру посреди зимних сборов. Но разговор не получился продуктивным, ЦСКА не выбил из нападающего подпись под длительным контрактом с огромными отступными. Федор не попал в ловушку многих «армейцев», которым известна позиция главы клуба – середняки топ-5 якобы слабее ЦСКА . Это неправда, ведь уровень РПЛ за последние годы точно не вырос.

Правильно говорит Канчельскис, что слишком долго идут разговоры о переезде Чалова в серьезную лигу, легко пересидеть в РПЛ . Летом надо уезжать, поэтому в ЦСКА уже готовятся к потере одного из лидеров последних лет. Без Федора играли, когда тренер Березуцкий отдал молодого форварда в аренду в «Базель» Гильермо Абаскаля. Сейчас более опытный наставник Федотов реализовал другую идею – Чалов заиграл на позиции инсайда, а на острие у «армейцев» или Заболотный, или Мусаев.

В составе ЦСКА много молодых звезд, поэтому у Чалова есть конкуренты. Давила, Обляков и Файзуллаев тоже претендуют на место в оттяжке в атаке, теоретически можно доиграть сезон без Федора. Но после продления контракта нападающему, скорее всего, дадут игровое время, чтобы приманить покупателей. ЦСКА справится без Чалова, но важно не забывать, что за Файзуллаевым тоже придут. Узбекский атакующий полузащитник совсем юный, даже гранды уровня «Баварии» оценивают перспективу подписания Аббосбека.

Форма игрока исключает сенсационный трансфер

Дела Чалова ведут серьезные английские перцы, у которых на контракте игроки с рыночной стоимостью контрактов выше 1 миллиарда евро. Мэддисон из «Тоттенхэма», Коман из «Баварии» и Бремер из «Ювентуса» доверяют агентству Чалова. Также в списке ветеран АПЛ Сон из «шпор» и сенсация сезона Палмер из «Челси». Но Чалов является нападающим сборной России, британские фанаты не одобрят подобный трансфер. Зато связи агентов, у них есть клиенты в Испании, Франции, Германии и Италии, помогут с поисками.

Вот только Чалов не проводит выдающийся сезон. Пусть не смущает лидерство среди игроков ЦСКА по оценкам вместе с Рошей. Оба вожака команды ошибались. У Федора 9 забитых мячей и 3 ассиста, но даже мяч в ворота «Факела» в день недавнего разгрома не отменяет факты. С октября, за четыре чистых игровых месяца, если отнять зимнюю паузу, Чалов забил всего два мяча в двенадцати поединках за ЦСКА и сборную. Очень слабый результат, поэтому исключение из основы не только по мотивам отношений футболиста с Гинером.

Чалова не зовут в большие клубы, нет таких слухов. Момент для отъезда выбран неудачно, но тянуть некуда. Если останется ещё на год в ЦСКА , то вряд ли станет участником чемпионской гонки. Нет предпосылок верить в сказочную серию «армейцев», хотя легко поверим в их прогресс, ведь на поле много молодых ребят. Чалов тоже пока в списке молодых, но покинет эту категорию в ближайшее время. Ему пора работать стабильнее, чем привык, но для этого нужно доверие солидного зарубежного тренера.

Зимой говорили о Чалове в «Марселе», но там на острие старина Обамеянг, а в пассиве четыре поражения подряд. Лучше найти более стабильный клуб. Чалова звали в «Зенит» подменять Кассьерру, но нападающий настраивается на зарубежную попытку, и это верная стратегия. По стилю футболист подходит, пожалуй, для Серии А. Не всегда может работать с интенсивностью, которая нужна в Бундеслиге. Многосторонний и тонкий форвард Чалов может перейти на новый уровень. Где давления выше, конкуренция толще, а ставки связаны с еврокубками. Как-то Федор забивал «Реалу» и выигрывал в Мадриде 0:3 в Лиге чемпионов, хочет обновить те приятные ощущения.