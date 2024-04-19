10 вариантов на замену Салаху в «Ливерпуле». Просматривают игроков АПЛ и экзотичных кандидатов

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вчера, 23:22

Называют знакомые и не очень фамилии.

Трент Александер-Арнольд, 25 лет

Начнем с внутреннего резерва. Можно выдвинуть атакующего латераля вперед, а за спиной у него будет или молодой Конор Брэдли, или опытный Джо Гомес, ведь сейчас модно ставить на фланг рослых ребят с опытом работы в центре защиты. Это если Трент сам не уйдет из «Ливерпуля» летом вслед за Салахом. Похоже, Мохамеда отдадут в обмен на дикие деньги в Саудовскую Аравию. А это значит, что срочно надо искать ему замену. И предлагают даже игроков с другого фланга, так как есть рабочий вариант перестановок.

Хвича Кварацхелия, 23 года

Логично присмотреться к взрывному футболисту из Серии А в поисках замены для египтянина, который сам заиграл в «Роме», а потом удивил результативностью в АПЛ . Но правильно ли Хвиче рисковать карьерой в команде, которая потеряла Клоппа? Грузин отдаст силы на Евро-2024, куда пробилась национальная команда Хвичи. А потом надо на коротких сборах показать максимум в клубе, работая с новым человеком у руля «красных». Плюс Кварацхелия не правый вингер, а слева у «Ливерпуля» колумбиец Диас. Хвича приедет, только если Луис готов пойти направо.

Федерико Кьеза, 26 лет

Скауты и директора «Ливерпуля» ищут новичка ещё до подписания нового тренера, потому что большие трансферы готовят много месяцев. Кьеза как неплохой вариант, поскольку его давно изучали клубы АПЛ . Федерико не балует высокой результативностью в «Ювентусе», но может пригодиться «Ливерпулю» для транзита мяча от полузащитников до Дарвина Нуньеса. Но эта опция не кажется оптимальной из-за плавающего амплуа Кьезы. Федерико и форвард, и хавбек, и левый инсайд, и справа бывает. Кьеза крутой игрок, но его непросто интегрировать в схемы.

Мусса Диаби, 24 года

Подписав Диаби, убьют двух зайцев одним выстрелом. Ослабят «Астон Виллу» на случай, если клуб из Бирмингема не угробят нагрузки в Лиге чемпионов, куда должны попасть. И подпишут футболиста, который в первом сезоне в АПЛ после переезда из «Байера» не стушевался и неплохо раздает умные передачи. Вот только снова вопрос позиции. Мусса не играет на правом фланге на постоянной основе. Его и в центре видели, и ложным нападающим. А вот опция с Вирцем из «Байера» отпала после заявления немцев, что молодой чемпион Германии останется.

Йохан Бакайоко, 20 лет

Вингер ПСВ получил полезный опыт победных серий. У голландского клуба всего три ничьих и одно поражение в 30 турах чемпионата, а Бакайоко – двадцатилетний бельгиец из академии ПСВ , успешно переходит на взрослый уровень. Выше ростом, чем Доку с левого фланга «Манчестер Сити», но тоже техничный, как и его соотечественник. Играет за «красных дьяволов», уже 10 матчей за Бельгию, может стать частью команды тренера Тедеско на Евро-2024. Но подходит ли столь молодой человек для замены Салаха? Есть сомнения, ведь не все юные ставки «Ливерпуля» попадают в цель. Клоппу крупно повезло, что Кайседо и Лавия сами отказались и выбрали «Челси», где у них сложнейший сезон.

Педру Нету, 24 года

Из АПЛ называли Мбеумо – камерунца из «Брентфорда», француза Олисе из «Кристал Пэлас» и англичанина Боуэна из «Вест Хэма». Однако за последнего просят 100 млн евро, будет безумием подписывать приличного, но не великого второго форварда за такие деньги. Уж лучше играть «4-4-2» с Нуньесом и Жотой, или Дарвином и Гакпо. А вот Педру Нету, учитывая адаптацию в АПЛ в составе «Вулверхэмптона», мог бы пригодиться за меньшую сумму. Вот только опять нет чистой работы на позиции правого вингера. Также португалец больше ассистент, чем снайпер.

Николас Уильямс, 21 год

Испанец выиграл с «Атлетиком» Кубок Испании, поэтому сейчас в Бильбао планируют выторговать как можно больше денег. И если «Челси» вцепится в молодого атакующего хавбека, то «Ливерпуль» уступит в гонке. Вот только снова это разговор о футболисте, который работает правой ногой, но предпочитает смещения на левый край и может сыграть «десятку». С таким успехом надо вспомнить о приключениях Собослаи в юности и передвинуть его выше по схеме. Но Уильямс резче и быстрее, чем венгр, поэтому испанец точно в шорт-листе скаутов.

Такефуса Кубо, 22 года

Японец хорош, он прошел школы «Барселоны» и «Реала». А потом стал одним из лидеров «Реала Сосьедад». Как и Эдегор, который теперь капитан в «Арсенале», а раньше вслед за Гризманном учился уму-разуму в клубе Захаряна, Кубо перерос команду из Сан-Себастьяна. Такефуса мог бы оказаться интересным кандидатом, поскольку многие ждут подписания быстрого и техничного взрывного игрока, а Кубо играет тоньше. Вот только вряд ли у японского агента футболиста такие хорошие связи, как у представителей других футболистов в списке.

Рафинья, 27 лет

«Барселоне» нужны деньги, а Рафинья напомнил о себе голами в ворота ПСЖ . Вот только разве в 27 лет речь о стабильном мастере, который готов впечатлить в АПЛ и сохранить «Ливерпуль» в качестве фаворита? Вряд ли, Рафинья не настолько хорош, пускай адаптироваться ему не нужно, так как выступал за «Лидс». Бразилец неплох, но новый наставник «Ливерпуля» может сделать ставку на более молодого исполнителя, чтобы не подстраиваться под особенности и характеристики сложившегося игрока. Впрочем, называли еще одного зрелого мастера.

Лерой Сане, 28 лет