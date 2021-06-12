В 1 Шмейхель Каспер Голов пропущено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 94

З 6 Кристенсен Андреас Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 74 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 94

З 4 Кьер Симон Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 63

З 5 Мехле Йоаким Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 80 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 94

З 18 Васс Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 63 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 75

П 8 Дилейни Томас Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 76

П 23 Хейбьерг Пьер-Эмиль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 94

П 10 Эриксен Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 43

Н 9 Брейтуэйт Мартин Ударов всего: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 94

Н 19 Винд Йонас Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 63

Н 20 Поульсен Юссуф Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 94

Запасные игроки

В 16 Лессль Йонас

В 22 Реннов Фредерик

З 2 Андерсен Йоаким

З 26 Бойлесен Николай

З 3 Вестергор Янник Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 31

З 17 Ларсен Йенс Стрюгер Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 19

П 14 Дамсгорд Миккел Пасы: 1 Точность пасов: 1

П 24 Йенсен Матиас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 48 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 51

П 15 Норгор Кристиан

Н 12 Дольберг Каспер

Н 21 Корнелиус Андреас Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 18