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2021-07-11
Дания - Финляндия
Уэльс - Швейцария
Бельгия - Россия

Текстовая онлайн трансляция матча Дания против Финляндия

Дания Логотип футбольный клуб Дания 0:1 Логотип футбольный клуб Финляндия Финляндия
Дания
0 : 1
завершен
вчера, 19:00
Финляндия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.504.148.60
Лига Ставок 1.35 4.70 11.00
Фонбет Live! 4.90 2.75 2.05
Мелбет 1.34 4.81 12.80
1XBET 1.32 5.30 13.50
BetBoom 1.35 4.62 11.30
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    43' Эриксен Кристиан (10) уходит с поля, Йенсен Матиас (24) вышел на поле
     
    2
    63' Кьер Симон (4) уходит с поля, Вестергор Янник (3) вышел на поле
    63' Винд Йонас (19) уходит с поля, Ольсен Андреас (11) вышел на поле
     
    74' (0:1) Нереализованный пенальти Хейбьерг Пьер-Эмиль (23)
     
    2
    76' Дилейни Томас (8) уходит с поля, Корнелиус Андреас (21) вышел на поле
    76' Васс Даниэль (18) уходит с поля, Ларсен Йенс Стрюгер (17) вышел на поле
     
    4' Лод Робин (8)
     
    51' Спарв Тим (14)
     
    60' (0:1) Похьянпало Йоэль (20) (Уронен Йере (18))
     
    2
    76' Спарв Тим (14) уходит с поля, Шуллер Расмус (11) вышел на поле
    76' Пукки Теему (10) уходит с поля, Кауко Йони (19) вышел на поле
     
    84' Похьянпало Йоэль (20) уходит с поля, Форсс Маркус (26) вышел на поле
     
    90' Райтала Юкка (22) уходит с поля, Вяйсянен Лео (5) вышел на поле
    Голы
    60’ 0:1 Похьянпало Йоэль
    ассистент Уронен Йере
    Наказания
    4’ Лод Робин
    51’ Спарв Тим
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Йенсен Матиас Эриксен Кристиан 43’
    Вестергор Янник Кьер Симон 63’
    Ольсен Андреас Винд Йонас 63’
    Корнелиус Андреас Дилейни Томас 76’
    Ларсен Йенс Стрюгер Васс Даниэль 76’
    76’ Шуллер Расмус Спарв Тим
    76’ Кауко Йони Пукки Теему
    84’ Форсс Маркус Похьянпало Йоэль
    90’ Вяйсянен Лео Райтала Юкка
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 1
    		6 Удары в створ 1
    		11 Фолы 12
    		9 Угловые 0
    		0 Офсайды 1
    		70% Владение мячом 30%
    		0 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    steelhead
    steelhead ответ XL-965 (раскрыть)
    сегодня в 00:47
    Не знаю как команды, а за здоровье парня выпил чекушку водки и полирнул пивком, после того как узнал, что он в порядке, разумеется.
    Иван Пойлов
    Иван Пойлов ответ youtomee (раскрыть)
    сегодня в 00:34
    Одно дело когда ты ударил со всей дури и вратарь потащил, другое дело этот ты ок в исполнении футболёра
    Nazi
    Nazi
    вчера в 23:44
      AlVi77
      AlVi77 ответ 3_DEIVID (раскрыть)
      вчера в 23:31
      Удивлюсь, если Россия не займет 4 место
      youtomee
      youtomee ответ Иван Пойлов (раскрыть)
      вчера в 23:30, ред.
      да кто угодно может не забить пенальти, как ты его ни тренируй....что в этом такого?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 23:25
      Похоже наше последнее место заранее забронировано.
      3_DEIVID
      3_DEIVID
      вчера в 23:14
      Не удивлюсь, если Дания в итоге станет самой слабой командой в группе, после всего что случилось.
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      вчера в 23:03
      Кристиан Эриксон здоровья! Суоми с первой победой на Евро!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:56
      Перед врачами нужно вставать на колено на этом евро
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров ответ Иван Пойлов (раскрыть)
      вчера в 22:56
      Самая слабая сборная?!Вроде датчане не с Россией играли.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Дима Логинов (раскрыть)
      вчера в 22:54
      Это ещё почему? Не вижу связи, финов порвем и датчан как пить дать
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 22:52
      Здоровья Эриксену
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      вчера в 22:52
      Похоже россиянам даже 3 место не светит, а какие были надежды, ахах)
      Roger Young
      Roger Young
      вчера в 22:48
      И хорошо, что Дания не забила пенальти. Был абсолютно липовый.

      С победой финнов!
      arzamas
      arzamas
      вчера в 22:43
      Назревает грандиозный скандап в спортивной медицине и около ее.
      XL-965
      XL-965
      вчера в 22:41
      Лучшая новость Евро что Эриксен жив, и обеим командам нужно отпраздновать это событие
      Иван Пойлов
      Иван Пойлов
      вчера в 22:38
      Эти недофутболисты пенальти вообще тренеруют?!
      Матч с самой слабой командой в группе, нельзя ни то что проигрывать, в ничью играть и что на выходе. Этот пи... ели пробил
      Сейчас будут ссылаться на то что они не могли сосредоточиться из-за Эриксена... Вы мужики профессионалы и кто?!!!
      Дима Логинов
      Дима Логинов
      вчера в 22:33
      Хана нашим. При таком раскладе теперь даже третье место в группе будет невероятным чудом.
      particular
      particular
      вчера в 22:33
      Матч, который пошёл нестандартно, закончился, достаточно, неожиданно...
      Little Caprice
      Little Caprice
      вчера в 22:32
      Мои поздравления Дании. Догеройствовались. Можно сколько угодно делать вид, что всё хорошо, но такой сильнейший эмоциональный удар бесследно не исчезает. Сыграли бы спокойно завтра и всё.
      Triem
      Triem
      вчера в 22:32
      Даже левый пенальти не помог. Финны молодцы!
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 22:31
      Потеря Эриксона сказалось футболисты Дании так переживали что забили на матч и проиграли. Здоровья парню.
      alfranza
      alfranza
      вчера в 22:30
      Ну финны, ну дают... Сенсация, ребята!!!
      alfranza
      alfranza
      вчера в 22:22
      Финны дождались шанса, не смотря на давление датчан.
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 22:19
      Н-да!!! Вот тебе и фины, нашим в этой группе ничего не светит!!!
      alfranza
      alfranza
      вчера в 22:12
      Судья придумал пендаль, ничего там не было.
      Вратарь молоток!
      Dauletbek
      Dauletbek
      вчера в 22:10
      Пенальти не забил
      alfranza
      alfranza
      вчера в 22:10
      Пендаля не было, и не будет!!! Финны красавцы!!!
      arsena1
      arsena1
      вчера в 22:09
      левый пенальти)
      Ballon dOr1984
      Ballon dOr1984
      вчера в 22:05
      не в своей тарелке датчане
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