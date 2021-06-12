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0 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Паркен (Копенгаген)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|60’
|0:1
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Похьянпало Йоэль
ассистент Уронен Йере
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Йенсен Матиас
|Эриксен Кристиан
|43’
|Вестергор Янник
|Кьер Симон
|63’
|Ольсен Андреас
|Винд Йонас
|63’
|Корнелиус Андреас
|Дилейни Томас
|76’
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Васс Даниэль
|76’
|76’
|Шуллер Расмус
|Спарв Тим
|76’
|Кауко Йони
|Пукки Теему
|84’
|Форсс Маркус
|Похьянпало Йоэль
|90’
|Вяйсянен Лео
|Райтала Юкка
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|22
|Удары по воротам
|1
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|6
|Удары в створ
|1
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|11
|Фолы
|12
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|9
|Угловые
|0
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|0
|Офсайды
|1
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|70%
|Владение мячом
|30%
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|0
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|2
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Иначе я не знаю как можно финнам не забить хотя бы гол. Да я понимаю фсихологически было трудно, но ведь был первый тайм..
Да еще дома. Позорники несчастные.
Иначе я не знаю как можно финнам не забить хотя бы гол. Да я понимаю фсихологически было трудно, но ведь был первый тайм..
Да еще дома. Позорники несчастные.
С победой финнов!
С победой финнов!
Матч с самой слабой командой в группе, нельзя ни то что проигрывать, в ничью играть и что на выходе. Этот пи... ели пробил
Сейчас будут ссылаться на то что они не могли сосредоточиться из-за Эриксена... Вы мужики профессионалы и кто?!!!
Матч с самой слабой командой в группе, нельзя ни то что проигрывать, в ничью играть и что на выходе. Этот пи... ели пробил
Сейчас будут ссылаться на то что они не могли сосредоточиться из-за Эриксена... Вы мужики профессионалы и кто?!!!
Вратарь молоток!
Вратарь молоток!