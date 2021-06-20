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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Пессина Маттео
ассистент Верратти Марко
|1:0
|39’
|51’
|Аллен Джо
|55’
|Ампаду Итан
|79’
|Гантер Крис
|Пессина Маттео
|79’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ачерби Франческо
|Бонуччи Леонардо
|46’
|60’
|Мур Киффер
|Моррелл Джо
|74’
|Уилсон Гарри
|Джеймс Даниэл
|Кристанте Бриан
|Жоржиньо
|75’
|Распадори Джакомо
|Бернардески Федерико
|75’
|86’
|Брукс Давид
|Бэйл Гарет
|86’
|Дэвис Бен
|Уильямс Неко
|86’
|Левитт Дилан
|Аллен Джо
|Кастровилли Гаэтано
|Пессина Маттео
|87’
|Сиригу Сальваторе
|Доннарумма Джанлуиджи
|89’
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|23
|Удары по воротам
|3
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|6
|Удары в створ
|1
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|14
|Фолы
|12
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|7
|Угловые
|1
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|3
|Офсайды
|0
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|69%
|Владение мячом
|31%
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|1
|Cэйвы
|5
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|1
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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