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2021-07-11
Италия - Уэльс
Швейцария - Турция

Текстовая онлайн трансляция матча Италия против Уэльс

Италия Логотип футбольный клуб Италия 1:0 Логотип футбольный клуб Уэльс Уэльс
Италия
1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Уэльс
Евро-2020, 3 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.563.838.26
Лига Ставок 1.51 4.10 7.40
Фонбет Live! 1.03 18.00 100.00
Мелбет 1.47 4.10 9.38
1XBET 1.53 4.04 8.40
BetBoom 1.47 4.01 8.61
    Еще
     
    39' (1:0) Пессина Маттео (12) (Верратти Марко (6))
     
    46' Бонуччи Леонардо (19) уходит с поля, Ачерби Франческо (15) вышел на поле
     
    2
    75' Жоржиньо (8) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
    75' Бернардески Федерико (20) уходит с поля, Распадори Джакомо (22) вышел на поле
     
    79' Пессина Маттео (12)
     
    87' Пессина Маттео (12) уходит с поля, Кастровилли Гаэтано (7) вышел на поле
     
    89' Доннарумма Джанлуиджи (21) уходит с поля, Сиригу Сальваторе (1) вышел на поле
     
    51' Аллен Джо (7)
     
    55' Ампаду Итан (15)
     
    60' Моррелл Джо (16) уходит с поля, Мур Киффер (13) вышел на поле
     
    74' Джеймс Даниэл (20) уходит с поля, Уилсон Гарри (8) вышел на поле
     
    79' Гантер Крис (2)
     
    3
    86' Бэйл Гарет (11) уходит с поля, Брукс Давид (19) вышел на поле
    86' Уильямс Неко (3) уходит с поля, Дэвис Бен (4) вышел на поле
    86' Аллен Джо (7) уходит с поля, Левитт Дилан (23) вышел на поле
    Голы
    Пессина Маттео
    ассистент Верратти Марко     		1:0 39’
    Наказания
    51’ Аллен Джо
    55’ Ампаду Итан
    79’ Гантер Крис
    Пессина Маттео 79’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ачерби Франческо Бонуччи Леонардо 46’
    60’ Мур Киффер Моррелл Джо
    74’ Уилсон Гарри Джеймс Даниэл
    Кристанте Бриан Жоржиньо 75’
    Распадори Джакомо Бернардески Федерико 75’
    86’ Брукс Давид Бэйл Гарет
    86’ Дэвис Бен Уильямс Неко
    86’ Левитт Дилан Аллен Джо
    Кастровилли Гаэтано Пессина Маттео 87’
    Сиригу Сальваторе Доннарумма Джанлуиджи 89’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 3
    		6 Удары в створ 1
    		14 Фолы 12
    		7 Угловые 1
    		3 Офсайды 0
    		69% Владение мячом 31%
    		1 Cэйвы 5
    		1 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    ABir
    ABir
    вчера в 23:52
    Италия - предсказуемо, Уэльс - неожиданно, но заслужено, Швейцарцы на 90% тоже выйдут в плей-офф
    alexgurzan
    alexgurzan ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:14
    .
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:07
    Италию с победой - хорошо прошли три тура.
    juvenale
    juvenale
    вчера в 22:05
    valt134
    valt134
    вчера в 21:49
    Дай нам, БОЖЕ, ничью с Данией!!! А уж с Уэльсом-то, глядишь, «разбегаемся»... Но ДАТЧАНЕ... А вдруг???
    протон1
    протон1 ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 21:23
    что там с анжи керимов не хочет там подянть?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:20
    Эх, Валлийцы, не смогли хотя бы гол престижа !
    Timur132
    Timur132 ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Пол команды дурачков.
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 20:55
    Италию с победой!
    УЕСКА
    УЕСКА ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 20:54, ред.
    Толой, Эмерсон, Пессина, Бернардески и Белотти встали на колено. Почти полсостава.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 20:52
    Мощно. Италия с 9-ю очками выходит в плейофф.
    Ждем.Но с другой стороны немного грустно,что групповой этап заканчивается.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 20:46
    Верратти и Кьезо поднадоели своими беспонтовыми движениями !!!(((
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 20:42
    Ну все сдаюсь, это Италия теневой фаворит просто этого турнира.
    Valentinych
    Valentinych
    вчера в 20:28
    Мужики, гоу Швейцария - Турция. Там горячее. :))
    alfranza
    alfranza ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 20:05
    Та блин, не поперло и все. Оно бывает. Не у всех игроков прет в Зените. Астафьев, Корниленко, Бухаров,Рондон,Заболотный. Не перло и все. Так и у Манчини. Это футбол, а не в ванной по74ть.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 19:57, ред.
    Дзюба: "Для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен!"
    -– Он вообще-то сборную Италии тренирует.
    Дзюба: "Посмотрим, что из этого выйдет"
    – То есть как тренер он дно?
    Дзюба:"Да вообще не тренер."
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK- ответ Bom Bom (раскрыть)
    вчера в 19:57
    Просто он ехал в "лучший" Российский клуб работать, а когда увидел его изнутри то сник!)
    Bom Bom
    Bom Bom ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
    вчера в 19:54
    Да он абсолютно не хотел работать в Зените) Это у него на лице читалось с первого дня. Приехал чисто бабки с Газпрома состричь
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 19:53
    Да. Белотти, например, за что тут же получил мячом от стоявшего партнера.
    Timur132
    Timur132 ответ Rattlehead (раскрыть)
    вчера в 19:52
    То есть некоторые итальянские игроки встали на колени с валлийцами?
    Rattlehead
    Rattlehead ответ Timur132 (раскрыть)
    вчера в 19:51
    Частично.
    -ZIBOROCK-
    -ZIBOROCK-
    вчера в 19:48
    И этого тренера (у которого к слову 13 трофеев в качестве коуча) в Питере называли физруком и сменили на Семака!)))
    Kostya P.
    Kostya P.
    вчера в 19:48
    Миранчук , Госенс , Пессина. Завтра Малиновский забить должен.
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 19:44
    А итальянцы даже полуторным составом весьма хороши! Не растеряйте свой настрой в плей-офф, пожалуйста)
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 19:40
    Итальянский Пися забил! 1-0)
    alfranza
    alfranza
    вчера в 19:35
    Думаю вышли на ничью играть. А там как карта ляжет.
    Timur132
    Timur132
    вчера в 19:34
    Ну что, встали на колени итальянцы?
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 19:26, ред.
    Что то валлийцы не похожи на типично британскую команду как говорил Манчини. Пяточки, забегания, выход из обороны через пас.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 19:00
    Люблю слушать итальянский гимн в исполнении футболистов. Полюбил еще в далеком 90-м году на ЧМ в Италии.
    волгодон 2
    волгодон 2
    вчера в 18:44
    Опасный матч для ставок. Чистая победа макарон напрашивается,но низковато оценивается. Воздержусь пожалуй.
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