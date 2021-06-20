В 1 Зоммер Янн Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 20 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 90

З 5 Аканджи Мануэль Фолов совершено: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 3 Видмер Силвэн Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 89

З 13 Родригес Рикардо Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 46 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 4 Эльведи Нико Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

П 10 Джака Гранит Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 5 Отборы: 4 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 8 Фройлер Ремо Фолов заработано: 3 Отборы: 4 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 14 Цубер Стивен Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 3 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 85

П 23 Шакири Джердан Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 76

Н 9 Сеферович Харис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 75

Н 7 Эмболо Брель Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 21 Кобель Грегор

В 12 Мвого Ивон

З 17 Бенито Лорис Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 9

З 2 Мбабу Кевин Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 1 Минут сыграно: 1

З 25 Чюмарт Эрай

З 22 Шер Фабиан

П 11 Варгас Рубен Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 14

П 6 Закариа Денис

П 15 Соу Джибриль

П 16 Фасснахт Кристиан

Н 19 Гавранович Марио Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15