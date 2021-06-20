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3 : 1
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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Сеферович Харис
ассистент Цубер Стивен
|1:0
|6’
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Шакири Джердан
ассистент Цубер Стивен
|2:0
|26’
|62’
|2:1
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Кахведжи Ирфан
ассистент Чалханоглу Хакан
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Шакири Джердан
ассистент Цубер Стивен
|3:1
|68’
|70’
|Чалханоглу Хакан
|75’
|Челик Мехмет
|76’
|Союнджу Чаглар
|Джака Гранит
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|64’
|Язиджи Юсуф
|Туфан Озан
|64’
|Йокушлу Окай
|Айхан Каан
|Гавранович Марио
|Сеферович Харис
|75’
|Варгас Рубен
|Шакири Джердан
|75’
|80’
|Кокчу Оркун
|Кахведжи Ирфан
|80’
|Караман Кенан
|Юндер Дженгиз
|Бенито Лорис
|Цубер Стивен
|85’
|Мехмеди Адмир
|Эмболо Брель
|85’
|86’
|Токез Дорухан
|Чалханоглу Хакан
|Мбабу Кевин
|Видмер Силвэн
|90+2’
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|22
|Удары по воротам
|19
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|10
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|20
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|8
|Угловые
|8
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|0
|Офсайды
|1
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|5
|Cэйвы
|7
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|1
|Предупреждения
|3
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Турция могла сыграть и лучше, но провела довольно неплохой, матч, не смотря на то что Швейцария сыграла значительно лучше, и действительно переиграла Турцию. Мюльдюр, Чакир, Кахведжи - они были лучшими среди турецких футболистов, сыграли хорошо, тогда как остальные сыграли хуже, некоторые значительно хуже.
Что касается сборной Швейцарии, то все сыграли очень хорошо, некоторые просто прекрасно, лучшими были Цубер, Шакири, Джака, Родригес, Фройлер. Именно Цубер, на мой взгляд, был самым лучшим на поле, если брать и сборную Швейцарии и обе команды. Именно он отдал три голевые передачи, что является просто блестящим результатом, и в целом сыграл отлично, но у целого ряда других швейцарцы получилось выдать игру высшего уровня.
Матч получился очень богатым на голы и моменты, сказывалось то что по этому турниру Швейцария выглядит лучше Турции, но и Турция была отнюдь не беспомощна, результат, впрочем, является для них очень плохим - 0 очков в трёх матчах, разница забитых и пропущенных 1-8, и вылет из группы с четвёртого месте при откровенно более плохой игре чем то на что способна эта сборная. Швейцария же набрала четыре очка, как и Уэльс, но Уэльс оказался вторым по дополнительным показателям. У Швейцарии, впрочем, довольно высокие шансы выйти из группы через третье место. Чего лично я им и желаю, сборная Швейцария вновь доказала свою силу и то что она может выдать очень яркий высококачественный футбол.
Турция могла сыграть и лучше, но провела довольно неплохой, матч, не смотря на то что Швейцария сыграла значительно лучше, и действительно переиграла Турцию. Мюльдюр, Чакир, Кахведжи - они были лучшими среди турецких футболистов, сыграли хорошо, тогда как остальные сыграли хуже, некоторые значительно хуже.
Что касается сборной Швейцарии, то все сыграли очень хорошо, некоторые просто прекрасно, лучшими были Цубер, Шакири, Джака, Родригес, Фройлер. Именно Цубер, на мой взгляд, был самым лучшим на поле, если брать и сборную Швейцарии и обе команды. Именно он отдал три голевые передачи, что является просто блестящим результатом, и в целом сыграл отлично, но у целого ряда других швейцарцы получилось выдать игру высшего уровня.
Матч получился очень богатым на голы и моменты, сказывалось то что по этому турниру Швейцария выглядит лучше Турции, но и Турция была отнюдь не беспомощна, результат, впрочем, является для них очень плохим - 0 очков в трёх матчах, разница забитых и пропущенных 1-8, и вылет из группы с четвёртого месте при откровенно более плохой игре чем то на что способна эта сборная. Швейцария же набрала четыре очка, как и Уэльс, но Уэльс оказался вторым по дополнительным показателям. У Швейцарии, впрочем, довольно высокие шансы выйти из группы через третье место. Чего лично я им и желаю, сборная Швейцария вновь доказала свою силу и то что она может выдать очень яркий высококачественный футбол.