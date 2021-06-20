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Швейцария - Турция
Италия - Уэльс

Текстовая онлайн трансляция матча Швейцария против Турция

Швейцария Логотип футбольный клуб Швейцария 3:1 Логотип футбольный клуб Турция Турция
Швейцария
3 : 1
завершен
вчера, 19:00
Турция
Евро-2020, 3 тур
Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.694.105.27
Лига Ставок 1.65 4.20 5.00
Фонбет Live! 1.13 7.80 42.00
Мелбет 1.59 4.86 5.06
1XBET 1.70 4.30 5.00
BetBoom 1.65 4.22 5.01
    Еще
     
    6' (1:0) Сеферович Харис (9) (Цубер Стивен (14))
     
    26' (2:0) Шакири Джердан (23) (Цубер Стивен (14))
     
    68' (3:1) Шакири Джердан (23) (Цубер Стивен (14))
     
    2
    75' Сеферович Харис (9) уходит с поля, Гавранович Марио (19) вышел на поле
    75' Шакири Джердан (23) уходит с поля, Варгас Рубен (11) вышел на поле
     
    78' Джака Гранит (10)
     
    2
    85' Цубер Стивен (14) уходит с поля, Бенито Лорис (17) вышел на поле
    85' Эмболо Брель (7) уходит с поля, Мехмеди Адмир (18) вышел на поле
     
    90+2' Видмер Силвэн (3) уходит с поля, Мбабу Кевин (2) вышел на поле
     
    62' (2:1) Кахведжи Ирфан (21) (Чалханоглу Хакан (10))
     
    2
    64' Айхан Каан (22) уходит с поля, Йокушлу Окай (5) вышел на поле
    64' Туфан Озан (6) уходит с поля, Язиджи Юсуф (11) вышел на поле
     
    70' Чалханоглу Хакан (10)
     
    75' Челик Мехмет (2)
     
    76' Союнджу Чаглар (4)
     
    2
    80' Кахведжи Ирфан (21) уходит с поля, Кокчу Оркун (19) вышел на поле
    80' Юндер Дженгиз (7) уходит с поля, Караман Кенан (9) вышел на поле
     
    86' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Токез Дорухан (8) вышел на поле
    Голы
    Сеферович Харис
    ассистент Цубер Стивен     		1:0 6’
    Шакири Джердан
    ассистент Цубер Стивен     		2:0 26’
    62’ 2:1 Кахведжи Ирфан
    ассистент Чалханоглу Хакан
    Шакири Джердан
    ассистент Цубер Стивен     		3:1 68’
    Наказания
    70’ Чалханоглу Хакан
    75’ Челик Мехмет
    76’ Союнджу Чаглар
    Джака Гранит 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    64’ Язиджи Юсуф Туфан Озан
    64’ Йокушлу Окай Айхан Каан
    Гавранович Марио Сеферович Харис 75’
    Варгас Рубен Шакири Джердан 75’
    80’ Кокчу Оркун Кахведжи Ирфан
    80’ Караман Кенан Юндер Дженгиз
    Бенито Лорис Цубер Стивен 85’
    Мехмеди Адмир Эмболо Брель 85’
    86’ Токез Дорухан Чалханоглу Хакан
    Мбабу Кевин Видмер Силвэн 90+2’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 19
    		10 Удары в створ 6
    		14 Фолы 20
    		8 Угловые 8
    		0 Офсайды 1
    		50% Владение мячом 50%
    		5 Cэйвы 7
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    valt134
    valt134
    сегодня в 04:18
    Когда-то меня боцман чуть раком не поставил, когда мы проходили Босфор и я турецкий флаг «не так» повесил. Кстати, тогда эта оплошность стоила»всего» 2 тысячи долларов. Но базар не о том. На этом Евро турки должны винить сами себя. И тренера!!!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ ildar_3871 (раскрыть)
    вчера в 23:13
    Привет Илья.Ну да мы поедем бархатный сезона середины августа.Шасс очень жарко.Внук с родителями невесты отдыхают в Турции.Если честно от турок не ожидал такого сюрприза.) Представляю что творится в Турции.Эх словами не передать.
    Завтра увидимся Илья.Спокойной ночи.)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:09
    Эрдоган будет недоволен .
    Даже азеры не помогли !
    Знатог
    Знатог
    вчера в 22:11, ред.
    На полумесяце поставили крест
    НЕ президент рфс
    НЕ президент рфс ответ particular (раскрыть)
    вчера в 22:09
    В очковом эквиваленте-да. А в рейтинге команд с самой унылой игрой... Впрочем может завтра чудо случится ?
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 22:05
    Уж очень слабо выглядили турки.
    valt134
    valt134
    вчера в 21:51
    Не ожидал от турок «провала». Довольно качественная сборная.
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 21:46
    Швейцария разве имеет отношение к викингам?
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:31
    Странные турки , все играют в Европе , а сборной нет !
    протон1
    протон1
    вчера в 21:22
    я не видел игра. но жаль за турков. команда на много симпатична чем швейцария.
    David Young
    David Young
    вчера в 21:19, ред.
    Великолепный матч. Пока что мой самый любимый матч турнира. Четыре гола, россыпь опасных моментов, и прекрасная игра Швейцарии - это всё сделало его таким, но не только это.

    Турция могла сыграть и лучше, но провела довольно неплохой, матч, не смотря на то что Швейцария сыграла значительно лучше, и действительно переиграла Турцию. Мюльдюр, Чакир, Кахведжи - они были лучшими среди турецких футболистов, сыграли хорошо, тогда как остальные сыграли хуже, некоторые значительно хуже.

    Что касается сборной Швейцарии, то все сыграли очень хорошо, некоторые просто прекрасно, лучшими были Цубер, Шакири, Джака, Родригес, Фройлер. Именно Цубер, на мой взгляд, был самым лучшим на поле, если брать и сборную Швейцарии и обе команды. Именно он отдал три голевые передачи, что является просто блестящим результатом, и в целом сыграл отлично, но у целого ряда других швейцарцы получилось выдать игру высшего уровня.

    Матч получился очень богатым на голы и моменты, сказывалось то что по этому турниру Швейцария выглядит лучше Турции, но и Турция была отнюдь не беспомощна, результат, впрочем, является для них очень плохим - 0 очков в трёх матчах, разница забитых и пропущенных 1-8, и вылет из группы с четвёртого месте при откровенно более плохой игре чем то на что способна эта сборная. Швейцария же набрала четыре очка, как и Уэльс, но Уэльс оказался вторым по дополнительным показателям. У Швейцарии, впрочем, довольно высокие шансы выйти из группы через третье место. Чего лично я им и желаю, сборная Швейцария вновь доказала свою силу и то что она может выдать очень яркий высококачественный футбол.
    За адекватность
    За адекватность ответ particular (раскрыть)
    вчера в 21:16, ред.
    Приветствую уважаемый! Македония с Данией в конкурентах. Но особо немотивированные представители страны тюльпанов на мой сугубо субъективный взгляд с разницей в четыре мяча вряд ли будут выносить, про датчан скромно промолчу. На фоне довольно уверенного выступления в отборе на ЧМ в Катаре, плачевное выступление сборной Турции на ЧЕ. Смотрел матч, матч очень даже смотрибельный получился, как по мне. Но ведь ноша худших на турнире хоть как кому-то бы досталась. Как минимум пророчества многих о том, что это будет наша сборная не сбылись. Хоть что-то положительное пока. Как всегда личное субъективное мнение.
    goalaktika
    goalaktika
    вчера в 21:13, ред.
    Представляю что ждёт гл.тренера и игроков по приезду в Турцию
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ allemz (раскрыть)
    вчера в 21:06
    Ох как я ожидал, но соперники не Нидерланды, им можно и проиграть))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:04
    Молодцы, Турки пропустили 8 забили 1 плюс три поражения...
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Таганский (раскрыть)
    вчера в 21:02
    Да, конечно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:01, ред.
    Искренне жаль швейцарцев.
    valt134
    valt134
    вчера в 20:58
    Турки проиграли. Для России была выгодна ничья. Но с другой стороны мы уже не самая плохая сборная на чемпе. Мы ведь «нагнули» самих Финнов(спасибо Фортуне). Стас-уже в Героях Чемпионата!
    particular
    particular
    вчера в 20:56, ред.
    Антирезультат Турции позволит ей возглавить рейтинг неудачников турнира...
    Kostya P.
    Kostya P.
    вчера в 20:54
    Вот вам и " тёмная лошадка" чемпионата.
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 20:54
    Даже в практически родном Баку проиграли. Хоть гол забили.
    allemz
    allemz
    вчера в 20:49
    Турция разочаровала, ожидал прорывной игры на Евро, как они умеют на характере, поколение вроде неплохое, играющее, но как получилось, тактически собранные команды спокойно их разоружают. То ли перенервничали, то ли тренер не тянет. Пусть пробуют делать ставку на иностранного тренера с опытом, хз, откровенно беззубо играют
    УЕСКА
    УЕСКА ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 20:48
    Вряд ли она понадобится. Сомневаюсь что все команды с третьих мест наберут по 4 очка. В группе B наверняка у третьей сборной будет только 3 очка ну и кто нибудь еще провалит последний тур.
    stachel
    stachel
    вчера в 20:44
    Надеюсь усатый смотрит матч. Только сможет ли соболь сыграть как шакири а головин как цубер?
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 20:44, ред.
    Турок просто дерут все кому не лень, Мои паспорт забивает последний гвоздь в их надежду хоть как то себя проявить. Бесславно покидают турнир ибо цэ не Европа.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 20:43
    Не ждал от Турции такого выступления... Думал, что они всем составят конкуренция, а они просто провалились.
    Таганский
    Таганский ответ sir_Alex (раскрыть)
    вчера в 20:41
    Выходят 1-е, 2-е, плюс 4 лучшие из 3 мест.. По-моему, так..
    sir_Alex
    sir_Alex ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 20:31
    Разница забитых.
    Таганский
    Таганский
    вчера в 20:26
    Шакири дубль, 3:1..
    Timur132
    Timur132
    вчера в 20:26
    Я так понимаю ещё один забивают швейцары и выходят со второго места?
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