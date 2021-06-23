|Португалия
|2:2
|Франция
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2 : 2
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
|Роналду Криштиану
|1:0(П)
|31’
|45+2’
|1:1(П)
|Бензема Карим
|47’
|1:2
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Бензема Карим
ассистент Погба Поль
|Роналду Криштиану
|2:2(П)
|60’
|27’
|Льорис Уго
|36’
|Эрнандес Люка
|40’
|Гризманн Антуан
|83’
|Кимпембе Преснель
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Палинья
|Данилу
|46’
|46’
|Динь Люка
|Эрнандес Люка
|52’
|Рабьо Адриен
|Динь Люка
|66’
|Коман Кингсли
|Толиссо Корентен
|Фернандеш Бруну
|Силва Бернарду
|72’
|Невеш Рубен
|Моутинью Жоау
|72’
|Далот Диогу
|Семеду Нелсон
|79’
|87’
|Сиссоко Мусса
|Гризманн Антуан
|Оливейра Сержиу
|Санчеш Ренату
|88’
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|0
|Предупреждения
|4
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По-другому он не умел и не умеет.
По-другому он не умел и не умеет.
Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
Но в этой игре, кроме пенок твой кумир ничем не запомнился. Да и игру с немцами вряд ли можно занести в актив.
Но в этой игре, кроме пенок твой кумир ничем не запомнился. Да и игру с немцами вряд ли можно занести в актив.
При всем уважении к Италии, но группа у них была лёгкая и они справились не придумав себе проблем.
Остальные в целом выглядят нормально.
При всем уважении к Италии, но группа у них была лёгкая и они справились не придумав себе проблем.
Остальные в целом выглядят нормально.
Мне кажется, что португалы на опыте пройдут.
Да и фортуна на их стороне, как обычно
Мне кажется, что португалы на опыте пройдут.
Да и фортуна на их стороне, как обычно
Мбаппе нулевой вообще.
Походу все его мысли заняты тем, чтобы свалить из Парижа. Вырваться из рук шейхов)
Мбаппе нулевой вообще.
Походу все его мысли заняты тем, чтобы свалить из Парижа. Вырваться из рук шейхов)
Эта Германия умеет крушить только Португалию, а остальными у них проблемы.
В обороне вообще ужас
Эта Германия умеет крушить только Португалию, а остальными у них проблемы.
В обороне вообще ужас