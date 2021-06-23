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Португалия - Франция
Швеция - Польша
Словакия - Испания
Германия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Португалия против Франция

Португалия Логотип футбольный клуб Португалия 2:2 Логотип футбольный клуб Франция Франция
Португалия
2 : 2
завершен
вчера, 22:00
Франция
Евро-2020, 3 тур
Стадион Ференц Пушкаш (Будапешт)
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.212.27
Лига Ставок 4.10 3.40 1.99
Фонбет Live! 15.00 1.16 9.50
Мелбет 4.17 3.62 1.94
1XBET 4.24 3.32 2.08
BetBoom 4.33 3.29 1.96
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    31' (1:0) Роналду Криштиану (7)
     
    46' Данилу (13) уходит с поля, Палинья (26) вышел на поле
     
    60' (2:2) Роналду Криштиану (7)
     
    2
    72' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Фернандеш Бруну (11) вышел на поле
    72' Моутинью Жоау (8) уходит с поля, Невеш Рубен (18) вышел на поле
     
    79' Семеду Нелсон (2) уходит с поля, Далот Диогу (20) вышел на поле
     
    88' Санчеш Ренату (16) уходит с поля, Оливейра Сержиу (24) вышел на поле
     
    27' Льорис Уго (1)
     
    36' Эрнандес Люка (21)
     
    40' Гризманн Антуан (7)
     
    45+2' (1:1) Бензема Карим (19)
     
    46' Эрнандес Люка (21) уходит с поля, Динь Люка (18) вышел на поле
     
    47' (1:2) Бензема Карим (19) (Погба Поль (6))
     
    52' Динь Люка (18) уходит с поля, Рабьо Адриен (14) вышел на поле
     
    66' Толиссо Корентен (12) уходит с поля, Коман Кингсли (20) вышел на поле
     
    83' Кимпембе Преснель (3)
     
    87' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
    Голы
    Роналду Криштиану 1:0(П) 31’
    45+2’ 1:1(П) Бензема Карим
    47’ 1:2 Бензема Карим
    ассистент Погба Поль
    Роналду Криштиану 2:2(П) 60’
    Наказания
    27’ Льорис Уго
    36’ Эрнандес Люка
    40’ Гризманн Антуан
    83’ Кимпембе Преснель
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Палинья Данилу 46’
    46’ Динь Люка Эрнандес Люка
    52’ Рабьо Адриен Динь Люка
    66’ Коман Кингсли Толиссо Корентен
    Фернандеш Бруну Силва Бернарду 72’
    Невеш Рубен Моутинью Жоау 72’
    Далот Диогу Семеду Нелсон 79’
    87’ Сиссоко Мусса Гризманн Антуан
    Оливейра Сержиу Санчеш Ренату 88’
    Статистика
    		 0 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 08:02
    Чет слишком много пенальти, балерон без пендаля не балерон. Как то же надо статистику делать
    Dobermаn
    Dobermаn
    сегодня в 06:03
    Бомбалееееейо😂😂😂 Именно такую песню ставит Рон глорам аргентинского гомика😂 Который не умеет бить пенки и про76 таким образом 2 кубка америки Чилийцам )))))
    Blaugrana97
    Blaugrana97 ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 04:50
    Так и есть! Франция победила и даже не пропустила
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 03:47
    Два с пенальти 😂
    По-другому он не умел и не умеет.
    n9chm3bttxnz
    n9chm3bttxnz
    сегодня в 01:17
    Почему нет статистики?Португалия ничем не уступали африканцам,молодцы,только Роналду мешал.Во втором тайме Роналду не мог даже бегать,35 лет,устал,если наблюдали он ничего не делал на поле,португалы можно сказать играли в 10м.
    Рон видит,что от него нет пользы но не предлагает заменить его,ждал 3 пенальти.
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:55
    "мой кумир" Сегодня забил 109й гол за сборную гы гы
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Belgie2020 (раскрыть)
    сегодня в 00:49
    Все понимаю, ты хочешь потроллить хейтеров Роналду.
    Но в этой игре, кроме пенок твой кумир ничем не запомнился. Да и игру с немцами вряд ли можно занести в актив.
    allemz
    allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    сегодня в 00:48
    Я тоже не верю в Италию, но поглядим что покажут дальше
    Belgie2020
    Belgie2020 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:47, ред.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
      сегодня в 00:47
      Никто особо не блещет на этом евро.
      При всем уважении к Италии, но группа у них была лёгкая и они справились не придумав себе проблем.
      Остальные в целом выглядят нормально.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Belgie2020 (раскрыть)
      сегодня в 00:41
      Посмотреть бы сейчас в их сердца!))))
      Belgie2020
      Belgie2020
      сегодня в 00:40
        allemz
        allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        сегодня в 00:38
        На Евро их поддерживаю, но своей игрой пока разочаровывают, чего только стоит бездарная игра Семеду с немцами и сегодня французами, да и Сантуш мудрит, Бернарду и Бруну на ПП выпускает, когда они полезны в центре, пока непонятно
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
        сегодня в 00:36
        Выложили сетку)
        Мне кажется, что португалы на опыте пройдут.
        Да и фортуна на их стороне, как обычно
        95-shishani-95
        95-shishani-95
        сегодня в 00:34, ред.
        Кариииииим Беннннннземаааааа!!! Очень рад за Бензема!!! Погба тоже очень хорошо сыграл. Отличные передачи и пробил тоже очень неплохо. На пути оказался Руй Патрисиу, который совершил супер сейв. Это может стать главным рекламным роликом игры вратарей на этом Евро. Криштиану Роналду, даже в 36 лет бьёт рекорды по голам. 21 гол на ЧЕ и ЧМ в сумме- это рекорд, у Клозе 19. Повторил рекорд по голам за сборную за всё время 109 голов, столько же у Али Даеи из Ирана. Очень профессионально. К судье тоже только за один момент очень много вопросов. Как можно было назначить такой пенальти? И это во время ВАР. Даже Радимов на матч ТВ сказал, что такие пенальти даже на тренировках не ставят. Португалия заслуживала первое место, после этого матча. Из-за судьи Португалия попадает на одного из самых главных фаворитов чемпионата Европы, а Франция, наоборот, пропадает на не очень убедительную Швейцарию. Смотрим дальше, несколько очень интересных пар.
        allemz
        allemz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        сегодня в 00:32
        Португалия с Бельгией, французы со Швейцарией
        Timur132
        Timur132 ответ Rattlehead (комментарий удален) (раскрыть)
        сегодня в 00:30, ред.
        Я речь вёл про один матч, а не про несколько, с разницей в месяцы и на разных турнирах, включая незначительные. Когда найдёте, как команда уровня Испании не реализовывает хотя бы 3 подряд пенальти в одном матче, тогда продолжим разговор.
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER
        сегодня в 00:30
        Я так и не понял, почему Лаос вообще не увидел нарушения в конце матча на Комане - и толкнули, и наступили на икроножную мышцу - никакой реакции. Самый бестолковый судья на Евро.
        ФАНАТ_number one
        ФАНАТ_number one
        сегодня в 00:28
        Роналду: в пустую коронный с пенальти похоронный.
        aigaziFIGHTER
        aigaziFIGHTER
        сегодня в 00:27
        Роналду, видно, сильно постарел - ни обработки, ни приема мяча, ни эффективного дриблинга. Что Роналду, что Месси - жалкие тени самих себя в прошлом. Великие уходят, а на замену им нет никого.
        alexcc2009
        alexcc2009
        сегодня в 00:24
        Криш хрен знает какой гол с пенальти забивает а португалофилы аж кончают По-моему что Португалия что Франция вообще ни о чем
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        сегодня в 00:11
        Ах кстати, забыл об этом написать)
        Мбаппе нулевой вообще.
        Походу все его мысли заняты тем, чтобы свалить из Парижа. Вырваться из рук шейхов)
        29081985
        29081985
        сегодня в 00:04
        Португалы попали на бельгию!!;
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ allemz (раскрыть)
        сегодня в 00:03
        С кем они сыграют в плей-офф?
        allemz
        allemz
        сегодня в 00:02
        Эль-Пенальдос, посмотрим чо в плей-офф покажут
        Valentinych
        Valentinych ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        сегодня в 00:01
        Согласен. До золота вряд ли доберутся, но по пути к финалу могут одну-две команды выбить. На морально-волевых.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Valentinych (раскрыть)
        вчера в 23:59
        Уважаю твоё мнение, но лично я не считаю их претендентами на золотую медаль)
        Эта Германия умеет крушить только Португалию, а остальными у них проблемы.
        В обороне вообще ужас
        Cayman
        Cayman
        вчера в 23:58
        Кристина Пенальду Офсаидовна
        3_DEIVID
        3_DEIVID
        вчера в 23:58
        Португалы могли бы и рискнуть в концовке, ничего ведь не теряли.
        Ironigor
        Ironigor ответ Даниил Петров (раскрыть)
        вчера в 23:57
        Повезло немцам .
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