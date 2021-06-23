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0 : 5
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|30’
|0:1(А)
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Дубравка Мартин
ассистент Сарабия Пабло
|45+3’
|0:2
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Ляпорт Эмерик
ассистент Морено Жерар
|56’
|0:3
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Сарабия Пабло
ассистент Альба Жорди
|67’
|0:4
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Торрес Ферран
ассистент Сарабия Пабло
|71’
|0:5(А)
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Куцка Юрай
ассистент Торрес Пау
|Дуда Ондрей
|12’
|40’
|Бускетс Серхио
|60’
|Альба Жорди
|Шкриньяр Милан
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дуриш Михал
|Дуда Ондрей
|46’
|Лоботка Станислав
|Громада Якуб
|46’
|66’
|Торрес Ферран
|Мората Альваро
|Вайсс Владимир
|Мак Роберт
|69’
|Суслов Томаш
|Хараслин Лукаш
|69’
|71’
|Алькантара Тьяго
|Бускетс Серхио
|71’
|Торрес Пау
|Гарсия Эрик
|77’
|Траоре Адама
|Морено Жерар
|77’
|Ойарсабаль Микель
|Аспиликуэта Сезар
|Бенес Ласло
|Гамшик Марек
|90’
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|2
|Предупреждения
|2
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Дешаму привет с его Ленглешками и Кимпембешками
Дешаму привет с его Ленглешками и Кимпембешками
Ужас
Ужас