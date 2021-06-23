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Словакия - Испания
Швеция - Польша
Португалия - Франция
Германия - Венгрия

Текстовая онлайн трансляция матча Словакия против Испания

Словакия Логотип футбольный клуб Словакия 0:5 Логотип футбольный клуб Испания Испания
Словакия
0 : 5
завершен
вчера, 19:00
Испания
Евро-2020, 3 тур
Стадион Олимпийский (Севилья)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
14.716.961.22
Лига Ставок 17.00 7.00 1.19
Фонбет Live! 100.00 17.00 1.04
Мелбет 18.30 6.99 1.20
1XBET 16.00 7.10 1.22
BetBoom 14.68 7.34 1.19
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    12' Дуда Ондрей (8)
     
    30' (0:1) Автогол Дубравка Мартин (1)
     
    2
    46' Дуда Ондрей (8) уходит с поля, Дуриш Михал (21) вышел на поле
    46' Громада Якуб (25) уходит с поля, Лоботка Станислав (22) вышел на поле
     
    2
    69' Мак Роберт (20) уходит с поля, Вайсс Владимир (7) вышел на поле
    69' Хараслин Лукаш (18) уходит с поля, Суслов Томаш (10) вышел на поле
     
    71' (0:5) Автогол Куцка Юрай (19)
     
    2
    90' Гамшик Марек (17) уходит с поля, Бенес Ласло (11) вышел на поле
    90+4' Шкриньяр Милан (14)
     
    12' (0:0) Нереализованный пенальти Мората Альваро (7)
     
    40' Бускетс Серхио (5)
     
    45+3' (0:2) Ляпорт Эмерик (24) (Морено Жерар (9))
     
    56' (0:3) Сарабия Пабло (22) (Альба Жорди (18))
     
    60' Альба Жорди (18)
     
    66' Мората Альваро (7) уходит с поля, Торрес Ферран (11) вышел на поле
     
    67' (0:4) Торрес Ферран (11) (Сарабия Пабло (22))
     
    2
    71' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Алькантара Тьяго (10) вышел на поле
    71' Гарсия Эрик (12) уходит с поля, Торрес Пау (4) вышел на поле
     
    2
    77' Морено Жерар (9) уходит с поля, Траоре Адама (20) вышел на поле
    77' Аспиликуэта Сезар (2) уходит с поля, Ойарсабаль Микель (21) вышел на поле
    Голы
    30’ 0:1(А) Дубравка Мартин
    ассистент Сарабия Пабло
    45+3’ 0:2 Ляпорт Эмерик
    ассистент Морено Жерар
    56’ 0:3 Сарабия Пабло
    ассистент Альба Жорди
    67’ 0:4 Торрес Ферран
    ассистент Сарабия Пабло
    71’ 0:5(А) Куцка Юрай
    ассистент Торрес Пау
    Наказания
    Дуда Ондрей 12’
    40’ Бускетс Серхио
    60’ Альба Жорди
    Шкриньяр Милан 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дуриш Михал Дуда Ондрей 46’
    Лоботка Станислав Громада Якуб 46’
    66’ Торрес Ферран Мората Альваро
    Вайсс Владимир Мак Роберт 69’
    Суслов Томаш Хараслин Лукаш 69’
    71’ Алькантара Тьяго Бускетс Серхио
    71’ Торрес Пау Гарсия Эрик
    77’ Траоре Адама Морено Жерар
    77’ Ойарсабаль Микель Аспиликуэта Сезар
    Бенес Ласло Гамшик Марек 90’
    Статистика
    		 2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    juvenale
    juvenale ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 22:59, ред.
    фурия роха даже в европе только 4тая по титулам ты о чем)
    G.O.A.T
    G.O.A.T ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 22:52, ред.
    кто принес? что такое очко это твое? Это Фурия Роха запомни это!
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    вчера в 21:50
    Уничтожили конечно. Хочется посмотреть на противостояние Испаний и Франций на одной из стадий плей-офф.
    Incredulous
    Incredulous ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    вчера в 21:50
    На счёт Мораты согласен на все 100%, он даже не игрок резерва сборной. А вот на счёт Испании в финале я бы так не спешил. Эта игра далеко не показатель, и не снимает вопросов по поводу качества игры сборной Испании. В 1/4 попасть шансы довольно неплохие, так как Хорватия сейчас далека от своей лучшей формы, а вот дальше всё очень непонятно, так как попасть можно на Францию, Португалию или Германию, и если честно я очень сомневаюсь, что в этих парах Испания будет фаворитом.
    juvenale
    juvenale ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 21:46
    смотришь....узнай кстати кто ничью принес в прошлом матче и одно очко)
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:45
    Наконец-то испанцев прорвало, но пенальти это бич, пусть вратарь попробует пробить.
    G.O.A.T
    G.O.A.T ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 21:32
    Ты о чем ? Ты Евро смотрешь????
    juvenale
    juvenale ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 21:26
    узнай сколько у него голов за сборную)и о каких двух пенальти речь
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 21:26
    Прорвало испанцев.
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:25
    Мората опять облажался
    G.O.A.T
    G.O.A.T ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 21:23
    Сколько? Он два пенальти забить на смог. Не то что с игры, Зачем мне знать что он там забил х..птйми кому.
    steelhead
    steelhead
    вчера в 21:18
    О, вовремя Бускетса подвезли с короной)))
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    вчера в 21:10, ред.
    Рад за Испанцев прошли по делу
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    вчера в 21:08
    Мората не игрок сборной,он клаасом ниже всех игроков сборной,слишком его распиарили,а так сб Испании выйдет в финал,кто не верит убедятся скоро.
    Incredulous
    Incredulous
    вчера в 21:02
    Прорвало...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 20:38
    Украина попадает в плей-офф
    Nеrаzzurri
    Nеrаzzurri
    вчера в 20:34, ред.
    пятый на автогол же записали, а не на Пау Торреса
    khingan
    khingan
    вчера в 20:34
    Странная игра
    Верг
    Верг
    вчера в 20:32
    Аргентина Ямайка!
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 20:31, ред.
    Таким образом благодаря Испании сборная Украины выходит в плей-офф потому что они опередят Словакию и Финляндию-этого достаточно!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 20:29
    Вынос тела.
    allemz
    allemz ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 20:18
    Наверное даже безбашенный бегунок Адама больше бы наколотил, дай ему игровое время)
    Ислам0926
    Ислам0926
    вчера в 20:09
    Эх чтоб испанцы без Дубравки делали бы )))
    juvenale
    juvenale ответ G.O.A.T (раскрыть)
    вчера в 20:03
    узнай сколько мората забил за Испанию)
    allemz
    allemz
    вчера в 19:54
    Эмерика с дебютным голом за сборную, мощное начало.
    Дешаму привет с его Ленглешками и Кимпембешками
    bonek
    bonek
    вчера в 19:48
    Офигеть..второй забили испанцы..
    bonek
    bonek
    вчера в 19:46
    Испанские Буратино..уже пенальти бить разучились

    Ужас
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 19:39
    Бускетс недолжен играть с этим сбродом. Он должен закончить карьеру как Иньеста, Хави, Пике. Зачем он играет с ними.
    G.O.A.T
    G.O.A.T
    вчера в 19:36
    Еспади кто этот Мората такой. Может он сын Короля. Почему онннн , что играть больше не кому что леее. Давид Вилья бы лучше в свои 40рокет бы сыграл.
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 19:33
    Вот это привоз от вратаря. Из героя в антигероя.
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