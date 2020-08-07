ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Запад 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Центр 2020/2021
Россия. 2-й дивизион. Юг 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-08-07
2019-06-25
2019-06-28
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-13
2019-08-20
2019-08-21
2019-08-27
2019-08-28
2019-09-17
2019-09-18
2019-10-01
2019-10-02
2019-10-22
2019-10-23
2019-11-05
2019-11-06
2019-11-26
2019-11-27
2019-12-10
2019-12-11
2020-02-18
2020-02-19
2020-02-25
2020-02-26
2020-03-10
2020-03-11
2020-08-07
2020-08-08
2020-08-12
2020-08-13
Манчестер Сити - Реал
Ювентус - Лион

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити против Реал

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.60 5.00 5.00
Fonbet 1.07 9.00 50.00
Мелбет 1.58 4.82 5.22
Bettery 1.75 4.40 4.20
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Стерлинг Рахим
    ассистент Жезус Габриэл     		1:0 9’
    28’ 1:1 Бензема Карим
    ассистент Родриго
    Жезус Габриэл 2:1 68’
    Наказания
    81’ Модрич Лука
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Асенсио Марко Родриго
    Силва Бернарду Фоден Фил 67’
    Сильва Давид Стерлинг Рахим 81’
    83’ Васкес Лукас Карвахаль Даниэль
    83’ Вальверде Федерико Модрич Лука
    83’ Йович Лука Азар Эден
    Отаменди Николас Родри 89’
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 9
    		7 Удары в створ 4
    		8 Фолы 3
    		7 Угловые 3
    		1 Офсайды 4
    		55% Владение мячом 45%
    		3 Cэйвы 5
    		0 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    R.Carlos.
    R.Carlos. ответ мангo (раскрыть)
    сегодня в 07:10
    Выскочка ????
    Серьезно ?
    Каждый сезон он что то выигрывает
    Тебе напомнить ?
    3 ЛЧ
    И чемпионат в этом году
    Я не говорю уже о каких то кубках и суперкубках
    мангo
    мангo
    сегодня в 06:54
    поставили на место лысого алжирского выскочку
    -Ко Чегара-
    -Ко Чегара-
    сегодня в 06:46
      Don Nerazzurri
      Don Nerazzurri
      сегодня в 06:03
      На классе!
      311
      311
      сегодня в 04:44
      С победой Сити!)
      Lionel Messi-10
      Lionel Messi-10
      сегодня в 04:38
      Поздравления МС!
      Сергей Кравченко
      Сергей Кравченко
      сегодня в 02:57
      Правый защитник и вратарь Реала те ещё козамёты. После такой игры Реалу надо подумать о замене этих двух игроков. Вратаря надолго на лавку, защитника на продажу. Хотя такого защитника, после этого матча навряд ли кто захочет приобрести. Возня мяча возле своих ворот всегда заканчивается печально.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Migelito (раскрыть)
      сегодня в 01:36
      Ты вспомни финал 2012 как Челси выйграла лч Икарус похлеше чем у Матрасников.
      Migelito
      Migelito ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 01:27
      Можно и Атлетико. Суммарно наверно заслужили. Но уж больно они "автобусны")
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      сегодня в 01:15
      Ну Сити легко пройдет Лион,а дальше Бавария кто то из них и заберет ушастика.хотелось бы что бы Атлетико все таки прошли самую лучшую команду в мире.
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      сегодня в 01:11
      Два сезона в ЛЧ есть ВАР - два сезона Реал выкидывают из турнира в 1/8. Видимо, испанские судьи берут намного меньше.
      Горожане
      Горожане
      сегодня в 01:10
      С победой Горожане!
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22 ответ Креативщики по Ван Галу (раскрыть)
      сегодня в 01:10
      Кашшаи На блюдечке преподнес кабинетный трофей Реалу.
      Креативщики по Ван Галу
      Креативщики по Ван Галу ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      сегодня в 01:06
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Креативщики по Ван Галу (раскрыть)
        сегодня в 01:03
        Бога футбола нет!а тогда Реал выйграл кабинетный трофей должны были удалить Срамоса за борцовский прием против Салаха.
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 01:02
        ушастик ваш кабинетный, а у Барсы все чистейшие, за нас сам Бог футбола играет.
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 01:01
        А толку? Патом их порвал сливочный бордель.
        Ну и там судья вам как обычно подыграл. Пеп переиграл тактически клопа, но друг Скомины подстраховал.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Креативщики по Ван Галу (раскрыть)
        сегодня в 01:01
        И Барсу твою тоже в месте с Чакиром,и забрали ушастика.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Креативщики по Ван Галу (раскрыть)
        сегодня в 00:59
        Ну в лч Ливерпуль вышвернул сити 3-0 и 1-2
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        сегодня в 00:57
        Придставь, что бы они с ливерпулькой зделали?)
        рус фан
        рус фан
        сегодня в 00:56, ред.
        МС по праву прошел Реал в этом розыгрыше, игроки Сити провели больше атак и при помощи высокого прессинга воспользовались двумя привозами на 100%, ну а Реалисты не смогли забить больше одного гола, хотя изначально все одно надо было минимум два, Варан провалил матч и привез оба гола ему 1-цу поставлю, Азар нулевой почти, Кроос так же, Модрич много брака в передачах, Менди бесполезен в атаке им по двойке, остальным кроме Бенза по тройке, и только Кариму 4-ку, замены произведенные Зиданом не усилили игру это так же печально. Болел Сити с заслуженной победой поздравлю.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 00:52
        Сити как будто с Борнмутом играла так легко прошли Реал.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        сегодня в 00:46
        Смешно когда мумушные пишут.ваш уровень это Лига европы играйте там с Ласками.
        ОРЛОВЕЦ
        ОРЛОВЕЦ ответ boom4321 (раскрыть)
        сегодня в 00:46
        Ты болеешь с 1936 года за мс?
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу
        сегодня в 00:45
        Хана Реалу)))))))))))))))))))))))))))))
        zsb1961
        zsb1961
        сегодня в 00:43
        МС с выходом!!!
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец. ответ Леха Малышев (раскрыть)
        сегодня в 00:38
        Пике, это головная боль каждого болельщика Барселоны))
        На счет Сити согласен.. что то сегодня не особо впечатлил. Но и играли против Реала все таки)
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу ответ eleven LC (раскрыть)
        сегодня в 00:37
        шейхи дали больше
        ГЫ-ГЫ-ГЫ
        Креативщики по Ван Галу
        Креативщики по Ван Галу ответ Agamaga (раскрыть)
        сегодня в 00:36
        Каталонское всё лутшее
        RUPRICHT
        RUPRICHT
        сегодня в 00:36
        ОБИДНО НО ПРОДУДИ？ КОРТУА ДЫРЯВЫЙ ВРАТАРЬ НЕ БЕЗ ПОМОЩИ ВАРАНА？АЗАРА И РОДРИГО НЕ БЫЛО ВИДНО？СТАРАЛСЯ БЕНЗЕМА！КОРОЧЕ МС НЕ ДАЛ ИГРАТЬ РЕАЛУ！В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫИГРАЛ СИЛЬНЕЙШИЙ И ВЕЗУЧИЙ！
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100