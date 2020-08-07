|Манчестер Сити
|2:1
|Реал
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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
2 - 1
Первый матч
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Стадион Этихад Стэдиум (Манчестер)
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Стерлинг Рахим
ассистент Жезус Габриэл
|1:0
|9’
|28’
|1:1
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Бензема Карим
ассистент Родриго
|Жезус Габриэл
|2:1
|68’
|81’
|Модрич Лука
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Асенсио Марко
|Родриго
|Силва Бернарду
|Фоден Фил
|67’
|Сильва Давид
|Стерлинг Рахим
|81’
|83’
|Васкес Лукас
|Карвахаль Даниэль
|83’
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|83’
|Йович Лука
|Азар Эден
|Отаменди Николас
|Родри
|89’
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|19
|Удары по воротам
|9
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|7
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|3
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|7
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|4
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|3
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|1
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Жезус порадовал, отпахал на все 200%.
Победили за счет качественного прессинга, с удовольствием наблюдал. Но вот Отаменди даже под конец выпустили, коленки правда затряслись))
Жезус порадовал, отпахал на все 200%.
Победили за счет качественного прессинга, с удовольствием наблюдал. Но вот Отаменди даже под конец выпустили, коленки правда затряслись))