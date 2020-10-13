|
3 : 3
завершен
13 октября 2020, 21:45
вторник
|
Стадион Рейн Энерги
|5’
|0:1
|
Гавранович Марио
ассистент Фройлер Ремо
|26’
|0:2
|
Фройлер Ремо
ассистент Сеферович Харис
|Вернер Тимо
|1:2
|28’
|Хаверц Кай
|2:2
|55’
|57’
|2:3
|Гавранович Марио
|
Гнабри Серж
ассистент Вернер Тимо
|3:3
|60’
|28’
|Шер Фабиан
|Госенс Робин
|36’
|50’
|Гавранович Марио
|51’
|Джака Гранит
|Кроос Тони
|66’
|90+4’
|Шер Фабиан
|Рюдигер Антонио
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хальстенберг Марцель
|Госенс Робин
|57’
|66’
|Эдимилсон Фернандеш
|Цубер Стивен
|66’
|Соу Джибриль
|Шакири Джердан
|75’
|Мехмеди Адмир
|Гавранович Марио
|Джан Эмре
|Гинтер Маттиас
|77’
|Дракслер Юлиан
|Хаверц Кай
|77’
|85’
|Иттен Седрик
|Сеферович Харис
|85’
|Бенито Лорис
|Фройлер Ремо
|
|18
|Удары по воротам
|12
|
|
|7
|Удары в створ
|8
|
|
|12
|Фолы
|12
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|1
|Офсайды
|1
|
|
|63%
|Владение мячом
|37%
|
|
|5
|Cэйвы
|4
|
|
|3
|Предупреждения
|4
|
|
|0
|Удаления
|1
|
Может быть дело не в отношении, а в тренере?!
Может быть дело не в отношении, а в тренере?!
Вот матч так матч был,а ни ту ....... ,что нам решили показать!!!!!!!!!!!!!!
Вот матч так матч был,а ни ту ....... ,что нам решили показать!!!!!!!!!!!!!!
На ЧМ или ЧЕ или в отборах к ним, думаю, что совсем другая игра будет, если они встретятся!!!
На ЧМ или ЧЕ или в отборах к ним, думаю, что совсем другая игра будет, если они встретятся!!!
Фройлер и Гавранович делали результат..
Фройлер и Гавранович делали результат..