Колосков поделился ожиданиями от матча «Локомотива» и ЦСКА

17 октября 2025, 11:30

Футболисты московских «Локомотива» и ЦСКА покажут яркий футбол в матче 12-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ), по значимости это является главным дерби в настоящее время. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза .

Матч пройдет на « РЖД -Арене» в Москве 18 октября и начнется в 19:45 мск. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ , набрав 24 очка. «Локомотив» идет вторым с 23 очками. В этом сезоне команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет — Кубка России, в обоих случаях победу одержали армейцы. У «Локомотива» лучшим бомбардиром текущего сезона является полузащитник Алексей Батраков, который забил 9 мячей. У ЦСКА сразу три игрока забили по 4 мяча — полузащитники Кирилл Глебов, Данил Круговой и Иван Обляков. В день игры в Москве ожидается дождь и 5-8 градусов тепла.

О зрелищности дерби

Такое дерби, возможно, по звучности не «Спартак» — «Динамо», но по значимости в нынешней ситуации очень знаковое сегодня, один из главных матчей на повестке дня. Конечно, болельщики ждут много голов, красивой игры, захватывающих моментов, проявление индивидуального мастерства. Я жду футбольной красоты, результат абсолютно безразличен, а вот получить удовольствие от игры хотелось бы. ЦСКА и «Локомотив» играют в атаку, но не думаю, что повторится результативность игр ЦСКА — «Спартак» (3:2) и «Динамо» — «Локомотив» (3:5). Голы будут, но в обороне сыграют построже.

О преимуществе ЦСКА

Фаворита здесь точно нет. Обе команды на ходу. Небольшое преимущество ЦСКА в том, что команда лидирует в таблице Российской премьер-лиги. Настроить команду не то, чтобы легче, просто больше вариантов настроить коллектив на продолжение лидерства. Это мое ощущение, как будет, конечно, не могу сказать. Но явного фаворита я здесь не вижу.

Лучших команд здесь нет. У «Локомотива» и ЦСКА есть характер футболистов, хорошее качество игроков. Не думаю, что кто-то лучше, а кто-то хуже. По параметрам, влияющим на игру, равенство. Команды одинаково хороши на стартовом отрезке чемпионата России. Будет точно интересно наблюдать за игрой.

О возможном отсутствии Акинфеева

Если Игорь Акинфеев не сыграет за ЦСКА после повреждения, то это будет серьезной и значимой потерей для команды. Понятно, что Акинфеев — это один вратарь, Владислав Тороп — совсем другое. Совершенно большая разница. Тороп, конечно, является перспективным вратарем, но пока сложно сказать о такой надежности. Так что отсутствие Акинфеева будет возможной ощутимой потерей.

О противостоянии Кисляка и Батракова