Бенитес близок к тому, чтобы возглавить «Панатинаикос»

1760692751

17 октября 2025, 12:19

Испанский тренер сегодня находится в Афинах для переговоров с «Панатинаикосом».

Бывший менеджер «Ливерпуля» и «Челси» встретится с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом по поводу вакантного поста тренера.

Спортивный директор «Панатинаикоса» Франко Бальдини порекомендовал Бенитеса Алафузосу, назвав испанца своим главным выбором.

Последним местом работы Бенитеса была «Валенсия», откуда он был уволен в прошлом сезоне.

Бенитесу предложена сделка до 2028 года, и обе стороны уверены, что соглашение будет достигнуто.