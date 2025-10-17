 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиГреция. Суперлига 2025/2026

Бенитес близок к тому, чтобы возглавить «Панатинаикос»

17 октября 2025, 12:19

Испанский тренер Рафаэль Бенитес сегодня находится в Афинах для переговоров с «Панатинаикосом».

Бывший менеджер «Ливерпуля» и «Челси» встретится с президентом «Панатинаикоса» Яннисом Алафузосом по поводу вакантного поста тренера.

Спортивный директор «Панатинаикоса» Франко Бальдини порекомендовал Бенитеса Алафузосу, назвав испанца своим главным выбором.

Последним местом работы Бенитеса была «Валенсия», откуда он был уволен в прошлом сезоне.

Бенитесу предложена сделка до 2028 года, и обе стороны уверены, что соглашение будет достигнуто.

Подписывайся в ВК
Все новости
Станкович является фаворитом на пост главного тренера сборной Сербии
13 октября
Зидан подтвердил, что хочет возглавить сборную Франции
12 октября
Джеррард отказался вернуться в «Рейнджерс»
12 октября
Аморим получил слова поддержки от совладельца «Манчестер Юнайтед»
08 октября
СлухиСтало известно имя возможного нового тренера сборной Казахстана
07 октября
Слухи«Монако» может сменить главного тренера
06 октября
 
Все комментарии
therapy
therapy
17 октября в 12:36
Было бы шикарно, в очередной раз понаблюдать за Бенитесом, не ждем конечно чего-то большого, глобального, хотя кто его знает...

«Можно продать идею атакующего футбола, но выигрывают те, у кого есть баланс»

Рафаэль Бенитес
Barsuk_10
Barsuk_10
17 октября в 12:25
Последним местом работы Бенитеса была Сельта, а не Валенсия.
Варвар7
Варвар7
17 октября в 12:21
Пора , пора уже Рафаэль - "Взять в руки шашки"...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 