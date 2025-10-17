Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры

Футболистов любительской команды «Дети Памира» отстранили от Видновской футбольной премьер-лиги из-за участия в драке во время игры. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Инцидент произошел 14 октября, «Дети Памира» встречались с командой «Ред Булл» в лиге 6х6.
Организаторы турнира сообщили, что случившийся инцидент исчерпан. «Ни у кого претензий ни к кому не было», — заявили агентству в лиге.
Дисквалифицировали по делу: пришёл играть в футбол, играй в футбол, а не бои без правил устраивай с провокациями, матом и угрозами
фантазии совсем нет? русский язык такой богатый!
пускай в таджикистане своем играют эти дети памира
P.S. Тот, кто принял решение об отстранении детей от дальнейшего выступления либо сам бездетный, либо поймал Джигурду.
