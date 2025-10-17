 
 
 
Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры

17 октября 2025, 12:14

Футболистов любительской команды «Дети Памира» отстранили от Видновской футбольной премьер-лиги из-за участия в драке во время игры. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Инцидент произошел 14 октября, «Дети Памира» встречались с командой «Ред Булл» в лиге 6х6.

Организаторы турнира сообщили, что случившийся инцидент исчерпан. «Ни у кого претензий ни к кому не было», — заявили агентству в лиге.

Источник: itar-tass.com
Землянин
Землянин
18 октября в 23:27
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Землянин (раскрыть)
    18 октября в 11:49
    Это ты не мне, а автору новости пожелание своё кидай..., автору, который тебя заставляет в другие источники лезть, где написано всё чётко - полюдски. Тебе смотрю не лень ? Вот и лазий.
    Землянин
    Землянин ответ Звонкий пони (раскрыть)
    18 октября в 09:26
    Фантазий хоть отбовляй - посмотри других участников : бойцы кфс, под пивком, перегар, Суринам, шаолинь, без вратаря и т.д.

    https://vfpl.nml.su/participants/teams
    Землянин
    Землянин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    18 октября в 09:22, ред.
    По названию не суди, это образное выражение, там мужики бородатые играют, а на рябенки, есть и пузатые и лысые, молодые тоже есть, но никак не дети - посмотри фото команд на официальном сайте этой лиги

    Дисквалифицировали по делу: пришёл играть в футбол, играй в футбол, а не бои без правил устраивай с провокациями, матом и угрозами
    Звонкий пони
    Звонкий пони
    17 октября в 18:10
    ред булы какие то еще...
    фантазии совсем нет? русский язык такой богатый!
    Звонкий пони
    Звонкий пони
    17 октября в 18:09
    какие к черту "дети памира" в России?!
    пускай в таджикистане своем играют эти дети памира
    Vilar
    Vilar
    17 октября в 15:53
    Если встречались с «Ред Булл», тогда надо переименоваться в "Чилндрен Памир". Как-никак посёлок Петровское, Видное. Это по нашему.
    7gyjs9b8cg2j
    7gyjs9b8cg2j
    17 октября в 14:09
    Alex_67
    Alex_67 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    17 октября в 12:54
    Похоже, это взрослая команда?
    Варвар7
    Варвар7
    17 октября в 12:38
    Нарочно , не придумаешь , получилось( по названием команд) почти как в старом бородатом анекдоте -"Вот медленно спустимся с горы и переколотим всё стадо"....)))
    Alex_67
    Alex_67
    17 октября в 12:34, ред.
    Ну что, на тормозах спустят или устроят опять примирение сторон? Название какое хорошее — "Дети Памира", говорящее название. А вот "Рэд Булл" слишком распространённое название, правда иностранное. Кстати, что это ещё за Видновская футбольная премьер лига? Не много ли в стране этих самых лиг?
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    17 октября в 12:31, ред.
    Ну и ... какой эффект будет у ребёнка от такого наказания ? Ничего, кроме большей озлобленности, отрешённости и ненависти ко всему вокруг.

    P.S. Тот, кто принял решение об отстранении детей от дальнейшего выступления либо сам бездетный, либо поймал Джигурду.
    adekvat
    adekvat
    17 октября в 12:21
    Логично если учесть что Памир это горы.
