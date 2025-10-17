Команду «Дети Памира» сняли с турнира из-за драки во время игры

1760692487

17 октября 2025, 12:14

Футболистов любительской команды «Дети Памира» отстранили от Видновской футбольной премьер-лиги из-за участия в драке во время игры. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Инцидент произошел 14 октября, «Дети Памира» встречались с командой «Ред Булл» в лиге 6х6.

Организаторы турнира сообщили, что случившийся инцидент исчерпан. «Ни у кого претензий ни к кому не было», — заявили агентству в лиге.