На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы» Ставроса Димостенуса

1760691722

17 октября 2025, 12:02

Президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на автомагистрали Лимасола. Об этом сообщает портал Knews.

По предварительной информации, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, перекрыв большой участок шоссе.

Правоохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным, ведутся поиски преступника. Следователи пытаются восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.