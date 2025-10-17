 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалКипр. Первый дивизион 2025/2026

На Кипре застрелили президента «Кармиотиссы» Ставроса Димостенуса

17 октября 2025, 12:02

Президента кипрского футбольного клуба «Кармиотисса» Ставроса Димостенуса застрелили на автомагистрали Лимасола. Об этом сообщает портал Knews.

По предварительной информации, преступник ехал на мотоцикле и открыл огонь по машине Димостенуса. На место происшествия прибыли значительные силы полиции, перекрыв большой участок шоссе.

Правоохранители подтвердили, что убийство было преднамеренным, ведутся поиски преступника. Следователи пытаются восстановить хронологию нападения, используя записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей.

Подписывайся в ВК
Все новости
Трамп готов отменить матчи ЧМ-2026 в городах с высокой преступностью
14 октября
Багаж сборной Азербайджана потерялся перед матчем отбора на ЧМ с украинцами
12 октября
Экс-президенту Украинской ассоциации предъявили новые обвинения в коррупции
09 октября
Испанскому футболисту предъявили обвинения в жестоком сексуальном насилии
09 октября
Техдир японской федерации получил срок во Франции за просмотр порнографии
07 октября
У Депая украли паспорт перед вылетом в расположение сборной
06 октября
 
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 
 
 
 