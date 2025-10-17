В Британии будут рады приезду израильских фанатов на матч с «Астон Виллой»

1760682025

17 октября 2025, 09:20

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер раскритиковал запрет болельщикам израильского «Маккаби» из Тель-Авива посещать матч четвертого тура общего этапа Лиги Европы против английской «Астон Виллы».

«Это ошибочное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах. Задача полиции — гарантировать, чтобы все болельщики могли наслаждаться игрой без боязни насилия или запугивания», — приводит заявление главы правительства телеканал Sky News.

Раскритиковала это решение, принятое полицией графства Западный Мидлендс, и лидер оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок. Она назвала его «национальным позором».

Матч должен пройти в Бирмингеме 6 ноября. В местной полиции считают, что болельщикам «Маккаби» будет небезопасно находиться на трибунах и в городе. Такой вывод был сделан на основе разведданных и опыта предыдущих инцидентов. Сам матч полиция квалифицировала как событие «высокого уровня риска».

В 2024 году в Амстердаме прошли беспорядки после матча Лиги Европы между «Аяксом» и «Маккаби». В разных районах города имели место нападения на израильских болельщиков, как минимум 10 человек пострадали. Нападения привели к национальному и международному недовольству и обвинению в антисемитизме. В общей сложности полицией были задержаны более 60 человек, также ряд лиц был объявлен в розыск.