Тренер Пятибратов выделил две команды в текущем сезоне РПЛ

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» произвели наибольшее впечатление в первой трети сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов.
ЦСКА с 24 очками лидирует в таблице РПЛ. «Балтика» с 20 очками идет на пятой позиции, в прошлом сезоне калининградская команда выступала в Первой лиге.
«Думаю, что старт сезона удался, потому что мы видели в самом начале много интересных и запоминающихся матчей, есть интрига, сейчас очень высокая плотность в таблице, — сказал Пятибратов. — Мне нравится игра ЦСКА. Игра радует глаз, ребята очень быстро и компактно играют в обороне, в целом агрессивный стиль игры».
«Также для меня стала приятной неожиданностью игра калининградской „Балтики“, потому что уже прошло много времени, команда только вышла в РПЛ, но все замерли в ожидании, а что будет дальше, — продолжил специалист. — Сейчас „Балтика“ показывает то, что это очень серьезный проект, качественная работа тренеров, результат очень мне импонирует. Наверное, эти две команды стали небольшим открытием чемпионата».
А Балтика действительно показала...что старанием и тренерскими установками можно и перволиговским составом быть выше хвалёных но ленивых завсегдатаев верхушки таблицы РПЛ....
Для информации, зашёл на сайт hh.ru, есть предложения: "Работа тренером по футболу в Москве, 259 вакансий", на первой же странице предложения по зарплате: от 40т.р. до 150т.р. за неимением ничего, хоть что-то.
