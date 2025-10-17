Тренер Пятибратов выделил две команды в текущем сезоне РПЛ

1760684259

17 октября 2025, 09:57

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» произвели наибольшее впечатление в первой трети сезона Российской премьер-лиги ( РПЛ ). Такое мнение высказал бывший главный тренер воронежского «Факела» .

ЦСКА с 24 очками лидирует в таблице РПЛ . «Балтика» с 20 очками идет на пятой позиции, в прошлом сезоне калининградская команда выступала в Первой лиге.

«Думаю, что старт сезона удался, потому что мы видели в самом начале много интересных и запоминающихся матчей, есть интрига, сейчас очень высокая плотность в таблице, — сказал Пятибратов. — Мне нравится игра ЦСКА . Игра радует глаз, ребята очень быстро и компактно играют в обороне, в целом агрессивный стиль игры».