Тренер Пятибратов выделил две команды в текущем сезоне РПЛ

17 октября 2025, 09:57

Московский ЦСКА и калининградская «Балтика» произвели наибольшее впечатление в первой трети сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение высказал бывший главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов.

ЦСКА с 24 очками лидирует в таблице РПЛ. «Балтика» с 20 очками идет на пятой позиции, в прошлом сезоне калининградская команда выступала в Первой лиге.

«Думаю, что старт сезона удался, потому что мы видели в самом начале много интересных и запоминающихся матчей, есть интрига, сейчас очень высокая плотность в таблице, — сказал Пятибратов. — Мне нравится игра ЦСКА. Игра радует глаз, ребята очень быстро и компактно играют в обороне, в целом агрессивный стиль игры».

«Также для меня стала приятной неожиданностью игра калининградской „Балтики“, потому что уже прошло много времени, команда только вышла в РПЛ, но все замерли в ожидании, а что будет дальше, — продолжил специалист. — Сейчас „Балтика“ показывает то, что это очень серьезный проект, качественная работа тренеров, результат очень мне импонирует. Наверное, эти две команды стали небольшим открытием чемпионата».

Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 14:18
Ну ЦСКА не удивил...ибо ещё и при Николиче был в норме...
А Балтика действительно показала...что старанием и тренерскими установками можно и перволиговским составом быть выше хвалёных но ленивых завсегдатаев верхушки таблицы РПЛ....
Vilar
Vilar
17 октября в 13:20
Какая сногсшибательная аналитика. Про Казахстан и Армению не прокатило, решил про российские клубы показать свою осведомлённость, глупо. Я уже сегодня писал, что если агент не будет работать, при условии, что он есть, конечно, вся самореклама только вредит. Понятно желание в 49 лет работать, но превращать сайт soccer.ru в hh.ru, только вредит поиску работы.
Для информации, зашёл на сайт hh.ru, есть предложения: "Работа тренером по футболу в Москве, 259 вакансий", на первой же странице предложения по зарплате: от 40т.р. до 150т.р. за неимением ничего, хоть что-то.
yytuyrxj45aj
yytuyrxj45aj
17 октября в 12:02
Ну Америку открыл, другие этого не видят.
112910415
112910415
17 октября в 10:52
по качеству никто пока не выделяется
Bad Listener
Bad Listener
17 октября в 10:41, ред.
Я бы выделил ужасное качество игры в том числе и того же ЦСКА, и в связи с их позицией на первом месте и все остальных клубов тоже. В положительном ключе я бы не выделил ни одну команду. Ну кроме как раз Балтики, но это только в связи с низкими от неё ожиданиями. А так весьма печально что в стране нет солидной стабильно сильной команды. Вот и всё что бы я выделил. Но гражданин Пятибратов видимо в поисках работы решил немного посветиться. Хотя совсем недавно никто даже и не знал этого человека и не совсем понятно кому вообще было бы интересно его бесценное мнение.
rr83pd5tws4s
rr83pd5tws4s
17 октября в 10:09
Безработный физрук 5-братов, так будет точнее
