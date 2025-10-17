 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПравила футбола и реформыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Черчесов оценил возможное изменение лимита на легионеров

17 октября 2025, 09:48

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов считает, что лимит на легионеров в российском футболе нужен.

Сейчас клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

«Всегда говорил: он нужен, но в разумных пределах. Слово „лимит“ само по себе неприятное — как будто тебя ограничивают, — сказал Черчесов. — Пускай будет восемь, девять, максимум десять легионеров. Главное, чтобы все имели право выходить на поле одновременно».

Глава Минспорта РФ и Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев предлагает ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле». Остальные аспекты предлагается отдать на регулирование Российского футбольного союза и лиг.

Подписывайся в ВК
Все новости
Дегтярев заявил, что новый лимит повлияет лишь на четыре клуба РПЛ
16 октября
Донецкий «Шахтер» намерен играть во Второй лиге чемпионата России
15 октября
Дюков оценил изменение налогов для букмекеров
15 октября
РФС и Министерство спорта продолжают диалог о лимите на легионеров
14 октября
УЕФА хочет реформировать систему отбора на Евро и чемпионат мира
12 октября
УЕФА не будет менять формат Лиги чемпионов
09 октября
 
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
17 октября в 13:34
Предлагаю лимит на российских футболистов: в заявке max 5 (пять) и, чтобы не имели право находится на поле, все одновременно.
В первом тайме - один, и во втором - два!
CCCP1922
CCCP1922
17 октября в 12:18
Всё равно без нас порешают — сегодня так, а завтра наоборот... И всё для пользы футболу. Получится, как с пересаживанием чиновников в отечественные автомобили. А ведь тогда качественные иномарки, надо же от них избавляться, сами чиновники и купили дёшево. На чём сейчас ездят чиновники? Правильно, на иномарках. А куда делись ещё не старые отечественные машины? Вопрос риторический.
STVA 1
STVA 1
17 октября в 11:35
Никто не говорит про потолок зарплат. Ну что же будет ещё хуже (((
stanichnik
stanichnik
17 октября в 11:05
Помнится в Динамо при Федорычеве уже было такое, что на поле бегали одни легионеры.
lotsman
lotsman
17 октября в 10:08
10 на поле и 5 в заявке это хорошее решение. И вводить его надо со следующего чемпионата.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 