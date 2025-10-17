Черчесов оценил возможное изменение лимита на легионеров

1760683725

17 октября 2025, 09:48

Главный тренер грозненского «Ахмата» считает, что лимит на легионеров в российском футболе нужен.

Сейчас клубы Российской премьер-лиги ( РПЛ ) могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. В сентябре в Российском футбольном союзе заявляли, что нынешний лимит позволил впервые увеличить игровое время молодых футболистов до 18%.

«Всегда говорил: он нужен, но в разумных пределах. Слово „лимит“ само по себе неприятное — как будто тебя ограничивают, — сказал Черчесов. — Пускай будет восемь, девять, максимум десять легионеров. Главное, чтобы все имели право выходить на поле одновременно».