Барко хочет уйти из «Спартака» в декабре

17 октября 2025, 12:08

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко хочет вернуться в аргентинский «Индепендьенте» в декабре. Об этом сообщает портал Infierno Rojo.

Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации портала, Барко профинансировал строительство поля для клуба «Индепендьенте», за который играл с 2016 по 2018 год. Это может стать первым шагом к возвращению полузащитника в команду, которое может осуществиться в декабре.

Барко 26 лет, он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт». За красно-белых футболист провел 48 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 17 голов и 10 результативных передач. За «Индепендьенте» Барко выступал в 2016-2017гг.

Termez Zidan
Termez Zidan
18 октября в 06:07
Все интереснее и интереснее становится
64русс
64русс
18 октября в 03:56
цирк тоже надоедает..парень поржал годик..больше не смешно..поехал играть в футбол
Lobo77
Lobo77
18 октября в 02:22
Орел, че.
Пришел в клуб, сыграем меньше полста матчей. С61ил бабла на футбольное поле и на жизнь.
И поедет на этом футбольном поле ираить.
С. ка, как ковер купил домой после шабашки
derrik2000
derrik2000
17 октября в 23:41, ред.
Разочарование в Спартаке Барко и его желание - если это правда - уехать на родину, по моему мнению, результат БЕЗдействия и БЕЗзубости в профессиональном плане борова-колхозника.
Не умеет ВСТРАИВАТЬ игроков в состав, очень и очень приблизительно понимает, что такое тактика игры, совершенно не осведомлён об игроцких качествах того или иного игрока команды. в результате замены, им производимые по ходу матча, превращаются в анекдот, печальный анекдот, не может...
Да много ещё чего боров не может.
Однако и Барко - НЕ боец.
Мастеровитый атакующий футболист - да, но НЕ боец.
Я просто таки вижу, что в его действиях на поле после прихода Жерсона, присутствует большая личная обида: Как же так-то? ОН - звЯзда команды! А тут ещё одного, да к тому же БОЙЦА в состав ввели??? Да и очень предсказуем стал в играх.
particular
particular ответ Шуня771 (раскрыть)
17 октября в 22:31
Прикинул, - что, куда и как дует... Типа, маркер событий...
Сп62
Сп62
17 октября в 21:46
Есть два слова с одним корнем, но с разным смыслом. Это эффектность и эффективность. Игра Барко соответствует первому слову. Если ему изменить стиль игры (не рисунок) и больше уделять внимание на комбинационный стиль, ему бы не было цены. Возможно со сменой тренера изменилась бы и его игра и тогда об отъезде разговоры рзговоры утихли б. В настоящее время основное достоинство Барко это дриблинг ради дриблинга, при котором он зарабатывает массу фолов и ЖК для соперников. Реальной же остроты в атаке от него нет. Если уедет, большой потери для команды не будет. Это моё мнение.
shur
shur ответ Шуня771 (раскрыть)
17 октября в 18:45
...пускай скачет на одинадцатиметровом у себя на Родине!!!
Константин Белых
Константин Белых
17 октября в 16:55
Пусть контракт свой выкупает и катится на все 4 стороны. Задрали млять-15 лямов выкинули через год у них обстоятельства . А по факту - с приходом суперЖедсона места ему на поле нет. А лысый 56 не знает как их правильно расставить. Они только мешают друг другу. Центр это Умяров Мартинс Жедсон-а потом уже все остальные.
112910415
112910415
17 октября в 16:42
Это жизнь...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
17 октября в 15:55
кроме Бракамонте))
CCCP1922
CCCP1922 ответ Шуня771 (раскрыть)
17 октября в 15:06
Да я и не настаиваю. Пусть повезет и выберут лучшего!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 октября в 14:29
Не стабилен...изредка неплох...изредка вообще как будто его нет на поле....
В целом думаю Барко...Угальде...Жедсон удачные трансферы...
Удастся сохранить - хорошо...
Не удастся - ну и ладно...
Коль научились покупать....не велика потеря...
Шуня771
Шуня771 ответ CCCP1922 (раскрыть)
17 октября в 14:27
Приветствую!

Аленичев...

При всем уважении к нему и остальным "безработным", бывшим футболистам (заостряю внимание - не тренеров, а футболистов) имеющих лицензии, Спартаку нужен опытный тренер с прицелом на будущие, а значит из Европы....
Хотя этого может быть и скорее всего недостаточно, поскольку неизбежен конфликт "профи" и управленцев КБ, понимание футбола, некоторыми, оставляет желать лучшего...
Круг замкнутый, "на складе нужна полная ревизия, мыши столько крупы не едят...")))
Bad Listener
Bad Listener ответ Шуня771 (раскрыть)
17 октября в 14:21, ред.
Да уж не первая то ласточка. Мне тревожно стало когда Соболев в Зенит захотел и Джикия с агентом устроили скандалы. Не то чтобы это прям крутые игроки, но ребята с собственным мнением и характером. Дуарте и Чернов туда же. А в Спартаке остаются только те у кого хребта нет и кем управлять легко, а по совместительству таких обычно больше деньги интересуют чем дело. А такие всегда будут посредственностями. А бардаку нашему уже лет 25 где то. Но может быть если сменят тренера пораньше то Барко и передумает и повременит с переездом. Вот только из-за кривого футбола Станковича аргентинцу даже не дали особо раскрыться и показать свой уровень. Это мы с вами в футболе разбираемся и видим что игрок топовый для РПЛ, а у руководителей безграмотных из Лукойла не было и шанса это рассмотреть и осознать его ценность.
CCCP1922
CCCP1922
17 октября в 14:19
Потеря Барко не будет критична для Спартака, но... Состояние неопределённости, вот как называется то, в чём сейчас находятся красно-белые. В первую очередь нужно решить вопрос с тренером. Станкович, пока отбывал дисквалификацию, снова начал много болтать и наговорил лишнего. Он сам выбрал свою судьбу. Где искать тренера? А что его искать — вон Аленичев околачивается, ждёт когда позовут. Не стоит долго думать, Дмитрий, видимо, уже и вещи собрал? Он готов...
lotsman
lotsman
17 октября в 14:16
Барко намерен вернуться на родину в клуб Атлетико Индепендьенте, где уже выступал ранее. Он рассчитывал на этот переход еще летом, однако тогда Спартак не смог договориться с аргентинским клубом об условиях трансфера, поэтому Барко надеется, что в декабре переговоры пройдут успешнее. Если Барко настроен уйти, то держать его не надо. Иначе играть станет хуже.
Шуня771
Шуня771
17 октября в 14:05, ред.
Понял, что первым местом не пахнет и решил ловить жар птицу дома.

Желание Барко это стопроцентное следствие спартаковского бардака!

Клоунада серба, бездействие селекционной работы, сомнительные люди в управлении КБ, всё это рано или поздно должно было сказаться на настроении хороших игроков и принятия ими решений идущих вразрез с желаниями клуба....

Барко это первая ласточка...
Брулин
Брулин
17 октября в 13:54
Барко обычный наемник. Что с него взять ?
STVA 1
STVA 1
17 октября в 13:48
Не приживаются арги в России!Холодно наверное)))
A.S.A
A.S.A
17 октября в 13:48
Я думал он на повышение собрался, а его просто на Родину потянуло?! Если чесно, хотел бы глянуть на него в каком нибудь европейском клубе, думаю ему отлично бы подошла ЛаЛига, думаю в условной Севильи заиграл бы на ура!
aastik
aastik
17 октября в 13:22
Игрок уровня Ерохина, даже для Аргентины слабоват.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 октября в 13:18
Приподнялся слегка на народном мазуте, можно и домой...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
17 октября в 12:36
Насильно мил не будешь....всего доброго ....
Bad Listener
Bad Listener
17 октября в 12:31, ред.
Кто бы чего не говорил, а когда в центре полузащиты Спартака нет Барко Спартак выглядит так как будто играет вообще без атаки, просто беззубая импотенция. Итак то всё печально, но если Барко уйдёт то всё будет совсем плохо. Кстати я помню когда парняга пришёл он ромбик целовал, а теперь хочет уйти. Похоже что разум и характер имеется и терпеть тот треш который устраивает тренер и руководство и тонуть вместе с командой Барко не готов. Как бы команда ему не нравилась себя он любит больше что тоже признак разумного зрелого человека. Жаль что так загибаются хорошие футболисты в Спартаке при самодурах тренерах и руководителях. И Барко у Станковича слишком низко вынужден играть постоянно и тащить мячи вперёд, вместо того чтобы заниматься созиданием в атаке что у него лучше получается.
Barsuk_10
Barsuk_10
17 октября в 12:26
Игрок под тики-таку, причём под самую убогую её версию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
17 октября в 12:22
А в КБ таких шансов нет даже теоретически. Но главное, он слабоват для сб. Аргентины.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
17 октября в 12:20
Напрасно надежды Барко, что в аргентинской лиге он засияет как никогда, и Скалони вызовет его в сборную на участие ЧМ 2026
g2za9k5en65f
g2za9k5en65f
17 октября в 12:19
Понял, что ловить в "великой и народной" нечего.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
17 октября в 12:14, ред.
На фоне наших - бриллиант, но наши на поле - инвалиды.
На фоне аргентинских собратьев, которые в Европе Барко далеко не бриллиант... и даже не страз.
25процентный клоун
25процентный клоун
17 октября в 12:13
Это будет лучшим событием для Спартака
