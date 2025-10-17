Барко хочет уйти из «Спартака» в декабре

1760692130

17 октября 2025, 12:08

Полузащитник московского «Спартака» хочет вернуться в аргентинский «Индепендьенте» в декабре. Об этом сообщает портал Infierno Rojo.

Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По информации портала, Барко профинансировал строительство поля для клуба «Индепендьенте», за который играл с 2016 по 2018 год. Это может стать первым шагом к возвращению полузащитника в команду, которое может осуществиться в декабре.

Барко 26 лет, он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт». За красно-белых футболист провел 48 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 17 голов и 10 результативных передач. За «Индепендьенте» Барко выступал в 2016-2017гг.