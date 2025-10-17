Барко хочет уйти из «Спартака» в декабре

Полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко хочет вернуться в аргентинский «Индепендьенте» в декабре. Об этом сообщает портал Infierno Rojo.
Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
По информации портала, Барко профинансировал строительство поля для клуба «Индепендьенте», за который играл с 2016 по 2018 год. Это может стать первым шагом к возвращению полузащитника в команду, которое может осуществиться в декабре.
Барко 26 лет, он перешел в «Спартак» летом 2024 года из «Ривер Плейт». За красно-белых футболист провел 48 матчей в различных турнирах, записав на свой счет 17 голов и 10 результативных передач. За «Индепендьенте» Барко выступал в 2016-2017гг.
Желание Барко это стопроцентное следствие спартаковского бардака!
Клоунада серба, бездействие селекционной работы, сомнительные люди в управлении КБ, всё это рано или поздно должно было сказаться на настроении хороших игроков и принятия ими решений идущих вразрез с желаниями клуба....
Барко это первая ласточка...
Аленичев...
При всем уважении к нему и остальным "безработным", бывшим футболистам (заостряю внимание - не тренеров, а футболистов) имеющих лицензии, Спартаку нужен опытный тренер с прицелом на будущие, а значит из Европы....
Хотя этого может быть и скорее всего недостаточно, поскольку неизбежен конфликт "профи" и управленцев КБ, понимание футбола, некоторыми, оставляет желать лучшего...
Круг замкнутый, "на складе нужна полная ревизия, мыши столько крупы не едят...")))
