ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Наций 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2019/2020
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2020
Колумбия. Примера А 2020
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Премьер-Лига U21 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-10-13
2020-09-03
2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
2020-09-07
2020-09-08
2020-10-10
2020-10-11
2020-10-13
2020-10-14
2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
2020-11-16
2020-11-17
2020-11-18
Украина - Испания
Азербайджан - Кипр
Латвия - Мальта
Германия - Швейцария
Черногория - Люксембург
Фарерские острова - Андорра
Лихтенштейн - Сан-Марино

Текстовая онлайн трансляция матча Украина против Испания

Ставки на футбольные матчи
BetCity
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    Цыганков Виктор
    ассистент Ярмоленко Андрей     		1:0 76’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Себальос Даниэль Мерино Микель
    58’ Торрес Ферран Фати Анссумане
    58’ Ойарсабаль Микель Родриго
    Коваленко Виктор Сидорчук Сергей 60’
    Цыганков Виктор Зубков Александр 65’
    73’ Ольмо Даниэль Каналес Серхио
    Статистика
    		 2 Удары по воротам 20
    		1 Удары в створ 7
    		9 Фолы 5
    		3 Угловые 8
    		3 Офсайды 1
    		28% Владение мячом 72%
    		7 Cэйвы 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    14 октября в 22:11
    Вы думаете, будь это поединок евро или чм, испанцы вдруг сыграли бы лучше??
    Я очень сомневаюсь в этом. Все ТОП сборные, кроме Англии, были мотивированы в матчах с Украиной и явно не желали проигрывать, но так уж вышло.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    14 октября в 20:31
    Обычный матч ТОП-клуба, в котором один основной, Рамос, и европейского середняка. Последнему повезло - забили один мяч, испанцам - не повезло в связи с отсутствием основных футболистов. Ничего удивительного, такое может случиться с любой командой. Этот матч для наших соседей из тех, в которых они выложились полностью, но игра - их предел, выше головы они уже не прыгнут. Пиренейцы в случае необходимости, в чём я нисколько не сомневаюсь, в отборочных матчах ЧЕ и ЧМ и непосредственно на этих турнирах прибавят ровно настолько, насколько нужно для победы.
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
    14 октября в 15:02
    Португалия, Испания, Англия...победы над подобными дорогого стоят, но есть одно НО. Эти победы добыты то в непонятной лиги наций или в отборочном турнире, согласись, обыграть такие сборные на ЧЕ или ЧМ это уже другой уровень. Есть короч к чему стремиться и не задирать нос ))
    Evgeny Moreman
    Evgeny Moreman
    14 октября в 14:17
    Шева рулит ✌✌✌
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Рыжая Борода (раскрыть)
    14 октября в 12:32, ред.
    А обыграть действующего чемпиона Европы, а заодно и победителя Лиги Нации это менее весомое достижение? Может у португал не самый крутой по потенциалу состав в Европе(у Франции точно круче), но они чемпионы и победа над ними ценнее, чем над испанцами, которые тоже имхо.
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ DEIVID (раскрыть)
    14 октября в 12:28
    Своей игрой она хороша. Вне зависимости от того, кто там сегодня играл, было видно что Украине противостоит ТОП сборная, а не какой-то середнячёк.
    Raamtvall
    Raamtvall
    14 октября в 10:39
    В отличие от брёвен, которые тогда весь матч тряслись, имея ручного судейку, украинцы спокойно сделали результат одной выверенной контратакой.
    New_R
    New_R
    14 октября в 10:35
    Спасибо телеканалу МАТЧ за прямую трансляцию. Жаль, что канал ФУТБОЛ UA жмотится показывать и транслировать свой контент в Россию. Видимо не повзрослели еще... Ладно..... Отличная игра, море эмоций, спасибо Шеве и команде!
    dimagas2
    dimagas2 ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
    14 октября в 10:35
    Пр некоторых раскладах можно даже проиграть.
    galem72
    galem72
    14 октября в 10:23
    Соседей с победой! Испанцы, конечно, играли очень вальяжно, но Украина хорошо восстановилась после товарки с французами. Удачи им!
    feris1
    feris1
    14 октября в 09:45, ред.
    Нежданчик однако.
    Groove000
    Groove000
    14 октября в 07:57
    Поздравляю, братья!
    Знатог
    Знатог
    14 октября в 07:36
    Молодцы хлопци. Конечно повезло. Испанцы конечно недооценили.
    avici_liverpool
    avici_liverpool
    14 октября в 07:16
    с победой, братья украинцы!
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    14 октября в 07:15, ред.
    Смотрел матч и думал:"А мы то, Россия, так уже не можем? Наш удел Сан-Марино, ОАЭ и Монголии?" Интересно, а наш "гт" смотрел этот матч или ему некогда? "Гениальные" идеи и мысли не дают покоя, видимо.
    Украинцы вчера 👏👏👏!!!
    Рыжая Борода
    Рыжая Борода
    14 октября в 06:28
    По уровню турнира и рейтингу соперника, для Украины эта самая весомая победа в истории.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    14 октября в 06:18
    И снова Цыганков забил единственный мяч за Украину в ворота топ-сборной! Талантище, конечно... Ла Фурия Роха проиграла впервые за Бог знает сколько матчей! Результат не сенсационный стоит признать, но весь неожиданный.
    НАВСЕГДА
    НАВСЕГДА
    14 октября в 05:01
    Молодцы Украинцы!
    112910415
    112910415
    14 октября в 04:56
    германские прошлись катком сами по себе
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    14 октября в 02:43
    Украине вполне достаточно победить горцев и занять 3 место в группе, миннимум.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    14 октября в 02:21
    Испанцы - молодцы. Крупно не проиграли, в равной борьбе.
    амурец
    амурец
    14 октября в 02:02
    неожиданно
    milan-f
    milan-f
    14 октября в 01:24
      milan-f
      milan-f ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      14 октября в 01:20
      Поздравляю:)
      DEIVID
      DEIVID ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
      14 октября в 00:58, ред.
      Чем она хороша? Тем что вместо Инъесты, Хави играют средние Каналес и Мерино, которые кроме Бетиса на... никому ненужны. Или в атаке вместо топового Вильи играет бездарь Родриго.
      Шишанутый
      Шишанутый
      14 октября в 00:55
      Вот это Испания опростоволосилась!! Проиграть резерву Украины это конечно надо умудрится даже немцы так не оплошали хотя их сборная последние годы регулярно теряет очки с кем попало. Позор Испании!
      Kostya P.
      Kostya P. ответ Ген Геныч (раскрыть)
      14 октября в 00:41
      Стесняюсь спросить , а как вам понравилась игра сб. России с теми же испанцами на ЧМ , который они ( испанцы ) откровенно провалили. Писали ли вы тогда что- то типа " Зачем нужны такие победы ? " или "Кроме гола с нелепого пенальти и вспомнить нечего." Или может просто радовались победе над одним из лидеров мирового футбола , не важно каким путем эта победа была добыта ?
      свинина
      свинина ответ Ген Геныч (раскрыть)
      14 октября в 00:34
      Да не мочи так!
      vastudio
      vastudio
      14 октября в 00:30, ред.
      Зачем столько восклицательных знаков?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Клава сломается раньше времени, да и соседи все спят!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)))))))))
      Том Хеннинг Эвребе
      Том Хеннинг Эвребе
      14 октября в 00:24
      Испанцев триггернуло наверняка.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100