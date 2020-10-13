В 1 Де Хеа Давид Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 89

З 22 Навас Хесус Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 87 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 89

З 15 Рамос Серхио Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 75 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 89

З 3 Регилон Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 89

З 4 Торрес Пау Фолов заработано: 2 Выносы: 3 Пасы: 117 Точность пасов: 107 Минут сыграно: 89

П 10 Каналес Серхио Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 73

П 6 Мерино Микель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 45

П 16 Родри Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 74 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 89

Н 19 Родриго Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 58

Н 11 Траоре Адама Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 4 Пасы: 34 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 89

Н 17 Фати Анссумане Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 25 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 58

Запасные игроки

В 13 Аррисабалага Кепа

В 23 Симон Унаи

З 14 Гайя Хосе Луис

З 12 Гарсия Эрик

З 20 Роберто Серхи

П 5 Бускетс Серхио

П 2 Кампанья Хосе

П 7 Ольмо Даниэль Ударов всего: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 16

П 8 Себальос Даниэль Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 44

Н 21 Ойарсабаль Микель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 31