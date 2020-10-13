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1 : 0
завершен
13 октября 2020, 21:45
вторник
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Стадион НСК Олимпийский
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Цыганков Виктор
ассистент Ярмоленко Андрей
|1:0
|76’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Себальос Даниэль
|Мерино Микель
|58’
|Торрес Ферран
|Фати Анссумане
|58’
|Ойарсабаль Микель
|Родриго
|Коваленко Виктор
|Сидорчук Сергей
|60’
|Цыганков Виктор
|Зубков Александр
|65’
|73’
|Ольмо Даниэль
|Каналес Серхио
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|2
|Удары по воротам
|20
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|1
|Удары в створ
|7
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|9
|Фолы
|5
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|3
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|1
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|28%
|Владение мячом
|72%
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|7
|Cэйвы
|0
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Я очень сомневаюсь в этом. Все ТОП сборные, кроме Англии, были мотивированы в матчах с Украиной и явно не желали проигрывать, но так уж вышло.
Я очень сомневаюсь в этом. Все ТОП сборные, кроме Англии, были мотивированы в матчах с Украиной и явно не желали проигрывать, но так уж вышло.
Украинцы вчера 👏👏👏!!!
Украинцы вчера 👏👏👏!!!
Игра ужасная, победа случайная, но какая уж есть. Победа. Надеюсь, к че Шева сможет создать норм команду, если ковид не будет мешать. Всем добра, кроме бонапарта и князя лол
Игра ужасная, победа случайная, но какая уж есть. Победа. Надеюсь, к че Шева сможет создать норм команду, если ковид не будет мешать. Всем добра, кроме бонапарта и князя лол