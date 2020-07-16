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Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив против ЦСКА

Локомотив Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) 2:1 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)
2 : 1
завершен
16 июля 2020, 20:30
четверг
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Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 29 тур
Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 2527
Телетрансляция: Матч ТВ.
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    Голы
    Миранчук Алексей 1:0(П) 32’
    71’ 1:1 Влашич Никола
    Миранчук Алексей 2:1(П) 90+2’
    Наказания
    Магкеев Станислав 21’
    34’ Акинфеев Игорь
    Чорлука Ведран 38’
    Фарфан Джефферсон 75’
    Игнатьев Владислав 90’
    90+2’ Набабкин Кирилл
    90+6’ Магнуссон Хордур
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Жемалетдинов Рифат Эдер 46’
    56’ Шкурин Илья Дзагоев Алан
    Фарфан Джефферсон Мариу Жоау 68’
    Миранчук Антон Магкеев Станислав 88’
    Кверквелия Соломон Миранчук Алексей 90+4’
    90+5’ Бистрович Кристиян Марадишвили Константин
    90+5’ Бийол Яка Чалов Фёдор
    Статистика
    		 13 Удары по воротам 16
    		3 Удары в створ 2
    		7 Фолы 17
    		2 Угловые 6
    		1 Офсайды 5
    		47% Владение мячом 53%
    		4 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    sashasokol
    sashasokol ответ pachkevi4 (раскрыть)
    17 июля в 22:12, ред.
    Победу Локо заслужили его игроки, так как они играли в этом матче лучше. По поводу того, что Зенит чемпион, то спорить не буду. Они в это году в РПЛ лучшие, хотя в играх с Локо имеют отрицательный результат. А сам я, кроме Локо, болею ещё за Диномо Минск.
    Pashok00786
    Pashok00786
    17 июля в 14:28
    Интересная статистика 19/20 здесь оставлю(цифры не врут видно кого судейки тянут)

    Зенит

    Вторые желтые карточки 2
    Красные карточки 0
    Пенальти (назначенные / забитые) 11 / 10
    Пенальти (соперникхназначенные / забитые) 4 / 3

    При этом
    Удары по воротам 477
    Удары по воротам (соперник) 360
    Удары в створ 166
    Удары в створ (соперник) 97
    Точность ударов 34.8%
    Точность ударов (соперник) 26.9%


    Лококо

    Вторые желтые карточки 3
    Красные карточки 1
    Пенальти (назначенные / забитые) 11 / 8
    Пенальти (соперникхназначенные / забитые) 6 / 5

    При этом
    Удары по воротам 447
    Удары по воротам (соперник) 372
    Удары в створ 124
    Удары в створ (соперник) 121
    Точность ударов 27.7%
    Точность ударов (соперник) 32.5%


    Крас

    Вторые желтые карточки 3
    Красные карточки 2
    Пенальти (назначенные / забитые) 8 / 4
    Пенальти (соперникхназначенные / забитые) 6 / 4

    При этом

    Удары по воротам 462
    Удары по воротам (соперник) 326
    Удары в створ 148
    Удары в створ (соперник) 105
    Точность ударов 32%
    Точность ударов (соперник) 32.2%
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Сп62 (раскрыть)
    17 июля в 14:25
    Ну деда вы в приёме врача. Как лесник Зубов.Все чётко описали.
    Что где когда произошёл косяки Наб.
    XL-965
    XL-965
    17 июля в 14:24
    С победой Локомотив. Оставили без медалей и ЛЧ главного и принципиального соперника. Локомотив по игре был сильнее и по моментам.
    pachkevi4
    pachkevi4 ответ sashasokol (раскрыть)
    17 июля в 12:56
    вашу победу заслужил Набабкин.А сильнейший Зенит.Хотя лично я болею за Шахтер Солигорск.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    17 июля в 12:10
    Кто что заслужил...
    Сп62
    Сп62 ответ спартак 1987 (раскрыть)
    17 июля в 10:21
    Набабкина толкнули в спину. Если судью резко толкнуть в спину, посмотрите, куда разлетятся его руки и свисток.
    Roger Young
    Roger Young
    17 июля в 09:38, ред.
    Ну надо же! Локомотив выиграл, когда все конкуренты потеряли очки и забил с помощью пенальти на последней минуте!!
    Кто бы мог подумать!

    Pashok00786
    Pashok00786
    17 июля в 07:25
    как всегда судейки вытянули бегемота локо в ЛЧ ..напомните мне сколько пеналек подарили лококо после перерыва?
    нечитайло
    нечитайло
    17 июля в 07:24
    Два пендаля, фортуна
    sashasokol
    sashasokol ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
    17 июля в 06:18
    С более чем заслуженной))) Локо был сильнее и было понятно, что ЦСКА он дожмет. К слову, может у тебя есть вопросы по назначенным пенальти?
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 июля в 06:14
    как всегда забивать некому от того и результат)))) всё честно
    112910415
    112910415
    17 июля в 05:12
    грустный матч, характерный для нынешней РПЛ ...
    результат по - своему логичен
    Gahi
    Gahi
    17 июля в 03:57
    Когда в команде диверсанты ты хоть лопни толку будет меньше, и это в команде вооружённых сил в тылу своей штрафной. Как можно так без ответственно вести себя опытному офицеру и развести команду НА БАБКИ.
    di byadjo
    di byadjo
    17 июля в 03:28
    Коням место ЛЕ если не опозорятсяи там.
    спартак 1987
    спартак 1987 ответ Serg_Diamond (раскрыть)
    17 июля в 01:29
    по мне Дзагоев сегодня не плохо сыграл и вешать бутсы на гвоздь Алану ещё рано. после победы в дерби армейцам просто попёрло ( да и оренбург есть оренбург) и в лиге чемпионов вам делать просто нечего пока не уберёте всех этих Обляковых, Бийолов, Дивеевых с Набабкиным...Марадишвили играет очень жёстко и на ораньжевую карточку сегодня наиграл, а судья не показал ему и жёлтой. если рефери начнут закрывать глаза на его грубую игру парень в скоре начнёт получать красные карточки как когда-то Головин. в атаке вам не хватает обезьянки с африки, пластичного игрока, умеющего обыграть один в один не на скорости. ну и шведского психа конечно не хватает в опорной зоне. если включить скорости командные защита цска сразу превращается в проходной двор, поэтому и в лиге европы выйти из группы будет за счастье без серьёзного уселения состава коней...пора уже эти глупости выкинуть из наших голов про то, что лига европы не нужна, цель только лч!!! да у нас сейчас нет ниодной команды уровня 1/8 лиги чемпионов, а вот в лиге европы есть шансы побадаться если будем относится к этому турниру как болгары или например венгры. пора уже закончить это высокомерие от болельщиков и футболистов к лиге европы, это тот уровень где наши клубы конкурентно способны
    спартак 1987
    спартак 1987 ответ Некакойшенко (раскрыть)
    17 июля в 01:07
    Чалов в пасивном офсайде был, по большому счёту голы Жиго и Влашича нужно засчитывать...просто в одном случае начинается доскональный просмотр момента и взятие ворот отменяют, а в другом просто не смотрят😁 правда в моменте гола Понсе ахмату снова прочертили линию и она показала, что Жиго и не был в том пассивном офсайде🤷‍♂️ как они принимают решения в моментах на тоненького остаётся загадкой. Семёнов катается на мяче и останавливант его рукой на глазах у Сухого? играйте! Набабкин случайно ладонью тронул мяч выпрыгивая - пенальти!!!🤷‍♂️
    Comentarios
    Comentarios
    17 июля в 00:56
    Хреново..
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ cska59 (раскрыть)
    17 июля в 00:43
    Едет уже Гаич к вам,но где ваш с Белоруссии футболист? Что то невидно его
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    17 июля в 00:40
    Вообще ведь Локомотив никакой игры не показал. 2 гола ЦСКА привез себе сам. Миранчук научился разбегаться перед пенальти с короткой задержкой и лихо исполняет эту фишку, а других то талантов у него и не наблюдается. Вряд ли в условном Милане, куда типа его сватают, ему доверят бить пенальти...
    По игре ЦСКА сплошное разочарование от игры Дзагоева - пора уже этому вечно подающем надежды перспективному ветерану вешать бутсы на гвоздь! Чалов похоже не может найти свое место на поле, а Обляков постоянно теряет позицию из-за чего весь центр поля остается на одного юного Марадишвили, к которому силу его возраста претензий особых нет - есть претензии к тем, кто допустил это.
    dino-hsv
    dino-hsv
    17 июля в 00:38
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      17 июля в 00:36
      Короче...
      В ЛЧ идёт Локо...(скорей всего без Миранчука и его пенальти)....
      А ЦСКА с классным Влашичем и купленным Гаичем - мимо....

      .....как всегда....всё по РПЛьному....))
      Serg_Diamond
      Serg_Diamond ответ particular (раскрыть)
      17 июля в 00:34
      Добавить можно только одно - концовка бездарно загублена.
      Некакойшенко
      Некакойшенко
      17 июля в 00:22
      Если честно не совсем понимаю некоторых болел цска возмущающихся предвзятым судейством.Первый пеналь в их ворота был сто процентным как и его исполнение.Ответный мяч Цска будь на его месте Спартак отменили бы наверняка.Не знаю игрока, что находился в пассивном положении вне игры, но мяч засчитан, в то время как у Жиго были даже менее однозначные моменты, а мячи засчитаны не были, что в матче с Арсеналом, что с Уфой, что с Ахматом.Далее по второму пенальти армейцам надо смотреть матч Спартака с Тулой и не надо удивляться судейским решениям.Весь ответ там.Если за такое пенали дают, то Набабкин вообще баба яга с клюшкой и в футболе ему делать не чего , хотя осень покажет, что стоит наше судейство реально.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse ответ Sunny. (комментарий удален) (раскрыть)
      17 июля в 00:19
      РПЛ.....
      Судьи рулят...)))
      У Спартака 5 голов не засчитывают....
      Локомотиву - 5 пенальти дают бить за 3 недели....
      moreman663
      moreman663
      17 июля в 00:05
      Болелы ЦСКА всегда были адекватны, вижу,что так и есть сейчас! Батя, а он более 60 лет болеет за Динамо, всегда с уважением говорит о ЦСКА и особенно о болельщиках! Я с ЛОКО с 2000 года, расстраиваюсь очень, когда проигрываем НО, никогда не опускался до оскорблений брата - болельщика! Так и должно быть! Всем удачи и интересной игры Ваших КЛУБОВ!!!
      cska59
      cska59 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
      16 июля в 23:59
      Что,уже опять не едет?Днем вроде на мази все было .
      cska59
      cska59
      16 июля в 23:56
      У легенды контракт истекает через полмесяца,надеюсь не продлят.
      морозз
      морозз ответ Альфи (раскрыть)
      16 июля в 23:56
      Дорогая Спартак в красно белом, ну и находится в огромном дупле!
      морозз
      морозз ответ Юрниекс (раскрыть)
      16 июля в 23:52
      Поздравляю с ЛЕ, до ЛЧ вы ещё не созрели!
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