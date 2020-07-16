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2 : 1
завершен
16 июля 2020, 20:30
четверг
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Стадион РЖД Арена (Москва), зрителей: 2527
Телетрансляция: Матч ТВ.
|Миранчук Алексей
|1:0(П)
|32’
|71’
|1:1
|Влашич Никола
|Миранчук Алексей
|2:1(П)
|90+2’
|Магкеев Станислав
|21’
|34’
|Акинфеев Игорь
|Чорлука Ведран
|38’
|Фарфан Джефферсон
|75’
|Игнатьев Владислав
|90’
|90+2’
|Набабкин Кирилл
|90+6’
|Магнуссон Хордур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жемалетдинов Рифат
|Эдер
|46’
|56’
|Шкурин Илья
|Дзагоев Алан
|Фарфан Джефферсон
|Мариу Жоау
|68’
|Миранчук Антон
|Магкеев Станислав
|88’
|Кверквелия Соломон
|Миранчук Алексей
|90+4’
|90+5’
|Бистрович Кристиян
|Марадишвили Константин
|90+5’
|Бийол Яка
|Чалов Фёдор
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|13
|Удары по воротам
|16
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|3
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|17
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|2
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|5
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|4
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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Дело катилось к ничьей, но тут в дело вмешалась рука Бога... ой, Набабкина. Зачем он её вверх вытягивал? И судьи не сразу заметили. Но справедливость восторжествовала. Оба пенальти по делу и глупо спорить.
Локо с попаданием в ЛЧ!
Дело катилось к ничьей, но тут в дело вмешалась рука Бога... ой, Набабкина. Зачем он её вверх вытягивал? И судьи не сразу заметили. Но справедливость восторжествовала. Оба пенальти по делу и глупо спорить.
Локо с попаданием в ЛЧ!