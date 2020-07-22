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1 : 2
завершен
22 июля 2020, 19:00
среда
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Стадион Ак Барс Арена (Казань)
|40’
|0:1(П)
|Бакаев Зелимхан
|Игнатьев Иван
|1:1
|44’
|71’
|1:2(П)
|Ларссон Джордан
|Самошников Илья
|4’
|33’
|Понсе Эсекель
|Старфельт Карл
|38’
|Коновалов Игорь
|63’
|Уремович Филип
|70’
|74’
|Рассказов Николай
|82’
|Джикия Георгий
|Кварацхелия Хвича
|90’
|90+2’
|Соболев Александр
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Давиташвили Зурико
|Йевтич Дарко
|64’
|Марков Евгений
|Игнатьев Иван
|64’
|Подберёзкин Вячеслав
|Бакаев Солтмурад
|64’
|77’
|Соболев Александр
|Бакаев Зелимхан
|87’
|Ещенко Андрей
|Рассказов Николай
|87’
|Умяров Наиль
|Ларссон Джордан
|90+5’
|Голосов Илья
|Айртон
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|5
|Удары по воротам
|8
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|4
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|5
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|0
|Офсайды
|1
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|48%
|Владение мячом
|52%
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|2
|Cэйвы
|3
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|5
|Предупреждения
|4
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Посмотрел обзор, у Рубина 5-6 100% голевых момента, у спартака 2 пенальти имени слёз Лёни Федуна.
Посмотрел обзор, у Рубина 5-6 100% голевых момента, у спартака 2 пенальти имени слёз Лёни Федуна.
Не за великую Народную Команду,
Которой не избавиться никак
От тени бывшего футбольного гиганта
Как хорошо, что "дутый" чемпион,
Так далеко от мерзости столичной.
От той, где стон стоит со всех сторон
Обиженных утратою величья
Вы говорите кубки не для нас?
Медали принимаем мы покорно?
Идите вон, нам весело без вас,
Нам зависть ваша стала нормой.! (С) ЛБЗ
А так..с победой, эмм..убедительной.
Не за великую Народную Команду,
Которой не избавиться никак
От тени бывшего футбольного гиганта
Как хорошо, что "дутый" чемпион,
Так далеко от мерзости столичной.
От той, где стон стоит со всех сторон
Обиженных утратою величья
Вы говорите кубки не для нас?
Медали принимаем мы покорно?
Идите вон, нам весело без вас,
Нам зависть ваша стала нормой.! (С) ЛБЗ
А так..с победой, эмм..убедительной.
Весь спартак - 35 голов
Что бы обогнать атаку Зенита спартаку пришлось наныть два пенальти)))
Весь спартак - 35 голов
Что бы обогнать атаку Зенита спартаку пришлось наныть два пенальти)))