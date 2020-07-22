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Рубин - Спартак
Ростов - Зенит
Краснодар - Ахмат
ЦСКА - Тамбов
Динамо - Оренбург
Крылья Советов - Сочи
Уфа - Арсенал
Урал - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Спартак

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    Голы
    40’ 0:1(П) Бакаев Зелимхан
    Игнатьев Иван 1:1 44’
    71’ 1:2(П) Ларссон Джордан
    Наказания
    Самошников Илья 4’
    33’ Понсе Эсекель
    Старфельт Карл 38’
    Коновалов Игорь 63’
    Уремович Филип 70’
    74’ Рассказов Николай
    82’ Джикия Георгий
    Кварацхелия Хвича 90’
    90+2’ Соболев Александр
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Давиташвили Зурико Йевтич Дарко 64’
    Марков Евгений Игнатьев Иван 64’
    Подберёзкин Вячеслав Бакаев Солтмурад 64’
    77’ Соболев Александр Бакаев Зелимхан
    87’ Ещенко Андрей Рассказов Николай
    87’ Умяров Наиль Ларссон Джордан
    90+5’ Голосов Илья Айртон
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 8
    		4 Удары в створ 4
    		13 Фолы 14
    		5 Угловые 5
    		0 Офсайды 1
    		48% Владение мячом 52%
    		2 Cэйвы 3
    		5 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    23 июля в 21:10
    Гинер не так прост. Но судя по всему Жиго сам хочет уйти. Это правда? Если Спартак и ЦСКА имеют сторонников и поклонников реально по всей стране, то "поклонники" Зенита. появившиеся у него по всей стране после прихода Газпрома , так же быстро и разбегутся , как и пришли. Образование массы поклонников - это длительный, даже исторический процесс. А поскольку у Зенита как таковой истории нет, то вся их популярность виртуальна. Хотя в Питере есть давние и новые поклонники этой команда, но по стране не так. Таким образом , основа троллинга Спатака это все же элемент зависти к популярности этого клуба.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 июля в 20:36
    Так я и говорю. Спартак напоминает сейчас постаревшего Тайсона в его последних боях.Проигрывал многим но интерес и спрос на шоу с его участием есть и сейчас. Бренд есть бренд. Хоть бомжи и орут о брамонтановых 90-х но тогда русский состав без ниггеров за 60 миллионов давал бой Реалам и Интерам. Бомжей не было слышно вообще. А сейчас.. Превратили чемпионат в клоунаду от которой никому кроме питерских радости нет. Хорошо что новый чемп через 2 недели. Удачи вам в ЛЕ и главное не отдавайте Влашича за копейки-без него тяжело вам будет.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    23 июля в 20:17
    А я считаю, что Спартак самый популярный клуб в России во многом из-за успехов в 90-е годы, когда жизнь людей была настолько беспросветной, что игра Спартака Романцева была светлым пятном в этой жизни. Все это было закреплено многочисленными победами в ЧР, а дальше с приходом бизнеса (Первак, Червиченко, Федун) игра померкла, но любовь и интерес быстро не проходят. Соглашусь , что интерес может быть обусловлен не только позитивом, но и негативом (чехарда тренеров, большой бестрофейный период и др). Возможно большое число поклонников Спартака стало предметом зависти питерских, армейских и др. болельщиков, что и вызвало тапкой массовый троллинг. Ничего страшного в этом нет. Тем более, что СМИ подогревает такой процесс. Почитай анализ ошибок судей против Спартака ( их 5) и за Спартак (их 8) и жди новый поток.
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    23 июля в 19:31
    Но зато равнодушия нет-это главное. Динамо Москва к примеру или Локо особо людям не интересны. Потому что не дают шоу которое хотят видеть зрители. Спартак же хороши ли плохо дает пищу для критики смеха восторгов вываливания в грязи-главное равнодушных к нему нет. И за это мы за него болеем.
    112910415
    112910415
    23 июля в 19:17
    на мажорной ноте
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
    23 июля в 18:35
    Просто популярность разной бывает. Ты не находишь.? Кто то злорадствует, кто то соболезнует, вот и набралось много.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ spilo (раскрыть)
    23 июля в 18:33, ред.
    Гражданин . Ты ошибаешься, я не волнуюсь я радуюсь. Как говорят в Одессе : Пустячок,а все таки приятно. 16 летний цикл в разгаре = это название нового сериала. Как тебе?
    Конфедерат
    Конфедерат
    23 июля в 16:11
      galem72
      galem72
      23 июля в 11:22
        амурец
        амурец ответ SpaM-SARW (раскрыть)
        23 июля в 06:54
        а ты хоть понял, что ответил?
        SpaM-SARW
        SpaM-SARW ответ амурец (раскрыть)
        23 июля в 06:06
        Сам понял что написал?
        Верг
        Верг
        23 июля в 00:59
        Так к слову у рубина отменили 200 процентный пеналь в концовке, в принципе арбитры угорали и здесь
        Расул Манаев
        Расул Манаев
        23 июля в 00:48
        В ворота газпрема эти пенальти не поставили бы точно. А что, госгазкоманда, так сказать имидж власть имущих...
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ амурец (раскрыть)
        23 июля в 00:47
        А чего возмущаться то все 3 пенальти были 100%.И если уж говорить о пенальти,то и в ворота Спартака могли поставить во втором тайме,не знаю смотрели ли ВАР в том эпизоде,где Максименко нарушил или нет правила,но касание было ,маленькое ,но все же было и по идее это должно было быть пенальти и 2-2.Я игру не смотрел,только обзор,так что сужу только по тому,что увидел!!!!!!!!!!!!!!!!Да и какая теперь разница то-пусть хоть тут Спартаку 10 пенальти дали бы ,от этого ничего не изменилось!!!!!!!!Главный матч в кубке,судьи сделали ,а сейчас как бы,давай по честному))))))!!!!!!!!!!!Кашшаи своими выводами уже поднял на смех всех любителей футбола(ну кроме Питера,там Орлов с Боярским свое шапито держат)!!!!!!!!)))))))))Так что поздно пить боржоми,когда почки отказали!!!!!!!!!!!!
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        23 июля в 00:40, ред.
        ))))))))))))!!!!!Тоже глянул обзор!!!!!!!!!У Рубина 1 момент за всю игру реальный был,что бы забить,когда спас Максименко,в тоже время,как Спартак в первом тайме имел (помимо пенальти) 2 момента железных,что бы забить!!!!!!!!!!Рубин же ничего не создал вообще,да и весь 2-й тайм былhttps://news.6/Vidy_sporta/Futbol/Russia/premier_league/spbvideo_NI1217117_clip_Rubin___Spartak___12_Goly_i_luchshije_momenty унылое г...о со стороны обеих команд!!!!!!!!
        амурец
        амурец
        23 июля в 00:19
        Чего то не слышно возмущений спартачей по поводу победы за счёт пенальти
        oleg3k
        oleg3k ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
        22 июля в 23:52
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
          22 июля в 23:46
          Ну что, спартачи, где ваша петиция на предвзятое судейство в этом матче
          ANATOLY KANDAUROV
          ANATOLY KANDAUROV ответ oleg3k (раскрыть)
          22 июля в 23:35
          А не напомнишь ли результаты личных встреч ЦСКА и Краснодара в этом сезоне,чтобы было понятнее где зад у Краснодара
          oleg3k
          oleg3k ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          22 июля в 23:18
          Ты страдаешь манией величия? Что бы человек специально читал твою писанину.А пока Краснодар дал вам пинка под зад.
          ПерекатиПоле
          ПерекатиПоле ответ iri13 (раскрыть)
          22 июля в 23:07
          Какой там убедительно)
          Посмотрел обзор, у Рубина 5-6 100% голевых момента, у спартака 2 пенальти имени слёз Лёни Федуна.
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов ответ nikot (раскрыть)
          22 июля в 23:01
          и кто же такой болеет за приватизатора НАРОДНОЙ нефти до девяностых она была всенародная а тут раз и ее федунку подарили на жизнь безбедную
          Александр Алексатов
          Александр Алексатов
          22 июля в 22:57
          опять боссы кб все свои связи задействовали только бы умаслить обиженных нытиков и протащить их на место повыше спартачи вам должно быть стыдно за такие победы
          Против_всех
          Против_всех ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
          22 июля в 22:53
            iri13
            iri13 ответ Константин Белых (раскрыть)
            22 июля в 22:46, ред.
            Как хорошо, что я не за Спартак,
            Не за великую Народную Команду,
            Которой не избавиться никак
            От тени бывшего футбольного гиганта

            Как хорошо, что "дутый" чемпион,
            Так далеко от мерзости столичной.
            От той, где стон стоит со всех сторон
            Обиженных утратою величья

            Вы говорите кубки не для нас?
            Медали принимаем мы покорно?
            Идите вон, нам весело без вас,
            Нам зависть ваша стала нормой.! (С) ЛБЗ

            А так..с победой, эмм..убедительной.
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            22 июля в 22:45
              ANATOLY KANDAUROV
              ANATOLY KANDAUROV ответ oleg3k (раскрыть)
              22 июля в 22:42
                tesch
                tesch
                22 июля в 22:39
                С победой!
                razdvatri
                razdvatri
                22 июля в 22:36
                2 левейших пенальти, тянут спартачей за уши как обычно, без судейских подачек уже бы давно в пердив свалились
                Тага Дага
                Тага Дага
                22 июля в 22:34
                Как только начали судить нормально, сразу пришёл результат. ...с победой.
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