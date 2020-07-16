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Реал - Вильярреал
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Атлетик - Леганес
Барселона - Осасуна
Бетис - Алавес
Сельта - Леванте
Хетафе - Атлетико
Мальорка - Гранада
Реал Сосьедад - Севилья
Валенсия - Эспаньол

Текстовая онлайн трансляция матча Реал против Вильярреал

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    Голы
    Бензема Карим
    ассистент Модрич Лука     		1:0 29’
    Бензема Карим 2:0(П) 77’
    83’ 2:1 Иборра Висенте
    ассистент Гаспар Марио
    Наказания
    18’ Чакла Софьян
    Карвахаль Даниэль 54’
    Модрич Лука 62’
    68’ Хави Кинтилья
    Иско 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Онтиверос Хавьер Чуквуэзе Самуэль
    46’ Бруно Сориано Пенья Рубен
    Винисиус Жуниор Азар Эден 62’
    Асенсио Марко Родриго 62’
    63’ Иборра Висенте Морланес Мануэль
    63’ Касорла Санти Гомес Мойзес
    82’ Тригерос Мануэль Замбо Ангисса Андре-Франк
    Васкес Лукас Карвахаль Даниэль 84’
    Вальверде Федерико Модрич Лука 85’
    Иско Кроос Тони 85’
    Статистика
    		 12 Удары по воротам 8
    		7 Удары в створ 4
    		13 Фолы 13
    		4 Угловые 2
    		2 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		3 Cэйвы 5
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    19 июля в 23:55
    Мне можно, ему по статусу нельзя. Люди, которые отвественны за результат они должны игрой доказать, а не ждать подачки от судей и дохлые победы с аутсайдерами это доказывает, когда ставят пенальти и трактуют его всё равно по своему глядя в монитор.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 23:48
    Ну ты противоречишь сам себе,то можно говорить то нельзя
    Я так считаю,разговоры о судействе бесполезны от слова совсем,так как ничего уже не изменить!
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    19 июля в 23:40
    Почему не должны говорить очевидное? Вот Бартомеу сказал про ВАР, хотя ему должно быть стыдно рот открыть, а болельщики между собой могут поговорить на эту тему! Никто не говорит, что у Барсы что-то там украли, когда Барса играла она выигрывала чемпионат несмотря на то, что сливочные набрали 96 очков. Вот как надо играть! Меня больше волнует игра каталонцев, а не кто-то помог Реалу.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 23:37
    Да я понял,понял-"Месси не португалка и не говорит про судейство!"
    А вы то почему про судейство всегда говорите,я бы даже сказал ноете?
    Ты об этом подумал?
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    19 июля в 23:35
    Месси не к лицу говорить про судейство.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 16:53
    Месси значит не "португалка" раз на судей не жалуется,а ты и остальные болельщики Барсы жалуются постоянно!
    Подумай над этим на досуге
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    19 июля в 15:32
    Коридор устраивают после победы в чемпионате, а не после победы на клубном чемпионате. Это вы, сливочные, размыли понятия, в первую очередь лысый француз! Именно он отошёл от темы. Может сливочным вообще после каждой победы в очередном туре в чемпионате устраивать коридор? А что, для тех у кого величие выросло это вообще прекрасный вариант!
    Месси не португалка чтоб плакать и на судей жаловаться, его когда даже пинают на поле он встаёт и молча играет!
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    19 июля в 11:54
    Барса не стала делать коридор Реалу после победы на клубном чм и Реал ответил тем же!
    А насчёт судей,Реал больше атакует и получает пенальти,где тут подачки?!
    Хотя двойные стандарты для болельщиков Барселоны это нормально,клуб поздравил признав победу Реала,Месси признал что Реал был сильнее,а болельщики от бессильной злобы ноют о судьях,для вас это норма,а толку то?!
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    19 июля в 11:06
    А кто говорит, что с такой поршивой игрой Барса заслужила чемпионство?! После перерыва команда сдала сильно в игре, НО и Реал не был так хорош, все победы какие-то скольские, с судейской подачкой, с запашком.
    Барса да поздравила! Это лысый француз может не поздравить или отказаться от коридора.
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    18 июля в 21:41
    До ВАРа вы кричали что Перес всё купил,теперь при ВАР вы орёте что Перес купил ВАР,может стоит признать что Барселона в этом сезоне не заслужила быть чемпионом,вон даже официально Барса поздравила Реал с чемпионством,а вы всё не уймётесь!
    По пенальти,явных симуляций ведь не было,да игроки Реала шли на пенальти,так это часть игры!
    Короче Реал чемпион,смирись с этим и жди анти покер от Барсы,проигрыш в чемпионате,супер кубке,вылет из кубка и из ЛЧ!
    Agamaga
    Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
    18 июля в 21:14
    Они железные, когда судьи благосклонны к одной команде и трактуют по-своему правила! Везде есть человеческий фактор!
    Agamaga
    Agamaga ответ Pancher_95 (раскрыть)
    18 июля в 21:12
    Судьи очень помогли! Кто там бревно? Бензема бревно? Будь он бревном, не играл бы 10 лет за сливок, его бы Перес давно пнул под зад.
    Migelito
    Migelito ответ Ми Ша (раскрыть)
    17 июля в 19:52
    Поздравляю) Заслужили)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    17 июля в 11:58
    Да. Удачливый лысый физрук =)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ Groove000 (раскрыть)
    17 июля в 11:57
    Как Модрич свой ЗМ =)
    eleven LC
    eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
    17 июля в 11:39
    Факт штука упрямая и требует доказательств,а просто сказать может каждый,если ты имеешь ввиду пенальти то все они были железными,вот это и есть факт!
    No problem
    No problem ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    17 июля в 10:55
    Достойно. Респект.
    Pancher_95
    Pancher_95 ответ Agamaga (раскрыть)
    17 июля в 10:19
    Что только не скажут сексанты чтобы не признать заслуги Реала, Реал выиграл чемпионат и по сумме двух встреч одолел Барсу, и это с бревном в нападении. У барсы лучшая атака наверное в мире, но тем более сели в лужу
    BOSSHUGOBOSS
    BOSSHUGOBOSS
    17 июля в 10:12
      Agamaga
      Agamaga ответ Сантус (раскрыть)
      17 июля в 09:54
      Сливки выиграли за последние 3 года, напомню тебе. И в архивах за последние 10 лет а то и больше одни разгромы от Барсы. Реал не сделал больше, чем Барселона, но многие матчи судьи вытащили - это факт!
      Мураха
      Мураха ответ Agamaga (раскрыть)
      17 июля в 09:04, ред.
      Не отвлекайся
      Мураха
      Мураха ответ Тага Дага (раскрыть)
      17 июля в 09:03, ред.
      Не отвлекайся
      Groove000
      Groove000
      17 июля в 08:55
      Реал заслужил чемпионство, поздравляю
      Владимир Ушаков
      Владимир Ушаков
      17 июля в 08:03
      Поздравляю Реал с заслуженным чемпионством.
      Владимир Немченков
      Владимир Немченков
      17 июля в 07:22
      Зидан....такой Зидан...
      Crooclin
      Crooclin
      17 июля в 07:11
      Ну что ж...Поздравляю Реал с чемпионство, а от Барсы жду удачного выступления в Лиге Чемпионов
      Тага Дага
      Тага Дага
      17 июля в 06:54
        Ruslik1982
        Ruslik1982
        17 июля в 06:47
        Реал побеждает и без Роналду, т.е. выигрывали кубки команда и Зидан. а Барса когда не тащит Месси проигрывает всем подряд
        Ми Ша
        Ми Ша
        17 июля в 06:00
        Терпение и труд все перетрут - девиз этого сезона! Реал Мадрид чемпион!!! Мои поздравления всем Мадридистам!!!
        112910415
        112910415
        17 июля в 05:07
        нормальное, трудовое чемпионство !
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