|Реал
|2:1
|Вильярреал
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2 : 1
завершен
16 июля 2020, 22:00
четверг
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Стадион Эстадио Альфредо Ди Стефано (Мадрид)
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Бензема Карим
ассистент Модрич Лука
|1:0
|29’
|Бензема Карим
|2:0(П)
|77’
|83’
|2:1
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Иборра Висенте
ассистент Гаспар Марио
|18’
|Чакла Софьян
|Карвахаль Даниэль
|54’
|Модрич Лука
|62’
|68’
|Хави Кинтилья
|Иско
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Онтиверос Хавьер
|Чуквуэзе Самуэль
|46’
|Бруно Сориано
|Пенья Рубен
|Винисиус Жуниор
|Азар Эден
|62’
|Асенсио Марко
|Родриго
|62’
|63’
|Иборра Висенте
|Морланес Мануэль
|63’
|Касорла Санти
|Гомес Мойзес
|82’
|Тригерос Мануэль
|Замбо Ангисса Андре-Франк
|Васкес Лукас
|Карвахаль Даниэль
|84’
|Вальверде Федерико
|Модрич Лука
|85’
|Иско
|Кроос Тони
|85’
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|12
|Удары по воротам
|8
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|7
|Удары в створ
|4
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|13
|Фолы
|13
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|4
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|3
|Cэйвы
|5
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|3
|Предупреждения
|2
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Я так считаю,разговоры о судействе бесполезны от слова совсем,так как ничего уже не изменить!
Я так считаю,разговоры о судействе бесполезны от слова совсем,так как ничего уже не изменить!
А вы то почему про судейство всегда говорите,я бы даже сказал ноете?
Ты об этом подумал?
А вы то почему про судейство всегда говорите,я бы даже сказал ноете?
Ты об этом подумал?
Подумай над этим на досуге
Подумай над этим на досуге
Месси не португалка чтоб плакать и на судей жаловаться, его когда даже пинают на поле он встаёт и молча играет!
Месси не португалка чтоб плакать и на судей жаловаться, его когда даже пинают на поле он встаёт и молча играет!
А насчёт судей,Реал больше атакует и получает пенальти,где тут подачки?!
Хотя двойные стандарты для болельщиков Барселоны это нормально,клуб поздравил признав победу Реала,Месси признал что Реал был сильнее,а болельщики от бессильной злобы ноют о судьях,для вас это норма,а толку то?!
А насчёт судей,Реал больше атакует и получает пенальти,где тут подачки?!
Хотя двойные стандарты для болельщиков Барселоны это нормально,клуб поздравил признав победу Реала,Месси признал что Реал был сильнее,а болельщики от бессильной злобы ноют о судьях,для вас это норма,а толку то?!
Барса да поздравила! Это лысый француз может не поздравить или отказаться от коридора.
Барса да поздравила! Это лысый француз может не поздравить или отказаться от коридора.
По пенальти,явных симуляций ведь не было,да игроки Реала шли на пенальти,так это часть игры!
Короче Реал чемпион,смирись с этим и жди анти покер от Барсы,проигрыш в чемпионате,супер кубке,вылет из кубка и из ЛЧ!
По пенальти,явных симуляций ведь не было,да игроки Реала шли на пенальти,так это часть игры!
Короче Реал чемпион,смирись с этим и жди анти покер от Барсы,проигрыш в чемпионате,супер кубке,вылет из кубка и из ЛЧ!