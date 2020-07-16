В 13 Куртуа Тибо Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 90

З 5 Варан Рафаэль Ударов всего: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

З 2 Карвахаль Даниэль Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 84

З 23 Менди Ферлан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

З 4 Рамос Серхио Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

П 7 Азар Эден Фолов заработано: 5 Отборы: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 62

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 4 Перехваты: 3 Пасы: 49 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 98 Минут сыграно: 85

П 10 Модрич Лука Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 85

П 27 Родриго Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 25 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 62

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 1 Ареоля Альфонс

З 3 Милитао Эдер

З 6 Начо

П 20 Асенсио Марко Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 28

П 11 Бэйл Гарет

П 15 Вальверде Федерико Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

П 25 Винисиус Жуниор Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 28

П 21 Диас Брахим

П 22 Иско Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 12

Н 17 Васкес Лукас Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 13

Н 24 Диас Мариано