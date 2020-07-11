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Лацио - Сассуоло
Брешиа - Рома
Ювентус - Аталанта

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Сассуоло

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Голы
Альберто Луис 1:0 33’
52’ 1:1 Распадори Джакомо
ассистент Капуто Франческо
90+1’ 1:2 Капуто Франческо
ассистент Феррари Джанмарко
Наказания
Пароло Марко 23’
Иммобиле Чиро 42’
51’ Мюльдюр Мерт
Баштуш 75’
83’ Феррари Джанмарко
Лейва Лукас 85’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хони Лукаку Джордан 46’
46’ Капуто Франческо Траоре Хамед
46’ Мюльдюр Мерт Тольян Джереми
Катальди Данило Кайседо Фелипе 61’
Лейва Лукас Милинкович-Савич Сергей 67’
68’ Хараслин Лукаш Джуричич Филип
79’ Рожерио Бога Жереми
Вавро Денис Раду Штефан 83’
Адеканье Бобби Альберто Луис 83’
89’ Маньяни Джанджакомо Распадори Джакомо
Статистика
 10 Удары по воротам 18
1 Удары в створ 3
13 Фолы 7
1 Угловые 4
2 Офсайды 1
36% Владение мячом 64%
1 Cэйвы 0
4 Предупреждения 2
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Все комментарии
galem72
galem72
12 июля в 10:07
Да уж! Не все вышли с карантина собранными и готовыми играть. Жаль, конечно, Лацио...
Волжская защепка
Волжская защепка
11 июля в 22:13
Блин, ну что творится то, где же Бог, вашу мать, только начинаешь верить в мечту и бац, все катится в тартарары😩
shlifen
shlifen
11 июля в 21:34
Лацио к концу сезона доезжает "на ободах". Совсем уже выдохлась команда... Как бы журналисты и фанаты не старались нагонять интригу в СериАле - боюсь её попросту нет. У Юве по среднему уровню игроков, а главное по колличеству этих самых игроков - банально нет конкурентов в Италии. Лацио банально и не ставил целью скудетто - это уже журналисты пытаются хоть какую-то интригу нагнать. На длинной дистанции у Юве в Италии пока конкурентов нет, может в следующем сезоне Аталанта сделает ещё шажок вверх и поборется, хотя бюджеты у команд не сравнимы...
Juve14
Juve14 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
11 июля в 21:26
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Juve14 (раскрыть)
    11 июля в 21:16
    Можно уже поздравить юве с кабинетным чемпиком,еше и вирус помог ювентийцам ,Лацио потеряла форму на карантине,плюс судьи ювентейские колдуют.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ BESTJuventus21 (раскрыть)
    11 июля в 21:13
    Чемоданчик занесли?
    VAN ARM
    VAN ARM
    11 июля в 20:52
    прилетел нежданчик))
    BESTJuventus21
    BESTJuventus21
    11 июля в 20:48
    осталось не обделаться против Аталанты)
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    11 июля в 20:47
    да ладно
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Bom Bom (раскрыть)
    11 июля в 20:43
    Если судьи ювентийские не помешают
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    11 июля в 20:42
    Судьи ювентийские палки в колеса вставляют лацикам
    Artemon9
    Artemon9
    11 июля в 20:33
    Зелёный свет к четвёртому месту
    Juve14
    Juve14
    11 июля в 20:32
    Че то преследователи сами по себе отстают, как бы наши бараны не расслабили булки глядя на это. В любом случае Лацио уже не наиграл на скудетто, уж лучше Аталанта если не Юве
    Давайте думать
    Давайте думать
    11 июля в 20:20
    Мда римлян распадорили на 52й , а затем настал капуто на 91й.А орлы то не орлы , а на самом деле воробьи(((
    Разочарован сильно!!!
    волгодон 2
    волгодон 2
    11 июля в 20:18
    Что называется,Лацио Сассуоло второй раз подряд.
    kotmyshka
    kotmyshka
    11 июля в 20:16
    очередной облом
    Bom Bom
    Bom Bom
    11 июля в 20:15
    Эх, Лацио. После карантина сами не свои. Может, Аталанта втянется в гонку за Скудетто.
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