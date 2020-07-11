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1 : 2
завершен
11 июля 2020, 18:15
суббота
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Стадион Олимпико (Рим)
|Альберто Луис
|1:0
|33’
|52’
|1:1
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Распадори Джакомо
ассистент Капуто Франческо
|90+1’
|1:2
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Капуто Франческо
ассистент Феррари Джанмарко
|Пароло Марко
|23’
|Иммобиле Чиро
|42’
|51’
|Мюльдюр Мерт
|Баштуш
|75’
|83’
|Феррари Джанмарко
|Лейва Лукас
|85’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хони
|Лукаку Джордан
|46’
|46’
|Капуто Франческо
|Траоре Хамед
|46’
|Мюльдюр Мерт
|Тольян Джереми
|Катальди Данило
|Кайседо Фелипе
|61’
|Лейва Лукас
|Милинкович-Савич Сергей
|67’
|68’
|Хараслин Лукаш
|Джуричич Филип
|79’
|Рожерио
|Бога Жереми
|Вавро Денис
|Раду Штефан
|83’
|Адеканье Бобби
|Альберто Луис
|83’
|89’
|Маньяни Джанджакомо
|Распадори Джакомо
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|10
|Удары по воротам
|18
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|1
|Удары в створ
|3
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|13
|Фолы
|7
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|1
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|1
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|36%
|Владение мячом
|64%
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|1
|Cэйвы
|0
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|4
|Предупреждения
|2
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Разочарован сильно!!!
Разочарован сильно!!!