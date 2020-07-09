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Рубин - Краснодар
Урал - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Краснодар

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:0 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Рубин
Краснодар
Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)
1 : 0
завершен
09 июля 2020, 20:30
четверг
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Логотип футбольный клуб Краснодар
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 27 тур
Стадион Ак Барс Арена (Казань), зрителей: 2485
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ.
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Голы
Макаров Денис
ассистент Уремович Филип 		1:0 51’
Наказания
32’ Вильена Тонни
Абильдгор Оливер 57’
59’ Сулейманов Магомед-Шапи
66’ Фернандеш Мануэл
90+3’ Газинский Юрий
90+4’ Кайо Пантелеао
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Фернандеш Мануэл Сулейманов Магомед-Шапи
63’ Олссон Кристоффер Кабелья Реми
Бакаев Солтмурад Макаров Денис 69’
Марков Евгений Игнатьев Иван 73’
74’ Онугха Герман Уткин Даниил
75’ Воротников Илья Вильена Тонни
Давиташвили Зурико Йевтич Дарко 82’
Тарасов Дмитрий Коновалов Игорь 83’
87’ Сергеев Никита Рамирес Кристиан
Статистика
 14 Удары по воротам 19
7 Удары в створ 7
12 Фолы 12
1 Угловые 8
2 Офсайды 1
33% Владение мячом 67%
3 Cэйвы 4
1 Предупреждения 5
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Все комментарии
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
10 июля в 16:44
Стержня нет у волов...
опорника типа Денисова
и защита нужна..
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ wingback (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 16:41
ждут 9 строчку..
galem72
galem72
10 июля в 11:43
Именно слабая игра коров привела к 3 баллам Рубина. Заслуги слуцкого здесь ноль!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
10 июля в 11:14
Можно поздравлять локо с серебряными медалями, к сожалению
112910415
112910415
10 июля в 10:35
это даже не катастрофа, это хуже !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ valt134 (раскрыть)
10 июля в 08:48
Три победы подряд с общим счётом 10::0. Лучше возможно?
sashasokol
sashasokol ответ valt134 (раскрыть)
10 июля в 07:50
Да ладно, это был сарказм. Просто надоело слушать про купленных судей. В нашем чемпионате каждая команда может целый список составить претензий к судьям, от этого никуда не уйдёшь. Кроме того, Вилков же судья не Локо)))
PITER_1
PITER_1
10 июля в 07:23
фуууууууу, опять галицкий продал ЛЧ место коням, спасая гинера от банкротства
valt134
valt134 ответ makkie (раскрыть)
10 июля в 07:13
Какие Пони??? Смотри в турнирную таблицу!!! Ещё и Локо под «откос» пойдёт.
valt134
valt134 ответ sashasokol (раскрыть)
10 июля в 06:33
А я так думаю, что всё должно быть «по спортивному принципу». Будет Оренбург вторым(к примеру) значит должен играть в ЛЧ.
sashasokol
sashasokol ответ valt134 (раскрыть)
10 июля в 06:17
Потому что все понимают, что Локо хоть какие-то возьмёт очки в ЛЧ))) Быков же в этом году опозорили в ЛЕ (5:0 и 0:3), поэтому все понимают, что в ЛЧ будет ужасный антирекорд))) В этом году, скорее всего, 3-е место возьмут армейцы, может это и к лучшему?
Евгений Быстров
Евгений Быстров
10 июля в 04:37
Вопрос редакции!А что,западло сделать отдельную новость,как раньше?С информацией, какое место занимает команда,и сколько очков набрала.Зачем мне ваша текстовая трансляция?
valt134
valt134 ответ Паровозов (раскрыть)
10 июля в 03:51
Быки туда РВУТСЯ... Зато как же Вилковы «тянут» Локо в ЛЧ!!! МЛЯТЬ, диву даюсь!!!
valt134
valt134 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
10 июля в 01:03
Дело в том, что ЦСКА тоже не сильно блещет сейчас. Короче, надо ждать.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
09 июля в 23:56
Космонавт перевыполнил сегодня план!). Молодец!)
Остановил конкурента, своего бывшего босса-коня и сам себя, как Мюнхгаузен вытянул за волосы на верх)).
Интересно, что будет в следующем туре!?).
Ооочень даже интересно!)
Парней с победой! Бились сегодня, как львы! Видимо голубая эскадра слишком много забрала сил у быков, да и уже в тенденцию входит, когда приходит пора решающих матчей, Краснодар не такой, какой был вчера.
Шанс есть, но........). Ну вы поняли).
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ valt134 (раскрыть)
09 июля в 23:55
А если ЛОКО сольет , то тогда? Краснодар вполне заслуживает места в ЛЧ, но в трех последних играх взяв всего 1 очко трудно рассчитывать на четыре победы подряд. А потом неизвестно, что будет 19 -го с Динамо, там три игры за семь дней. Но твой вариант также возможен, хотя мой более вероятен.
oFANATo
oFANATo
09 июля в 23:44
После поражения Краснодара от Рубина Локомотив по потерянным очкам вернулся на второе место.
Не впрок пошли 3 очка Краснодару после технического поражения Оренбурга.
praporchik zadov
praporchik zadov
09 июля в 23:42
Похоже сдулись ребята....
valt134
valt134 ответ Альфи (раскрыть)
09 июля в 23:42
Может и так. Вот, Правда, не знаю насчёт суммы премиальных. Может и есть резон брать 3-е место и попадать в «АД.»
Альфи
Альфи ответ valt134 (раскрыть)
09 июля в 23:33
Да уж лучше прямое ЛЕ, чем бодаться в стыках, там вообще лютые звери играют и пока их пройдешь никаких сил не останется ни на чемп ни на ЛЧ....
Альфи
Альфи ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
09 июля в 23:30
Только не в следующем матче... :)
мангo
мангo
09 июля в 23:30
Слвсем скатился соккер за мое отсутствие - название темы вынесли новое, а саму тему нет)
Аксинья
Аксинья ответ мангo (раскрыть)
09 июля в 23:25
Ну Ростов отдельная тема, переболевших короной хватает минут на 30 игры, скамейка короче не придумаешь, Валере или самому выходить играть или проверенный в Сочи молодняк выпускать))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ Valeriy-48 (раскрыть)
09 июля в 23:18
Да упёрся он. Типо все своё вырастим. Игроков, тренеров, менеджмент итд...
А на выходе сливают важные матчи. В другом клубе уже бы давно Мусаев тренировал дубль.
мангo
мангo ответ Аксинья (раскрыть)
09 июля в 23:11
зачем им сливаться ? это их уровень сегодня как и Ростова )
valt134
valt134 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
09 июля в 23:07
Если КРАСНОДАР выиграет 4 оставшихся матча, что вполне реально, то ЦСКА в Лиге Европы.
STVA 1
STVA 1 ответ Аксинья (раскрыть)
09 июля в 23:04
Да неее!Просто Мусаеву рано тренировать на таком уровне!
Паровозов
Паровозов
09 июля в 23:04
Бычки не собираются в ЛЧ, зато как их восхваляют на матч тв горе эксперты каждую передачу.
Аксинья
Аксинья
09 июля в 23:01
Такая чуйка что Еврокубки так некому и не нужны (окромя Зенита и возможно ЦСКА) - сливаются все кто как может))
iri13
iri13
09 июля в 22:59
Чемпионы по игре несколько не соответствуют..ЛВС с победой!
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