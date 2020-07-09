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1 : 0
завершен
09 июля 2020, 20:30
четверг
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Стадион Ак Барс Арена (Казань), зрителей: 2485
Телетрансляция: Матч Премьер, Матч ТВ.
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Макаров Денис
ассистент Уремович Филип
|1:0
|51’
|32’
|Вильена Тонни
|Абильдгор Оливер
|57’
|59’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|66’
|Фернандеш Мануэл
|90+3’
|Газинский Юрий
|90+4’
|Кайо Пантелеао
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|62’
|Фернандеш Мануэл
|Сулейманов Магомед-Шапи
|63’
|Олссон Кристоффер
|Кабелья Реми
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|69’
|Марков Евгений
|Игнатьев Иван
|73’
|74’
|Онугха Герман
|Уткин Даниил
|75’
|Воротников Илья
|Вильена Тонни
|Давиташвили Зурико
|Йевтич Дарко
|82’
|Тарасов Дмитрий
|Коновалов Игорь
|83’
|87’
|Сергеев Никита
|Рамирес Кристиан
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|14
|Удары по воротам
|19
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|7
|Удары в створ
|7
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|12
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|8
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|2
|Офсайды
|1
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|33%
|Владение мячом
|67%
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|3
|Cэйвы
|4
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|1
|Предупреждения
|5
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опорника типа Денисова
и защита нужна..
опорника типа Денисова
и защита нужна..
Остановил конкурента, своего бывшего босса-коня и сам себя, как Мюнхгаузен вытянул за волосы на верх)).
Интересно, что будет в следующем туре!?).
Ооочень даже интересно!)
Парней с победой! Бились сегодня, как львы! Видимо голубая эскадра слишком много забрала сил у быков, да и уже в тенденцию входит, когда приходит пора решающих матчей, Краснодар не такой, какой был вчера.
Шанс есть, но........). Ну вы поняли).
Остановил конкурента, своего бывшего босса-коня и сам себя, как Мюнхгаузен вытянул за волосы на верх)).
Интересно, что будет в следующем туре!?).
Ооочень даже интересно!)
Парней с победой! Бились сегодня, как львы! Видимо голубая эскадра слишком много забрала сил у быков, да и уже в тенденцию входит, когда приходит пора решающих матчей, Краснодар не такой, какой был вчера.
Шанс есть, но........). Ну вы поняли).
Не впрок пошли 3 очка Краснодару после технического поражения Оренбурга.
Не впрок пошли 3 очка Краснодару после технического поражения Оренбурга.
А на выходе сливают важные матчи. В другом клубе уже бы давно Мусаев тренировал дубль.
А на выходе сливают важные матчи. В другом клубе уже бы давно Мусаев тренировал дубль.