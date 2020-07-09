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Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Борнмут - Тоттенхэм
Эвертон - Саутгемптон

Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла против Манчестер Юнайтед

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Голы
27’ 0:1(П) Фернандеш Бруну
45+5’ 0:2 Гринвуд Мэйсон
ассистент Марсьяль Антони
58’ 0:3 Погба Поль
ассистент Фернандеш Бруну
Наказания
40’ Ван-Биссака Аарон
45+3’ Матич Неманья
Конса Эзри 52’
Накамба Марвелус 81’
87’ Фред
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Хурихейн Конор Эль-Гази Анвар 58’
Накамба Марвелус МакГинн Джон 59’
Дэвис Кейнан Саматта Мбвана 59’
66’ МакТоминэй Скотт Матич Неманья
66’ Уилльямс Брендон Ван-Биссака Аарон
71’ Фред Фернандеш Бруну
79’ Игало Одион Марсьяль Антони
79’ Джеймс Даниэл Гринвуд Мэйсон
Вассилев Индиана Луис Дуглас 84’
Статистика
 9 Удары по воротам 14
1 Удары в створ 6
7 Фолы 12
3 Угловые 5
2 Офсайды 1
32% Владение мячом 68%
3 Cэйвы 1
2 Предупреждения 3
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Все комментарии
Groove000
Groove000
10 июля в 12:46
Наконец-то Погба забил. С победой, дьяволы!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
10 июля в 11:53
Пытаются затащить МЮ в ЛЧ. Ну тут хоть за ногу зацепился,при развороте, видать это португальская школа,а вот игроки Тота вообще вбегали в штрафную и спотыкались о газон,рассчитывая на халяву. Сульшэ избавившись от багажа Жозэ, имеет не плохие шансы на Лч,да и матчи поинтересней, чем у португальца,у которого команда Сон, спят все и очень долго. Может Маврик,как бы намекает на неустойку? Багаж Пончика разрушен до основания, теперь смотрим за чертежами Великого Архитектора. Если так дела будут обстоять, то Шпоры в следующем сезоне будут бороться за выживание,еврокубки уже уплыли,а вместе с ним и доходы.
t2k
t2k ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
10 июля в 03:16, ред.
Чел, ты посмотри финал лч 19года) первые 2 минуты) решающие) и будь честен с самим собой, судья подарил кубок ливерпулю без просмотра вар))
sergsudak
sergsudak ответ Ice van Reed (раскрыть)
10 июля в 00:52
Для ЛЕ потянет.
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
10 июля в 00:37
С очередной победой нас!!!
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Ice van Reed (раскрыть)
10 июля в 00:35
Кстати тебя с победой хоть и кабинетной,думаю в ле попадете.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
10 июля в 00:32
Ставил на 0-3,послушали тебя и сделали наоборот! Не переживай, поспи и всё пройдёт))
Abdulaziz10
Abdulaziz10
10 июля в 00:29
MY
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 00:29
Ты болеешь за мю и юве.
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
10 июля в 00:28
мю подключила судьей через матч дают пенечки непонятные,нормальный ход.
juvenale
juvenale
10 июля в 00:24
Погба конечно топчик...как же Юве не хватает такого игрока
dino-hsv
dino-hsv
10 июля в 00:23, ред.
мю в 2020 сильнейшая команда англии пока что. если бы купили бруну летом и погба был бы здоров и с горящими глазами, то судьба чемпионства решалась в последних турах

11-4-0, 39:6 разница. невероятное влияние на команду от португальца
Ice van Reed
Ice van Reed
10 июля в 00:17, ред.
Первая команда в истории АПЛ выигравшая в четырёх матчах подряд, забив минимум 3 мяча!!!
+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!
Evilhuman
Evilhuman
10 июля в 00:15
Всех болельщиков и любимую команду с победой
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 00:03, ред.
МЮ умеет за даром отпустить ,а затем вернуть.Погба ярче в Юве смотрелся,после ЧМ 2018 звезду поймал, плюс агент веселый.Поль не играет на пике, может после ЧМ нет тяги к титулам
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 23:42, ред.
Сосед сам себя временами переигрывает в тактике.Лучшее враг хорошего!
Ice van Reed
Ice van Reed
09 июля в 23:35, ред.
Полюшка Поль! 3-0 ГОООООЛ!!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 23:31
Это точно!Но ещё не все так гладко, нет равноценного второго состава
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 23:22
С каких пор ты за МЮ болеешь?
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Неуязвимый Князь (комментарий удален) (раскрыть)
09 июля в 23:07
Уже второй))
Ice van Reed
Ice van Reed
09 июля в 23:07, ред.
Гринвууууд!!! 2-0
Evilhuman
Evilhuman
09 июля в 22:55
Голллл, надо ещё
Ice van Reed
Ice van Reed
09 июля в 22:48
ГОЛ! Фернандеш!!!
Evilhuman
Evilhuman
09 июля в 22:21
Уверенной победы МЮ, потеря очков неприемлема
dimagas2
dimagas2
09 июля в 22:01
Вилла хоть и ведет борьбу за АПЛ,но тут у них шансов мало.
kotmyshka
kotmyshka
09 июля в 21:58
нежданчик?
Farriman_93
Farriman_93
09 июля в 21:00
п2
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
09 июля в 11:18
Вилла на классе 3-0
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