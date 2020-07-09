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0 : 3
завершен
09 июля 2020, 22:15
четверг
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Стадион Вилла Парк (Бирмингем)
|27’
|0:1(П)
|Фернандеш Бруну
|45+5’
|0:2
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Гринвуд Мэйсон
ассистент Марсьяль Антони
|58’
|0:3
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Погба Поль
ассистент Фернандеш Бруну
|40’
|Ван-Биссака Аарон
|45+3’
|Матич Неманья
|Конса Эзри
|52’
|Накамба Марвелус
|81’
|87’
|Фред
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Хурихейн Конор
|Эль-Гази Анвар
|58’
|Накамба Марвелус
|МакГинн Джон
|59’
|Дэвис Кейнан
|Саматта Мбвана
|59’
|66’
|МакТоминэй Скотт
|Матич Неманья
|66’
|Уилльямс Брендон
|Ван-Биссака Аарон
|71’
|Фред
|Фернандеш Бруну
|79’
|Игало Одион
|Марсьяль Антони
|79’
|Джеймс Даниэл
|Гринвуд Мэйсон
|Вассилев Индиана
|Луис Дуглас
|84’
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|9
|Удары по воротам
|14
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|1
|Удары в створ
|6
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|7
|Фолы
|12
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|1
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|32%
|Владение мячом
|68%
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|3
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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11-4-0, 39:6 разница. невероятное влияние на команду от португальца
11-4-0, 39:6 разница. невероятное влияние на команду от португальца
+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!
+ Продлеваем серию без поражений до 17 матчей, из которых 12 всухую!