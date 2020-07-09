В 1 Де Хеа Давид Выносы: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 90

З 2 Линделеф Виктор Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 65 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

З 5 Магуайр Харри Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 58 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 90

З 23 Шоу Люк Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 94 Минут сыграно: 90

П 29 Ван-Биссака Аарон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 66

П 31 Матич Неманья Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 66

П 6 Погба Поль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 70 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

П 18 Фернандеш Бруну Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 71

Н 26 Гринвуд Мэйсон Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 79

Н 9 Марсьяль Антони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 79

Н 10 Рэшфорд Маркус Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 22 Ромеро Серхио

З 3 Байи Эрик

З 53 Уилльямс Брендон Блоки: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 24

П 21 Джеймс Даниэл Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 11

П 39 МакТоминэй Скотт Перехваты: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 95 Минут сыграно: 24

П 8 Мата Хуан Мануэль

П 15 Перейра Андреас

П 17 Фред Ударов всего: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 93 Минут сыграно: 19