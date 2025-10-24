 
 
 
Капитан «Динамо» Фомин считает, что у команды есть шансы победить «Зенит»

сегодня, 09:16
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо26.10.2025 в 17:30 Не начался

Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин сильно расстроился из-за пропуска матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

В матче 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2) Фомин получил четвертую желтую карточку в сезоне, поэтому он пропустит игру с «Зенитом», которая пройдет в воскресенье в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

«Конечно, не очень было ощущение. Когда дали желтую карточку, понял сразу, что раз так, нужно полностью выложиться в том матче с „Ахматом“, — сказал Фомин. — Это часть футбола, так получилось, что попадает на матч с „Зенитом“. Буду готовиться дальше, потом выезд с „Рубином“. Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у „Крыльев Советов“ (4:0) в кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с „Зенитом“], конечно, есть, все покажет игра».

Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 16:05
Приветствую, Санёк!!!
Можно сказать, что именно так, он и тасует.))) Сказано действительно мягко, но с другой стороны- а что ему делать? Он старается определиться с ЦЗ, но это требует времени и экспериментов, в ущерб результату.
Сп62
Сп62
сегодня в 13:28
Основная боль поклонников Динамо, очевидно, будет связана с защитой. Ею Валере надобно заниматься отдельно и серьёзно. Как говорится, плясать от печки.
STVA 1
STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 13:24
Добра Иван! Просто была инфа что он получил 4-ю ЖК и пропустит матч!
Vilar
Vilar
сегодня в 13:02
Комментировать, у кого больше шансов на победу в этом матче, после комментариев акул соккера, не буду. Хочу затронуть другую тему.
Читаешь комментарии многих корреспондентов Соккера, складывается такое впечатление, что это маленькое литературное произведение: изложение мыслей со смыслом, с толком, с расстановкой, с анализом сложившейся ситуации, и, естественно, небольшого прогноза, так, для собственного интереса.
Ну, а когда что-либо наговорит, тот или иной игрок, диву даёшься: откуда такое непоследовательное изложение мыслей, бестолковое построения предложения, подбор слов, полная каша. Фомин типичный представитель этого течения нынешней молодёжи. К сожалению, этим страдают многие из поколения ЕГЭ.
Меня, одолевают смутные сомнения, что Валерий Георгиевич, который очень часто, свои мысли излагает аналогично, кроме основной тренерской работы, преподаёт уроки своей лингвистики.)))
Bad Listener
Bad Listener ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:18
Это был комплимент Семаку 🤣
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:03
....Утра доброго, Минхерц!!! ....что и требовалось доказать:" Карпин постоянно тасует игроков, что не дает им возможность сыграться."
Пока сказано мягко,но думаю после.....!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Bad Listener (раскрыть)
сегодня в 12:01
Думаю Карпин не заслуживает такого "комплимента"
stanichnik
stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 11:51
Доброго Здоровья, Володя!
Карточки полученные в Кубке в чемпионате не учитываются.
g84jgrhfwbbz
g84jgrhfwbbz
сегодня в 11:42
Зениту терять нечего, такое Динамо опять будет повержено.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:22
Да щас у любой дворовой команды есть шанс победить Зенит
chromage
chromage
сегодня в 11:14
Всегда есть шансы победить. Например, весь Зенит сляжет перед матчем с кишечной инфекцией. И будет тех.поражение.
На футбольном поле, боюсь, у Динамо этих шансов маловато будет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:07
Из прочитанного от Фомина понял...что он "выкладывается" только после 4-й жёлтой.......всё остальное - набор шаблонных фраз....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:49, ред.
Опять великий и ужасный динамо Валерия (тренера всей России) будет наказывать Зенит. Динамо с барского плеча раздал несколько очков другим командам, чтобы в будущем догнать их и даже выйти на чистое первое место. Карпин продумал все до мелочей, скорее всего он будет использовать свои секретные методики, наподобие есть сейчас уже в сборной. Игроки после Карпина сами не свои, поэтому Зениту будет сложно конкурировать с таким опытным тренером . Карпин покажет пример для подражания другим командам , а потом выпустит свою авторускую книгу , как он обыграл Зенит и раскрыл секретные стратегии Семака. Главный посыл Карпина, бей своих чтобы чужие боялись, именно поэтому у игроков динамо появится дополнительная мотивация в преодолении столь незначительного соперника по их меркам.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:34
И еще 1/4 Кубка
Capral
Capral
сегодня в 10:32
Шансов почти нет, из множества объективных причин. У Зенита очень мобильная полузащита, и если она включится в полную силу, то Глушенков, набравший сейчас неплохую форму, может нам основательно подпортить настроение. Кроме всего, нельзя забывать, что в Зените играет Соболь- специалист по Динамо, и он, вероятно выйдет с первых минут. Отсутствие Кассьерры, думаю не самая большая головная боль для Семака, в Питере есть и другие, включая конечно же Вендела, который будет цементировать центр поля.

А что же Динамо? У нас всё плохо. Играем, фактически без атаки. Тюкавин форму еще не набрал, а Сергеев никак не впишeтся в игру должным образом. В полузащите мрак- отсутствуют Миранчук, да и тот же Фомин мог бы в центре поля создать мысль, пусть и не самую быструю. Ну а про нашу оборону и её дисбаланс с линией полузащиты не говорит только ленивый. В ЦЗ бардак, а на флангах, ушастик постоянно увлекается атакой, а в оборону не спешит, что было видно в игре с Самарой. В ЦЗ нет никакой сыгранности, Карпин постоянно тасует игроков, что не дает им возможность сыграться. Ну и конечно вратари- это особый разговор. Вобщем, всё плохо, и остается надеяться на чудо...

А вообще, дожились. B 70-х, лупили этот Зенит как хотели, и даже наш замечательный ветеран А.А.Петрушин называл Зенит "нашей командой", в том плане, что был очень удобен Динамо. И даже свой Золотой матч Динамо сыграло именно в Ленинграде, с побеДным голом О.В.Долматова!!!!!!!
nubom
nubom
сегодня в 10:24
Если бразилы не будут в растопырку, то шансов у Динамо практически нет. В противном случае решать Глушенкову…
lotsman
lotsman
сегодня в 10:20
Согласен с вашими доводами, холмс.) С родными стенами всё в порядке, поддержут. Синоптики обещают лёгкий бриз и солнышко. А остальное предсказать очень сложно. Тренеры, подготовки, установки, физ подготовки, усердия победить....... всё это непредсказуемо. Нет стабильности.
lazzioll
lazzioll
сегодня в 10:10
есть ощущение что Зенит потеряет очки. но не все) думаю будет боевая ничья типа 2-2
shur
shur ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:02
....элементарно Ватсон (Морской Волк!) Шансы зависят от возможностей! Возможности зависят от Тренера,подготовки, установки,физ подготовки и от усердия победить! Я уже про родные стены и давление молчу ,ах да ещё порывистый балтийский бриз!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:00
Шансы до начала матча всегда 50 на 50. Игра покажет...
Alex_67
Alex_67
сегодня в 09:56
Не думаю, что Фомин сильно расстроился своим неучастием в матче с Зенитом... Как бы Динамо не попало под бразильский 🇧🇷 каток? Может быть больно.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 09:51
Это верное замечание. В данном случае они не столь уж низки, хотя и не столь велики как Динамо Москве и её болельщикам хотелось бы, на мой взгляд.
bp99wxdn539s
bp99wxdn539s
сегодня в 09:51
Дома этих шансов было бы больше
stanichnik
stanichnik
сегодня в 09:50
У Карпина и в полузащите бардак, а тут ещё и играть некому, ничья за счастье, а он о победе размечтался.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:48
Пришло время Семака доказать свою состоятельность,
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 09:44
Не много ли у Фомина жёлтых карточек?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 09:38
Нууууу.......???....в настоящий момент Нуль шансов у динамо....может какая нибудь вымученная ничья...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:38
А зачем его с 3 жк ставили на кубок перед важной игрой с Зенитом?
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:36
Посмотрим , что получится на практике
lotsman
lotsman
сегодня в 09:35
Шансы есть всегда и у всех. Вопрос только сколько этих шансов.)
