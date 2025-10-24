Капитан «Динамо» Фомин считает, что у команды есть шансы победить «Зенит»

1761286568

сегодня, 09:16

Капитан и полузащитник московского «Динамо» сильно расстроился из-за пропуска матча 13-го тура Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с петербургским «Зенитом».

В матче 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2) Фомин получил четвертую желтую карточку в сезоне, поэтому он пропустит игру с «Зенитом», которая пройдет в воскресенье в Петербурге и начнется в 17:30 мск.

«Конечно, не очень было ощущение. Когда дали желтую карточку, понял сразу, что раз так, нужно полностью выложиться в том матче с „Ахматом“, — сказал Фомин. — Это часть футбола, так получилось, что попадает на матч с „Зенитом“. Буду готовиться дальше, потом выезд с „Рубином“. Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у „Крыльев Советов“ (4:0) в кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с „Зенитом“], конечно, есть, все покажет игра».