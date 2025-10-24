Капитан «Динамо» Фомин считает, что у команды есть шансы победить «Зенит»

Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин сильно расстроился из-за пропуска матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
В матче 12-го тура РПЛ с грозненским «Ахматом» (2:2) Фомин получил четвертую желтую карточку в сезоне, поэтому он пропустит игру с «Зенитом», которая пройдет в воскресенье в Петербурге и начнется в 17:30 мск.
«Конечно, не очень было ощущение. Когда дали желтую карточку, понял сразу, что раз так, нужно полностью выложиться в том матче с „Ахматом“, — сказал Фомин. — Это часть футбола, так получилось, что попадает на матч с „Зенитом“. Буду готовиться дальше, потом выезд с „Рубином“. Главное, чтобы команда добилась положительного результата. Выиграли у „Крыльев Советов“ (4:0) в кубке, позитивные эмоции получили, лучше восстанавливаться. Шансы [на победу в матче с „Зенитом“], конечно, есть, все покажет игра».
А что же Динамо? У нас всё плохо. Играем, фактически без атаки. Тюкавин форму еще не набрал, а Сергеев никак не впишeтся в игру должным образом. В полузащите мрак- отсутствуют Миранчук, да и тот же Фомин мог бы в центре поля создать мысль, пусть и не самую быструю. Ну а про нашу оборону и её дисбаланс с линией полузащиты не говорит только ленивый. В ЦЗ бардак, а на флангах, ушастик постоянно увлекается атакой, а в оборону не спешит, что было видно в игре с Самарой. В ЦЗ нет никакой сыгранности, Карпин постоянно тасует игроков, что не дает им возможность сыграться. Ну и конечно вратари- это особый разговор. Вобщем, всё плохо, и остается надеяться на чудо...
А вообще, дожились. B 70-х, лупили этот Зенит как хотели, и даже наш замечательный ветеран А.А.Петрушин называл Зенит "нашей командой", в том плане, что был очень удобен Динамо. И даже свой Золотой матч Динамо сыграло именно в Ленинграде, с побеДным голом О.В.Долматова!!!!!!!
